新債王：美元短期或升破95關口 黃金等待突破時機

在 5 月 8 日 Doubleline 的資產配置會議上，「新債王」Gundlach 提示，核心 CPI 高於 2.25%，會是扭轉通膨局勢的關鍵，通膨有可能會爆發。

新債王認為，長短期限的美債利差在近幾個月沒有明顯變化，所以短期內的經濟表現無虞；但從目前的狀況來看，2019 年有可能出現經濟衰退。

新債王認為美元長期走勢悲觀，但短期升到 95 不意外；相信黃金會有突破性的上漲，但目前還沒有出現機會。

「所有人都知道增長總會放緩。」在新債王看來，最好的日子，經濟增長的峰值可能已經過去了。

代表信心的軟數據最近出現了劇烈下滑，象徵實際經濟表現的硬數據也出現了放緩。

殖利率曲線趨平通常是經濟衰退的象徵，而 Gundlach 提示，兩年期和十年期美債的利差近幾個月來變動不大，顯示我們還不用過早擔憂衰退。

通膨有進一步走高的趨勢，Gundlach 特別提示，如果核心 CPI 能突破 2.25%，那麼通膨會實現質變，甚至有可能爆發。但如果核心 CPI 沒能升破 2.25%，那就只是和以往一樣的故事。

服務行業和貨物的通膨，今年以來都開始走高。

新債王提示，領先核心 CPI 16 個月的紐約聯儲潛在通膨指標，和核心 CPI 的相關性極其高。從紐約聯儲潛在通膨指標的表現來看，如果其領先意義能繼續，核心 CPI 將往 10 年最高水平行動，並突破前述 2.25% 的紅線。

新債王認為美元的長期前景非常悲觀，但短期卻非常樂觀，美元指數有可能見到 95 水平。

聯準會的縮表和 10 年期美債殖利率的走勢高度契合。聯準會減持美債後，10 年期美債殖利率開始走高。

升息加上財政赤字，是「非常危險的雞尾酒」。所以新債王認為，2019 年有可能會出現經濟衰退，但他表示自己不會下結論去預測。

具體的資產方面，新債王仍然預計商品在 2018 年能表現出色。

新債王依然相信，30 年期美債殖利率達到 3.22% 是最重要的債市紅線——儘管市場都在盯着 10 年期美債的 3% 殖利率。

Gundlach 期待黃金能有突破性上漲，但「看不到現在入場持倉的理由」。可以關注收盤價高於趨勢線，或是跌破 200 日線的情況。