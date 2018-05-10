山林水4月營收仍維持3億元以上水準 年增逾8成

環境工程業者山林水 (8473-TW) 今年以來因工程入帳時程因素，營收呈現逐月遞減，該公司今 (10) 日公布 4 月營收 3.09 億元，仍維持 3 億元以上水準，月減 4.4%，但年增率高達 81.92%，累計 1-4 月營收為 13.2 億元，年增率 60.59%。

山林水主要受惠旗下水務工程及操作維護專案的穩定挹注，以及新增的事業廢棄物處理業務開始認列收入，帶動山林水今年以來的單月營收都維持在 3 億元之上，也推升首季營收衝破 10 億元大關，累計 1-4 月營收 13.2 億元，年增率 60.59% 的成長。

山林水去年純益 4.12 億元，年減 15.62%，每股純益為 3.12 元，董事會決議擬盈餘配發每股 2.8 元現金股利，另資本公積配發 0.2 元現金，合計為 3 元。盈餘配發率高達 96.15%，將提交 6 月 11 日召開的股東會討論。

山林水去年營收 27.51 億元，毛利率 29.54%，年減 9.33 個百分點，對於山林水去年獲利較 2016 年下滑，公司指出，因專案工程分期興建認列差異以及子公司尚未進入營運期，導致營業成本增加。展望今年，山林水總經理吳人傑指出，公司有包括龍潭、台中外埔、彰化及屏東等地的專案工程都將完工，可望帶動營收成長。