三大法人連2天買超 外資中止連12賣 2天加碼台指期多單逾萬口

台股今 (9) 日終場小漲 11.97 點，以 10703.35 點作收。三大法人部分，外資及陸資買超 6.36 億元，外資自營商賣超 0.61 億元，投信買超 1.55 億元，自營商自行買超 3.33 億元，自營商避險賣超 8.3 億元，合計買超 2.95 億元。三大法人連續第 2 天買超，外資也中止近期連 12 天賣超，台指期近 2 天更加碼逾萬口多單，但是鴻海卻又重新遭外資賣超。

期貨部分，三大法人僅自營商偏空，外資續加碼多單 4490 口，淨部位多單回到 3 萬口以上，來到 33858 口；投信回補空單 274 口，淨部位空單來到 24076 口；自營商加碼空單 208 口，淨部位空單來到 1784 口，合計三大法人加碼空單 4556 口，淨部位多單為 7998 口。

外資今天對電子權值股也還是偏空，其中台積電連續 3 天遭外資賣超，鴻海也在昨天終於中止外資的連 29 天賣超後，今天又重新遭到賣超，另外廣達、友達、晶電、和碩、南茂、光寶科、智邦等，外資賣超也超過 2000 張。不過股王大立光則是獲外資連 3 天賣超。

值得注意的是，電信三雄 4G 資費又開打，外資則是偏空看待，包括遠傳、台灣大、中華電都遭外資賣超，賣超張數也都超過 2600 張。

另外外資對於金融股則是互有買賣超，其中永豐金、第一金、兆豐金、合庫金、華南金、新光金、國票金等均遭外資賣超，不過開發金、國泰金、台新金、玉山金、富邦金、元大金、中信金，儘管買賣超檔數相當，但是買超張數仍略多於賣超張數。

ETF 部分，外資連續 12 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是連續 4 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是中止連續 4 天買超，賣超張數也是近 1 個月單日新高。

外資集中市場買超第 1 名宏碁，買超張數 24788 張，第 2 名聯電，買超張數 16076 張，第 3 名開發金，買超張數 9796 張，第 4 名華新，買超 9110 張，第 5 名元富證，買超 7438 張，6 到 10 名依序為，嘉晶，買超 5269 張；國泰金，買超 4311 張；大聯大，買超 3896 張；技嘉，買超 3756 張；台新金，買超 3730 張。

外資集中市場賣超第 1 名為元大台灣 50 反 1，賣超張數 10898 張，第 2 名元大滬深 300 正 2，賣超 8778 張，第 3 名鴻海，賣超 8189 張，第 4 名廣達，賣超 6530 張，第 5 名友達，賣超 6147 張。6 到 10 名依序為，永豐金，賣超 5000 張；晶電，賣超 4981 張；華夏，賣超 4713 張；第一金，賣超 3989 張；中環，賣超 3958 張。

法人表示，外資今天雖然持續買超，不過買超標的以中低價電子股為止，至於權值股，外資還是賣多於買，顯示心態仍未偏多，整體來看，今天新台幣出現大貶，但是外資轉買，顯然外資資金還沒有外流，在權值股獲得外資買超前，指數要順利突破月、季、半年線的反壓還有一定難度。