〈財報〉軟銀兩大亮點：Sprint終於賺錢 Vision基金押注未來

軟銀集團 (9984-JP) 第 4 季利潤超過了分析師的預測，而旗下美國第 4 大電信公司 Sprint (S-US) 也繳出了 10 多年來的首次年度盈利，為財報添加了亮點。Sprint 正計劃與競爭對手、美國第 3 大電信業者 T-Mobile (TMUS-US) 合併。

軟銀第 4 季財報顯示： 營業利潤為 1550 億日圓 (約 14 億美元)，高於分析師預估的 1374 億日圓。

營收為 2.35 兆日圓。

Sprint 的出售為本次軟銀財報的亮點，而軟銀也計劃將日本國內電信運營品牌上市來募資約 180 億美元的資金。Iwai Cosmo 證券公司的分析師 Tomoaki Kawasaki 表示，「投資人希望聽到的兩件事是 Sprint 的後續，以及孫正義 (軟銀執行長) 對 Vision 投資基金的看法」。

軟銀 Vision Fund / 圖：軟銀

軟銀近年來積極的投資全球的科技公司，最近也從 1000 億美元的科技基金 Vision Fund 裡掏出了 72 億美元購買計程車平台 Uber 約 15% 股份。

軟銀近期將旗下的美國電信商 Sprint (S-US) (全美第 4 大) 以估值 590 億美元販售股份給 T-Mobile 電信 (TMUS-US) (全美第 3 大)，包括債務在內總併購市值達到 1460 億美元，若不含債務則為 265 億美元，足以和第 2 大電信商 Verizon (VZ-US) 與第 1 名的 AT&T (T-US) 平起平坐。

軟銀將持有新公司 T-Mobile US 27.4% 股份，在董事 14 席內佔 4 席位置。原 T-Mobile 則佔 41.7% 股份，擁有控制權。

Sprint 終於獲利 / 圖：軟銀

孫正義提道，「為了這個交易我做了一個妥協，就是放棄 Sprint 的控制權」。雖然「令人尷尬的是，但我認為，如果有更長期的勝利和更有意義的收益，那麼短期的羞恥是值得的。」

即將卸任的 Sprint 執行長 Marcelo Claure 將擔任軟銀營運長，並成為軟銀國際集團的執行長，預計本月底生效。

軟銀年度 (財務年) 數據顯示： 營收為 9.1 兆日元，年增率為 3%。

淨利為 1 兆日元，年增率下滑 27%。

再者，軟銀旗下的 ARM 晶片設計結構企業全年度財報顯示： 營收為 18.3 億美元，年增率為 8%。

ARM 結構晶片 2017 財務年出貨 213 億片，年增率為 20%。

該公司表示，Vision 基金截至 3 月份的收入貢獻了 303 億日元的營收。這筆金額主要反映了軟銀在輝達 Nvidia (NVDA-US) 的未實現投資估值收益。去年該公司在輝達的股份僅為不到 5%，但股價在 2017 年上漲約 81%，今年 3 月份上漲 20%。

軟銀年度營收成長 / 圖：軟銀

《彭博》提道，目前軟銀的市值為其資產價值的一半，軟銀的投資標的物目前價值約 1600 億美元，但軟銀股價今年卻下跌 4%。