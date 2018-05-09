前兩季最準分析師：不再看漲人民幣 因貿易衝突帶來不確定性

Prestige Economics 總裁 Jason Schenker 是過去兩季《彭博》預測人民幣最準的分析師，在美中貿易戰升級後，他現在一改先前一直看多的基本立場。

據《彭博》報導，自中國匯改以來，至少從 2016 年後，Schenker 就一直看漲人民幣。去年，分析師普遍未抓到人民幣的漲勢，讓他成為彭博所追蹤對人民幣預測最精準的一位。

不過，他上個月已經開始改變過去的看多方向。Schenker 表示，放棄自由貿易與提高關稅，可能讓中美的經濟成長都受到傷害，帶來更多不確定性。因此，現階段很難見到人民幣大幅走貶，但也不容易明顯走強。

人民幣在今年第 1 季兌美元大漲 3.7%，為 10 年來最大，不過隨著近期美元的反彈，人民幣第 2 季至今下挫 1.5%。目前美元兌人民幣報約 6.3671，接近 3 個月的低點。

Schenker 改變預測 (圖表取自彭博)

中美兩國上週進行貿易談判，卻沒有明確的共識。這種不確定性背景下，Schenker 對人民幣年底匯率的看法，由 3 個月前預測的 6.1，如今轉為 6.4。

Schenker 指出，中國不可能在短期內削弱人民幣匯率，或是大幅拋售美債，但當前的爭端，仍會限制中國外匯改革的可能性。他相信，這類貿易衝突，最後還是會由談判解決。