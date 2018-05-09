特力拓展新客群 HOLA特力和樂12日進駐台中西屯商場

特力 (2908)HOLA 特力和樂將於本週六(5 月 12 日) 正式進駐台中西屯商場，成立全台第 25 家門市，也是台中第三家門市。特力指出，特力台中西屯商場原本只有特力屋及傢俱櫃，人流不易成長，現在新闢一處區域開設特力和樂門市，可以淘汰一些銷售欠佳的傢俱櫃，強化居家裝飾商品銷售，拓展新客群，進而帶動整體的來客數，提升業績。



HOLA 特力和樂總經理李雅惠表示，HOLA 進駐西屯商場，位於中港交流道旁，距離雙鐵僅 15 分鐘車程，交通網絡系統發達；緊鄰中部科學工業園區、台中十二期重劃區、東海商圈等，屬新興人口移入區，是台中未來發展重點區域。HOLA 西屯店進駐後，將使 HOLA 在台中地區服務範疇更全面。



李雅惠表示，目前西屯商場內已有特力屋提供硬體裝潢服務，加入以居家裝飾佈置為主的 HOLA，任何家的大小事都可一次滿足。



HOLA 西屯店為於西屯商場一樓，營業面積 220 坪，以三大生活提案「舒壓到好眠」、「從下廚到上桌」、「從共聚到休憩」為商品組成，賣場內強調居家氛圍情境陳列，提供消費者源源不絕的布置靈感；為培養西屯區新興移入客群，HOLA 西屯店將社區好鄰居角色，常態性於週末假日舉辦 HOLA 生活學課程，豐富在地居民的休閒生活。

