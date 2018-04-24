西爾斯執行長：願意購買希爾斯特定資產

美國最具代表性零售商之一的西爾斯百貨 Sears (SHLD-US) 與平價超商 Kmart 合併 13 年後，對沖基金億萬富翁執行長 Eddie Lampert 再次出動救援。

據了解，Lampert 週一（23 日）宣佈的最新計劃，是將他私人事業，對沖基金 ESL 投資公司收購西爾斯著名家電品牌 Kenmore 以及其他幾家企業。換句話說，125 年歷史的企業西爾斯控股公司（Sears Holdings Corp.）的執行長 Lampert 希望把西爾斯的剩餘價值，販售給自己的對沖基金 --- 至少如果其他競標者不出現的話。

這一消息使西爾斯長期受到衝擊的股票出現了上揚，週一股價收盤上漲 7.64% 來到 3.24 美元。

西爾斯股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

2015 年股價便從 40 美元水位一落千丈的西爾斯，對於 Lampert 或其他投資人來說都是個麻煩問題。一個嚴酷的現實是百貨連鎖店面臨著債務和退休金債務的衝擊，而網路商店也似乎不給予喘息的餘地。

據西爾斯最新的財務報表顯示，大約 10 億美元的債務將在年內到期，並已向約 10 萬名退休人員承諾了退休金，但截至 2 月 28 日止，目前還缺 14.7 億美元的資金。

此外，其債券交易遠低於面值，其中一些債券價值不到原先的一半，代表投資人懷疑西爾斯是否有望全額還款；而股票募資似乎也不是辦法，因過去 8 年內，西爾斯股價大跌 95% 左右。

西爾斯企業債 / 圖：彭博

研究公司 Customer Growth 負責人 Craig Johnson 認為，西爾斯目前的經營狀態撐不了多久，最大問題還是如何長期獲利。

Lampert 此前曾進行過「輕資產」運作，希望把實體店面減少，並增加網路的曝光度，計劃每年削減 12.5 億美元成品，籌集現金量並取得一些小型成功，而西爾斯上一季終於獲得了小額利潤。然而，在上個季度末，西爾斯的現金量僅為 1.82 億美元，低於去年同期的 2.86 億美元。

目前 Lampert 的對沖基金公司 ESL 資產為 13 億美元，其中約 4.33 億美元是放在西爾斯相關股票裡。因 Lampert 身價大部份成分是現金，所以自 2013 年 6 月以來，他的資產淨值已從 46 億美元下降 20% 至 37 億美元時，西爾斯的股價在同一時期下跌了 90% 以上。