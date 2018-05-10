劉強東：未來京東將全面實現“無人公司”

在西班牙世界零售大會上，劉強東宣布，未來在京東員工數量減半，每天隻需工作2-3小時，將全面實現“無人公司”，用AI技術颠覆傳統管理與服務方式。未來十年内，京東員工將從現在的16萬減少到8萬。

據了解，京東自去年就提出了向技術轉型，併持續增加在技術研發上的投入。進入到2018年一季度，京東用於技術研發上的投入持續提升到24億元人民幣，同比增幅達到了87.2%，佔總收入的比重也從去年同期的1.7%提高到了2.4%。

近期，劉強東向清華大學捐款2億元，用於支持清華大學量子計算、AI研究、供應鏈和物流等項目的建設和發展。同時，京東集團還與清華大學簽署了戰略合作協議，雙方將在協同創新、科技研發和人才培養等領域深入開展合作。

事實上， 京東的科技研發與自身發展不斷融合，正不斷創作出價值。京東人工智能的人臉識别技術，大數據技術直接應用於京東的無人商店，京東的線下合作門店。目前，京東人工智能技術已直接應用於京東無人倉、無人送貨車，智慧供應鏈等。

來源：億邦動力網

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