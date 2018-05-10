【華冠投顧】內資如期帶動520行情往北飛 主流股、業績股紛紛放光輝

◆盤勢分析

焦點個股: 6488 環球晶、 6182 合晶、3532 台勝科、6449 鈺邦、2330 台積電

上週五 (5/4) 市場心慌意亂、大盤看似搖搖欲墜時，昇楷特別提醒大家「內資已為台股打入強心針」，本周藥效持續發威，大盤週一攻年線、週二攻小 W 底頸線、週三攻月線、今天攻季線與半年線，終場 + 56 點距離最後兩道均線～季線及半年線僅有咫尺之遙。

本週多頭 (內資) 天天闖關至今已拉出約 300 點漲幅，短線急衝勢必已累積潛在獲利了結賣壓，而接下來要面對大魔王～匯集季線、半年線、三四月套牢區間下緣頸線之 10800 點關卡，那麼 520 行情是否就此結束呢？

從這兩天盤面現象來看，答案是「不會」，理由包括 (1) 昨日開始大幅轉強的期貨價差續強，同時外資在期現貨上紛紛調轉跟內資同向；(2)昨日提到權值王 2330 台積電拉升到 4/20 爆天量下跌Ｋ棒的位置，替這個短線最大套牢帶進行解套，今天看起來雖弱但其實進行的是和昨天同樣的動作，從成交量慢慢縮下來可得知解套壓力不重，後面只需要台積電稍微一拉，大盤很容易站上所有均線；(3)多頭可用之兵、可戰之將愈來愈多，除了原本的內資主流～被動元件、矽晶圓族群外，生技族群在 Q1 財報考驗來到尾聲後陸續回神，帶動 OTC 指數增量上攻，另電子股三王 3008 大立光底部型態明顯、2317 鴻海即將築出小底、2330 台積電如前述蓄勢待發，近日油價創高亦有機會連動到塑化族群，當中還有重量級的台塑四寶在內，此外財報亮麗的業績股也不時演出單兵突破... 內資點火主流股、業績股讓漲勢擴散，人氣回籠盤面熱鬧滾滾；(4)國際股市表現不弱，尤其是美股已壓縮到底部尾端，可望成為台股的外部助力。

台股延續盤堅格局，目前雖因短線漲多加上半年線、季線蓋頭，需要關前震盪消化賣壓，但在內外資同心攜手下，依然看好 520 行情。選股部分除了昨日提到的矽晶圓 6182 合晶、3532 台勝科外，二線被動元件 (6449 鈺邦、6127 九豪…)、生技(4114 健喬、4130 健亞、8436 大江、4107 邦特、1795 美時…) 也值得留意，但個股急漲不用勉強追價，可待出現壓回量極縮再把握布局機會。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

