對話前中國駐伊朗大使：五月的中東註定難以平靜

5 月 8 日周二，川普宣布美國將退出伊朗核協議，重啟對伊朗制裁。川普稱，美國將尋求對伊朗採取「最高級別」的經濟制裁，任何幫助伊朗獲得核武器的國家都將面臨制裁。

在此之前，華創證券與前中國駐伊朗大使華黎明進行對話，認為伊核問題必將在中東掀起波瀾。加之美國大使館將由特拉維夫遷至耶路撒冷，極有可能引發動亂。而中國未來應當積極協調，幫助中東實現和平。

華創與華黎明對話會議紀要指出，

美國在中東地區的利益，在於以色列與美國的盟友關係和中東地區的戰略位置。美國在中東有著長期的主導地位和霸權，中東長期向美國提供廉價能源，是美國傳統的戰略重地，但目前中東在美國能源供給的影響極大弱化；另一方面，以色列是美國忠實的盟友，以色列也是猶 太人重要的聚居地，他們在美國的政治、經濟、文化及金融中發揮着重要的作用；其次，中東 連接歐亞非，戰略位置關鍵。

俄羅斯戰略空間大大壓縮，需要尋求新的立足點，而中東地區於俄羅斯而言是重要的出海口。俄羅斯缺乏海岸線。蘇聯解體和曾經盟國的政治形態改變，加之美國在歐盟部署的導彈防禦系統，大大壓縮了俄羅斯中部和西部的戰略空間。考慮到歷史上前蘇聯和俄羅斯對於敘利亞的支持和盟友地位，俄羅斯在敘利亞的發展有著軍事基礎，敘利亞的兩個港口成為俄羅斯在南部必爭的立足點。

美國在中東地區進退兩難，美國在中東地區尚存的利益，以及川普出於順應輿論以爭取選票的考慮，使得美國難以撤出中東；但美國戰略東移，目前的國力難以支撐在西太平洋和中東地區同時部署大量資源。美國在中東地區傳統的主導地位以及盟友以色列的地位由於俄羅斯高調重返中東而受到挑戰，難以輕易捨棄。但同時美國在中東的利益已然弱化，加之西太平洋崛起，美國戰略東移，在前兩次戰爭消耗巨大的前提下美國難以兼顧。

中國在中東局勢方面一直處於旁觀者的角度，繼續不作為可能引起西方國家和中東國家的不滿，未來應當積極協調，幫助中東實現和平。中國在中東地區不存在利益糾葛，與各個國家關係都很好，這是中國在參與中東問題上的優勢。對於中東問題的袖手旁觀使得歐美國家質疑中國的「搭便車」行為；另一方面中國的不作為也會引起中東國家不滿。建議中國應當積極參與，居間調停，採用談判磋商的方式幫助中東地區實現和平。