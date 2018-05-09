習近平與川普熱線討論中美貿易問題 川普稱「將有好事發生」

路透報導，美國總統川普和中國國家主席習近平週二討論當前的貿易問題。隨著中美這兩大經濟體之間關稅問題爭端升溫，兩國繼續擺開應戰陣勢。上週由美國高層官員組成的代表團出訪北京，但未能達成協議，下週雙方將在華盛頓繼續舉行談判。



川普週二稍早用積極語氣宣布兩位領導人的電話，稱習近平是「我的朋友」，並在推文中承諾貿易方面「將有好事發生」。



中國國家電視台報導，習近平告訴川普，中美關係處在重要階段。「我高度重視發展兩國關係，珍視同總統先生的良好工作關係。」



在通話後發表的聲明中，白宮表示，川普「重申其承諾，即確保美國與中國之間的貿易和投資關係是平衡的、並且有利於美國企業和工人。」



中國官方媒體報導，習近平對川普表示，兩國應當爭取找到妥善解決貿易爭端的辦法。經貿合作一直是中美關係的壓艙石和推進器。「上週中美雙方在北京就經貿問題進行坦誠、高效、建設性的磋商。雙方團隊可以保持溝通，爭取找到妥善解決存在問題的辦法，取得互利雙贏的成果。」



中國國務院副總理劉鶴定於下週出訪華盛頓，繼續與美方展開磋商。此前川普政府威脅將對最多 1,500 億美元的中國商品加徵關稅。而中國政府則拿出針對美國商品的徵稅計畫清單進行回擊。

