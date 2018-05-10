地緣政治動盪油價攀升 但金價仍死氣沉沉

美國總統 8 日宣布退出伊朗核協議，中東地區的地緣政治風險攀升，美債殖利率和石油價格皆上漲，但黃金價格仍毫無起色，連續三個交易日價格下跌，黃金與石油的價格比例，呈現 2014 年底以來新低，代表黃金處在相對便宜狀態。

雖然在全球面臨緊張局勢下，投資者普遍應湧向黃金避險，但由於美元走升、美國利率走高以及全球經濟穩健，美國和伊朗之間的緊張關係，未能使投資者對黃金的需求激增。

黃金的未平倉量 (Open Interest) 合約仍接近今年以來的最低水平，投機者持有的淨多單為去年 12 月以來最低。RJO 期貨公司的資深市場策略師 Frank Cholly 在電話訪問中表示：「避險交易尚未出現。」

6 月交割的 Comex 黃金期貨價格在台灣時間 10 日上午 10 點 28 分，收於每盎司 1314.80 美元。因美國退出伊朗核協議，並將重啟對伊朗的制裁，市場擔憂石油產量將減少，6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 3%，收於每桶 71.16 美元。

黃金近半年來的價格走勢

1 盎司的黃金約可買入 18.5 桶石油，為 2014 年 12 月以來最低的黃金與石油的價格比例。

黃金與石油價格比持續走低

區域的不穩定性

德國商業銀行的分析師在週三給客戶的信中指出：「我們預計黃金將被視為避風港，並可預見明顯漲幅，因為川普的決策，可能將會導致該區域呈現不穩定狀態，以及美國與世界其他地區之間的緊張局勢，而現在的情況，將取決於伊朗和歐洲國家的應對方式。」

Frank Cholly 表示，黃金價格的下跌，可能會開始吸引更多的黃金買家進場。「在這個價格水平，購買風險相對較低，市場正在面臨低點。」