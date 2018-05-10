動力-KY首季純益3418萬元 創歷史同期新高 EPS1.44元

電競顯示卡散熱風扇廠動力 - KY(6591-TW) 今 (10) 日公告今 (2018) 年第 1 季合併營收為新台幣 4.19 億元，季減 0.82%、年增 96.71%；稅後純益 3418 萬元，季增 36.58%、年增 244.44%，每股純益 (EPS) 為 1.44 元，均創歷史同期新高表現。

動力表示，受惠下游顯示卡缺貨潮延續，整體中高階電競顯示卡散熱風扇的需求大幅提升，第 1 季電競用風扇出貨量約 351 萬套，年成長 84.67%，且電競相關產品占合併營收比重提升至 86.30%，加上產品組合改變，帶動整體出貨價格年成長 16.49%。

動力進一步表示，2018 年第 1 季毛利率為 26.78%，季增 2.57%，年增 92.45%；營益率 17.01%，季增 5.61 個百分點，年增 6.53 個百分點，其中毛利率提升，主要來自於公司中、高階電競用散熱產品出貨量持續提升，以及中國大陸缺工問題緩解所致。

此外，公司營業費用控管得宜，第 1 季營業費用率降至 9.77%，較去年同期減少 7.12 個百分點，排除上市費用影響，公司整體營運體質明顯優化。

動力今日也同時公布 4 月合併營收為 1.1 億元，創歷年同期新高，月減 32.52%、年增 41.72%，主要在於產品組合改變及出貨量增加，近期下游系統廠商除了推出原晶片架構的改款產品外，新款支援 INTEL 第八代處理器 Coffee Lake 系列的電競 PC 產品也開始放量出貨，帶動 4 月合併營收為公司歷年淡季表現最佳的一次。

展望今年第 2 季，動力表達樂觀看法。動力認為，近期虛擬貨幣挖礦市場降溫，顯卡市場回歸常態供需狀況，對於產能排擠效應大幅下降，預估第 2 季起，下游系統廠商的電競產品出貨量將恢復正常，有助於公司中、高階電競風扇出貨量維持高檔。

此外，輝達（NVIDIA）預計下半年發表新款電競用繪圖晶片系列，新一代繪圖晶片預估將較目前架構的運算效能明顯提升，可望帶動電競相關產品新一波的升級潮，並大幅提升散熱產品的需求，動力預估高階電競用顯示卡，會是公司今年營運的主要成長動能之一。