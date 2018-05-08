香莢蘭價格破紀錄 貴過銀價 英雪糕商停產

廣泛用來製作甜品的香料「香莢蘭」(Vanilla planifolia) 價格漲破歷來紀錄，最新達每公斤約 600 美元 (約新台幣 17869 元)，比銀價的每公斤約 530 美元 (約新台幣 15784 元) 更高，有英國雪糕公司已停止出售香莢蘭口味雪糕。

分析指出，追求使用天然材料的飲食潮流令香莢蘭需求急增，加上主要產地馬達加斯加經歷風災後尚未復原，以及黑幫藉炒賣香莢蘭「漂白」由非洲走私紫檀木往中國的不法資金，令香莢蘭價格進一步被推高。

香莢蘭原為香莢蘭豆的果莢加工而成，由於種植困難，是全球第二昂貴的香料，僅次於番紅花。全球生產的香莢蘭逾 75% 來自非洲馬達加斯加，其餘主要產地包括巴布亞新幾內亞、印度和烏干達。市面上亦有利用米糠、丁香油、木材甚至石油等提煉的合成香莢蘭香精，估計為 9 成生產商選用，遠較天然香莢蘭普遍。

近年因大型食品生產商如聯合利華 (Unilever)、雀巢等承諾停用合成調味料、轉用天然材料，令香莢蘭需求急升，價格暴漲，由 2015 年每公斤 100 美元 (約新台幣 2978 元) 增至去年初的 600 美元。

雖然去年底香莢蘭價格一度下滑至每公斤 550 美元 (約新台幣 16380 元)，但因今年收成狀况未明朗而再次回升，貼近 600 美元，比每公斤約 530 美元的銀價昂貴。

英國雪糕生產商 Snugburys 表示，公司每周生產 5 噸雪糕，1/3 含有香莢蘭成分，去年向供應商購入天然香莢蘭萃取物的價格較以往高出 30 倍之譜。英國手工雪糕店 Ruby Violet 亦稱，由於無法承擔天然香莢蘭價格，早前已停止供應香莢蘭雪糕，並料情况在「可見未來」持續。

香港《明報》引述環球市場分析公司 IEG Vu 大宗商品分析員蓋爾 (Julian Gale) 指出，天然香莢蘭價格高企，與去年 3 月馬達加斯加遭熱帶氣旋愛娜沃 (Enawo) 吹襲、大量香莢蘭田受損有關，同時全球對天然香莢蘭需求強勁，令其價格高踞不下。

法國香莢蘭貿易商 Eurovanille 估計，風災令馬達加斯加損失 20% 天然香莢蘭產量，其他地區產量未足以填補需求缺口。

全球天然香莢蘭貿易，令當地大批搶匪群起洗劫香莢蘭收成。非政府組織 Fanamby 指出，農民因怕遭搶劫而提早收成轉售，令香莢蘭產量與質量下降，使香莢蘭價格泡沫惡化。

而「與政府關係密切」的黑幫近年向中國走私紫檀木，獲得數以百萬計美元資金，亦用於囤積及炒賣香莢蘭，藉以洗錢。業界估計，香莢蘭價格因走私紫檀木相關的炒賣活動升高 5-10%。