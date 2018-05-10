〈虛擬貨幣新趨勢〉看好區塊鏈發展！臉書將想創FB虛擬幣？

Facebook (FB-US) 本周宣布有史以來最大改組，成立區塊鏈實驗團隊，外界仍不清楚公司詳細的規劃。但值得關注的是，他把一些最優秀的高層都納入這個部門，已經展現出祖克柏 (Mark Zuckerberg) 的重視。

據《CNBC》報導，祖克柏其實很擅於應對 Facebook 發展過程中的威脅。由 Instagram，他跟進上傳照片的平台，收購 WhatsApp，確保自己擁有領先的通訊平台，為了補足 Facebook 在消費電子端的弱點，他買下了 VR 製造商 Oculus。

現在，為了不讓公司在技術上受到威脅，他決心進軍區塊鏈。

不能棄守的技術

區塊鏈的基本運作方式與 Facebook 不同，區塊鏈是去中心的、分散式帳本，Facebook 本質上是龐大的集中式組織，控制著自身 20 億的帳戶及所有的基礎設施。

區塊鏈風投公司 Blockchain Capital 合夥人 Spencer Bogart 認為，區塊鏈現階段不至於帶來 Facebook 存亡的威脅，但長期來看，誰也說不準，至少他們不能完全放棄區塊鏈的發展。

Facebook 為此投注了強大的團隊，原 Messenger 主管，曾任職 PayPal 高層的 David Marcus 負責組建，Instagram 的高層 James Everingham、Kevin Weil，據傳都加入其中。唯一還不能確定的，可能是接下來的研發方向。

具體用途仍不確定

英國《獨立報》報導，Facebook 可能會先考慮使用區塊鏈，以解決先前個人數據被惡意使用的醜聞。區塊鏈社群網路 Indorse 執行長 Gaurang Torvekar 認為，透過整合入區塊鏈技術，Facebook 可以在未來避免這類違規發生。

Torvekar 說，雖然有其他便宜簡單的技術，但區塊鏈允許用戶端控制數據，更能有效保護隱私。

另外，考慮到 Facebook 擁有 20 億用戶，若 FB 開發出自己的加密貨幣，也會很有賣點。

近期，區塊鏈社群最重要的通訊軟體 Telegram 就已進行 ICO，開發自己的區塊鏈開發平台及貨幣「Gram」，可做為 Facebook 的參考。

前白宮顧問 Gary Cohn 最近也預測，將有加密貨幣獲全球性採用，但不會是比特幣。他在本週表示，自己不是比特幣的擁護者，但他仍是區塊鏈的信徒。