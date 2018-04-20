〈Q2內需焦點出列〉遠百、特力拚創新 HOLA新型態店首次進駐中部

母親節周邊商機超過百億元，是各大通路上半年最重要的大檔期，遠百 (2903-TW) 今 (2018) 年首見強打線上購物平台連結線下實體店面，同時也積極引進美食新櫃，近期在台中大遠百打造日本街，相當吸睛，而特力(2908-TW) HOLA petite 新型態店也趕在大檔來臨進駐中台灣，主打生活體驗空間，與線上購物平台抗衡。

特力指出，HOLA petite 新型態店首次搶進中台灣，第 1 家門市選在定位購物休閒一站滿足的大魯閣新時代，成為全台第 6 家門市，並規劃 HOLA petite 全台第 1 個「HOLA petite 生活學空間」，藉此規劃常態性手做課程吸引來客。

為了強調實體店的優勢，與一般 HOLA 不同成列方式，新型態 HOLA petite 更強調 HOLA 選物概念，主打三大生活提案「舒壓到好眠」、「從下廚到上桌」、「從共聚到休憩」相關商品，種類超過 1500 種。

而為擴大接觸年輕客群，特力指出，此次 HOLA 展店策略著重進駐綜合型大型購物中心，主力客群鎖定 26-49 歲都會小家庭，拓展年輕或親子消費客層，預期單店來客數可望較轉型前翻倍成長，單店業績成長上看 30%。

而作為遠百旗下主力百貨購物中心的台中大遠百，除了全館已開始促銷搶攻母親節購物祭，正積極引進美食新櫃迎客。

台中大遠百此次是看好快速輕食市場，引進中部獨家東屋壽司，特色在於同步導入日本新幹線、平板點餐系統，並藉由館內江戶時代日本街布置推廣濃厚日本文化，成為館內人氣美食。

遠百預估，隨著內需回溫，整檔期業績可望成長 5% 之上。