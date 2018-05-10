英央行政策決定公布在即 市場等候“秋季加息”信號

北京時間10日19時，英國央行將公布最新利率決定。外界普遍預期，該央行將選擇按兵不動。不過，其政策措辭仍將受到關註。

嘉盛集團市場分析師Ken Odeluga預測認為，投資者將從中尋找英國央行是否會在今年秋季加息的線索，而可能的加息時間或在今年8月。

他錶示，過去一個月内，英國的關鍵數據不及預期，包括下滑速度高於預期的通脹等。完成了一系列評估檢查之後，英國央行行長卡尼指出了由於“脫歐不確定性”衝擊增長、生産力與薪資上升的速度造成投資增長的缺席。英鎊交易員抓住了他透露的信息，推動英鎊對美元匯率加速下跌。下跌的英鎊匯率由此再度激起市場對英國央行聲譽的質疑。貨幣政策委員會因此要負擔起額外的責任，可靠地引導市場與公眾做好準備迎接卡尼上月所說的今年仍“有可能”的加息。出於這個原因，接受調查的經濟學家大部分預測，英國央行會在8月份投票支持加息25個基點。

北京時間10日14時23分，英鎊對美元匯率報1.3575美元，漲幅為0.19%。而一個月前這一匯率水平為接近1.42美元。

Ken Odeluga預計，繼突破一系列強勁、穩固的前支撐位後，英鎊對美元匯率將下看重要目標1.3308附近，這是在2017年9月至12月之間的支點。如果英國央行措辭意外“鷹派”，最初的重要阻力位將最高在1.3835至1.3711附近，這是英鎊對美元近月來失守的支撐位。

來源：中國證券網

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