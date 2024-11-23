美財長人選底定 振奮美債市場 殖利率可望自5個月高點回落

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-11-23 13:10

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《路透社》報導，美國候任總統川普選擇貝森特（Scott Bessent）擔任財政部長的消息，令投資者對近期疲弱的美債市場感到一絲振奮。

川普周五 (22 日) 宣布了這項任命，貝森特是知名投資者，有著「索羅斯門徒」之稱，且曾獲川普讚譽為「華爾街最聰明的人」，擔任財政部長這一關鍵內閣職位將對經濟、監管及國際事務產生重大影響。他的出任在市場因川普的經濟計畫（如減稅和進口關稅）而惴惴不安之際，因為川普這些計畫恐導致通膨回升和聯邦預算赤字增加，拖累 Fed 降息腳步。

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美債價格與殖利率成反比，在美債經歷長達數周的拋售後，目前美國 10 年期基準殖利率接近五個月高點，這是因為近期債券拋售所致。投資者表示，對財政部長人選的不確定性進一步加劇了這一賣壓。

紐約 Tallbacken 資本顧問公司執行長 Michael Purves 表示：「這是大家一直在等待的大事。市場對川普可能選擇一位不合適或極端保護主義者的擔憂已經反映在價格中，因此這是一個非常好的答案。」

財政部長負責美國的經濟和稅收政策，川普的提名人將承擔執行其計畫的重任。因此，從全球債券交易商到美國企業財務主管，投資界對貝森特的經濟觀點及其在幕後給予川普的建議充滿期待。

加密貨幣基金 Assymetric 創始人兼執行長 Joe McCann 表示：「這一提名的美妙之處在於貝森特是一位財政保守派。」他補充道，自川普勝選以來，市場預期川普將導致赤字大增，30 年期國債殖利率因此大幅上升，現在這一任命為市場帶來了更多的財政紀律，市場樂見其成。

貝森特沒有立即回應置評請求，但他在《華爾街日報》上表態主張稅制改革和放鬆監管，特別是促進更多的銀行貸款和能源生產。美國 Natixis 經濟學家 Christopher Hodge 希望貝森特能夠提出以市場為導向的觀點，減少極端關稅或貿易戰的可能性。

川普曾提出對中國商品徵收 60% 的關稅以及對所有其他進口商品徵收至少 10% 的稅。哥倫比亞 Threadneedle 高級利率策略師 Ed Al-Hussainy 表示，任何新的財政部長都將受到投資者的密切關注，他們希望了解該人對管理美國政府債務到期結構及在經濟衰退或全球金融危機期間的應對方式的看法。

Al-Hussainy 在公告之前表示：「我們有很多人非常孤立主義。如果下一位財政部長也是孤立主義者，那麼美國以外的金融危機可能會因此變得更加嚴重。」

投資者也關注新政府對美國聯邦儲備系統獨立性的立場，因為中央銀行政策是影響國債價格的重要因素。川普在八月表示，總統應該對美聯準會的決策有「發言權」，根據媒體報導，他的盟友已經起草了削弱美聯儲獨立性的提案。