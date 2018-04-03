歐股恐陷熊市 分析師：最佳市場在亞洲

根據 CNBC 週二 (3 日) 報導，英國外匯投資公司 ECU 集團分析師 Robin Griffiths 認為，英國、歐洲股市，恐陷長期熊市；相對來看，亞洲則是最佳投資市場。

報導稱，2018 年迄今，英國 FTSE、德國 DAX 指數，皆下跌約 8%，近期科技股的拋售潮，讓此一趨勢加劇；對升息、貿易戰的擔憂情緒，使投資人悲觀預期，股市榮景即將結束。

Griffiths 直言，部分市場已出現「死亡交叉」，英國、歐洲股市陷入長期熊市的機率頗高。

不過 Griffiths 也說，並非所有市場都面臨危機，部分市場至少還有 6 到 9 個月的上漲機會。

Griffiths 強調，亞洲股市也在進行調整，但很快就會穩定下來，美股將受益於稅改、基建計畫等政策，預料亞股、美股，表現可望優於歐股。

Griffiths 稱，「亞洲是最佳市場」，包括中國、日本，以及新興市場，都是應該投入資金的地方。

週二歐股走跌，台北時間晚間 7 點 54 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.65%，英國 FTSE 指數下跌 0.26%，德國 DAX 指數下跌 0.95%，法國 CAC 40 指數下跌 0.51%。