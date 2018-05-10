強信首季純益年增28% 每股純益0.91元 Q2營收可望再登頂

強信 (4560-TW) 3 月及 4 月營收兩度創高，成為今年上半年業績的重要支柱，公司今 (10) 日公布首季財報，稅後純益 5959 萬元，與上季相當，年增 28%，每股純益 0.91 元；強信第 2 季訂單與出貨也顯強勢，可望再攀高。

強信今 (10) 日公布第 1 季財報，營收為 4.2 億元，毛利率 40.95%，季減 0.08 個百分點，年減 0.71 個百分點，首季稅後純益 5959 萬元，與上季相當，年增 28%，每股純益 0.91 元。

強信主管指出，第 1 季認列匯兌損失達 979 萬元，且新產品處於生產初期，生產規模較小，連同匯率的不利因素，造成第 1 季毛利率下滑。

強信也公布 4 月營收以 1.76 億元再創新高，再寫歷史新高紀錄，月增 11.23%，年增 58.34%，前 4 月營收 6.07 億元，年增達 49.27%；主要是因為縫紉機刀類產品及自動化裝置銷售訂單增加挹注帶動營收上揚。

強信主要生產縫紉設備刀具、裝置、自動化及針位等產品，2016 年開始執行公司第二期五年發展計畫，內部目標 2020 年營收要倍增到人民幣 4.8 億元。

強信去年營收 13.74 億元，年增 16.67%，毛利率 40.93%，稅後純益為 2.03 億元，年增 37.29%，每股純益為 3.25 元。