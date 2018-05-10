尋找新獲利模式 西爾斯與亞馬遜合作輪胎生意 股價飆漲

西爾斯控股 (Sears Holdings) (SHLD-US) 宣布將與亞馬遜 (AMZN-US) 進一步合作，為亞馬遜網站上所有輪胎品牌提供全套輪胎安裝服務，其中也包括西爾斯的自有品牌 DieHard。

這項合作消息曝光後，西爾斯股價 9 日盤中大幅飆升達 24%，收盤時上漲約 16%。

西爾斯表示，未來幾周內，靠近全美 8 個大都會區的 47 個西爾斯汽車中心範圍內的客戶，就可以開始體驗這項新的服務，包括亞特蘭大、芝加哥、達拉斯、洛杉磯、邁阿密、紐約、舊金山和華盛頓特區。計畫最終將擴及西爾斯遍布全美 400 多家汽車中心，以觸及更多亞馬遜的客戶。

兩者合作的流程是這樣的：顧客先在亞馬遜網站上的任何品牌中選擇偏好的輪胎，並點選「是的，我希望這些輪胎送到西爾斯汽車中心並安裝」選項，同時設定 3 個便於安裝的預約時間。被選定的西爾斯汽車中心將根據客戶的優先預約日期安排安裝服務，然後透過亞馬遜電子郵件向客戶寄發確認信息，但仍可隨時更改；顧客再依確認後的預約時間前往西爾斯汽車中心換裝即可。

西爾斯發言人說，任何預約都須支付西爾斯「標準安裝費」，包括安裝、校正、引擎室及車底檢查、道路安全測試和其他預防措施。

西爾斯自去年夏天起開始在亞馬遜網站上銷售 Kenmore 品牌家用電器，其中一些還與亞馬遜的 Alexa 平台進行整合，當時西爾斯的股價曾因此飆升超過 25%。

然後，自去年 12 月起，西爾斯開始在亞馬遜網站上銷售 DieHard 品牌的商品，品項包括當時的汽車電池和現在的輪胎。

西爾斯的 Kenmore、Craftsman 和 DieHard 品牌總裁 Tom Park 在聲明中表示：「Kenmore 目前有 250 多種商品在亞馬遜上架，而且我們的服務水平超出了客戶預期。」

該公司表示，它在全國各地的汽車中心擁有約 2100 名技術人員執行輪胎安裝。

根據財務報表，西爾斯正在尋找其他資產的獲利模式，因為其銷售額全面急劇下降，並且今年內將有逾 10 億美元的債務即將到期。

西爾斯的股價較去年下滑近 70%。