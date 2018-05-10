【豐銀投顧】量能漸增 多頭循環

◆盤勢分析

筆者在 5/8 的文章中感嘆，台股上萬點剛好滿一年了，但這中間卻是在一片不看好的言論之中度過的。並且認為全球股市並未轉空，理由是日、英、法、德、美股市皆未下跌，只有亞股等新興市場國家下跌，這代表只是資金的挪移，並不是全面轉空。今年的操作比去年困難許多，但只要能把握機會，在有行情的時候盡量短進短出，仍然可以克敵制勝，這幾天筆者帶著群組的朋友先後買進 8150 南茂、8043 蜜望實、6155 鈞寶，都有不錯的獲利，就是採取短進短出的策略所致。而在當天的文章我們也提到，指數已來到壓力區 10700 了。在此處出量的話，則代表賣壓會逐漸湧現。此時要不就是繼續量縮讓大盤再往 10500 走並來回震盪，要不就是勇敢的增量突破 10700 並持續往上攻。

果然大盤在 10700 點附近成交量開始擴增，這代表多方的決心開始堅定，未來可以預期的是量能將緩步增溫，量能也將一波高過一波，但是否能一路漲我們也不知道，只知道當行情又來時不要預設立場去猜高低點。行情也將越來越熱。當然，最近又有很多人擔心通膨的出現會不會使得股市下跌？理由是因為通膨會帶動升息，而升息會吸引資金從股市回流銀行。但我們必須想到一個問題，純粹將錢放在銀行生利息的「名目利率」並不是你真正的獲利，實際上是要扣除通貨膨脹後才是真正的「實質利率」。因此，就算銀行利率真的上升了，但通膨也跟著上升，那麼將錢放在銀行豈不是完全沒意義？因此筆者認為利率就算上升，也不致於影響股市太多。

筆者認為今年的不確定因素仍然很多，突發性的狀況也還是會出現。不過長線而言還是多頭行情。特別在中美貿易若能談出一個好的結果，再加上通膨成為一個事實 (溫和的上升)，那對全球經濟不啻是一件好事。而筆者認為接下來的行情也持續對股票操作有利，奉勸投資人不要輕易放棄這一波行情甚至反向放空，以免得不償失。

豐銀投顧 李世新 分析師

