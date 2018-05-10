美中貿易戰？Inventis執行長：是川普的政治宣傳吧

在中國最大私募股權公司的 CEO 看來，美國總統川普對中國的貿易強硬言論，與其像要發動貿易戰，可能更像一場「宣傳戰」。

據《CNBC》報導，Inventis Investment Holdings 執行長 Yong Kwek Ping 表示，川普對中國的強硬喊話，更多的是政治及宣傳，他在告訴美國選民他想做什麼，以及他如何守護美國的利益。

Yong 指出，川普多次表明習近平是他的好友，也說明川普其實真正行動時會很克制，避免演變為嚴重的貿易戰。

川普在 4 月時提出一份關稅清單，表示要處罰北京方面不公平的貿易行為。中國也提出報復清單，外界解讀為貿易爭端升級。同時間雙方正在進行談判，不過到目前為止，並未談出共識。

美中貿易逆差在 2017 年達到 5660 億美元，年增 12%，為 2008 年以來新高。

Yong 任職的 Inventis Investment Holdings 成立於 2000 年，管理資產約 100 億美元。Private Equity International 在 2017 年將 Inventis 列為全球前 50 大私募股權之一，居亞洲第二。他說：「我認為戰爭總是不好，我們總該盡量避免任何戰爭。」