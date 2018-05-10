國泰君安國際榮登「亞洲G3高收益債承銷商排行榜」第一

國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」、「國君國際」或「公司」，股份代號︰1788.HK）欣然宣佈，截至 5 月 7 日，今年共完成 59 個債券發行項目，其中包括 30 個亞洲（除日本外）G3 貨幣高收益債項目，總承銷金額達 175.3 億美元。無論按項目承銷金額或項目個數計算，國泰君安國際榮登彭博「亞洲（除日本）G3 貨幣高收益債承銷商排行榜」第一。







憑藉對資本市場的豐富經驗，國君國際債券承銷團隊發揮強勁的執行能力和銷售能力，今年再創佳績，尤其在地產行業成績斐然， 截至 2018 年 5 月 7 日：







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完成亞洲（除日本）G3 房地產企業債券發行項目（包括 1 年期及以下債券）39 個，承銷金額約 191 億美金（圖二）。按項目承銷金額計算，高居全球金融機構第二，以專案承銷個數計算，排名位列全球金融機構第一。







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完成亞洲（除日本）G3 房地產企業高收益債券發行項目（包括 1 年期及以下債券）34 個，承銷金額約 162 億美金（圖三），無論按項目承銷金額或個數計算，排名均列全球金融機構第一。











2017 年全年，國君國際累計參與 101 項債券發行活動，項目數量較 2016 年同期的 47 項大幅增加，於中資債務資本市場團隊中名列前茅，通過香港債務資本市場協助企業籌資近 2,500 億港元。公司債務資本市場所得收入大幅增加 40%。

