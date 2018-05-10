蘋果iPhone訂單增 挹注GIS本季營收、毛利率可望優Q1

GIS-KY 業成 (6456-TW) 第 1 季雖受 iPhoneX 砍單影響，毛利率、營益率雙雙下滑，每股純益 1.78 元，上半年蘋果供應鏈雖然營運清淡，不過法人仍看好業成可望在 iPhone8、iPhone7 訂單拉升下，第 2 季營收、毛利率可望逆勢提升，表現較首季成長。

業成第 1 季稅後純益 6.02 億元，季減 70.02%，年減 35.31%，每股純益 1.78 元，年減 41.45%，季減 70.08%；4 月營收在客戶拉貨增溫下回升到 79.37 億元，月增 11.88%，連續 3 個月成長，年增 13.17%，累計前 4 月營收 298.62 億元，年增 18.42%。

業成積極爭取 i7、i8 訂單，降低 iX 出貨下滑衝擊，法人看好上半年在兩款手機的供貨量增加，加上筆電模組出貨也可望小幅成長，第 2 季獲利可望優於首季。

供應鏈傳業成今年蘋果新機上也大有斬獲，市場估蘋果今年將有 3 款 iPhone 新機，其中新款 6.1 吋 LCD 全螢幕手機，改採外掛式觸控面板，貼合訂單由將業成、宸鴻分食，另外，OLED 版的新 iPhone，業成可望取得 8 成訂單；新機拉貨動能預計將在第 3 季啟動。

業成因應 LCD 版新 iPhone 手機需求，投入 30 多億元購買新設備；除了手機之外，預計第 3 季還有新款 11 吋、12.9 吋的 iPad Pro 量產出貨，法人估業成上下半年出貨比約 35：65，下半年成長力道更強。

業成首季應是今年谷底，第 2 季增溫，下半年營運在新機上市下，若銷售情況優，將大幅拉升業成的營運；業成今 (10) 日股價開高走高，一度攻上 182.5 元，盤中漲幅 4%，站上季線。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：GIS 台新 79 購 01 (071725-TW)、GIS 日盛 78 購 03 (074510-TW)、GIS 統一 79 購 01 (071222-TW) 等。