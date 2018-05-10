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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/05/09  107/05/08  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.40130   10.39860   0.00270    0.02597
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.37340    9.41190  -0.03850   -0.40906
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.59220    9.63080  -0.03860   -0.40080
中國信託台灣活力基金                                             15.97000   15.75000   0.22000    1.39683
中國信託台灣優勢基金                                             18.17000   17.89000   0.28000    1.56512
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.36000    9.39000  -0.03000   -0.31949
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.85000    8.88000  -0.03000   -0.33784
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.60000    9.64000  -0.04000   -0.41494
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.20000    9.15000   0.05000    0.54645
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.74000    9.69000   0.05000    0.51600
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.73050    9.73310  -0.00260   -0.02671
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.25880    9.26130  -0.00250   -0.02699
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.19250   10.19710  -0.00460   -0.04511
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.69510    9.69940  -0.00430   -0.04433
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.13790   10.12410   0.01380    0.13631
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.91850    8.90640   0.01210    0.13586
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.20080   11.16930   0.03150    0.28202
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.20330   10.17450   0.02880    0.28306
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.18000   10.14000   0.04000    0.39448
中國信託智能運動基金-美元                                        10.25000   10.22000   0.03000    0.29354
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97200   10.97180   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.41370    9.45090  -0.03720   -0.39361
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.21680    9.25320  -0.03640   -0.39338
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.59180    9.63010  -0.03830   -0.39771
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.38620    9.42370  -0.03750   -0.39793
中國信託精穩基金                                                 17.89300   17.85440   0.03860    0.21619
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.73000   10.75000  -0.02000   -0.18605
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.44000   10.47000  -0.03000   -0.28653
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.25000   11.28000  -0.03000   -0.26596
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   10.99000   11.02000  -0.03000   -0.27223
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元大2001基金                                                     66.89000   66.55000   0.34000    0.51089
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.28160   37.33740  -0.05580   -0.14945
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.29670   11.29570   0.00100    0.00885
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.86530   10.86820  -0.00290   -0.02668
元大上證50基金                                                   31.75000   31.73000   0.02000    0.06303
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.06000   13.03000   0.03000    0.23024
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.15000   12.12000   0.03000    0.24752
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.25000   13.09000   0.16000    1.22231
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.41100   13.26500   0.14600    1.10064
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.48400   17.28200   0.20200    1.16885
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.45500   11.37500   0.08000    0.70330
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.49800   11.42100   0.07700    0.67420
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.20000    3.18000   0.02000    0.62893
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.95000   14.82000   0.13000    0.87719
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.17470   47.19230  -0.01760   -0.03729
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.31890   10.33510  -0.01620   -0.15675
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.61120    9.62630  -0.01510   -0.15686
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.90740    9.92640  -0.01900   -0.19141
元大巴西指數基金                                                  6.24300    6.24100   0.00200    0.03205
元大巴菲特基金                                                   29.99000   29.81000   0.18000    0.60382
元大日經225基金                                                  28.28000   28.44000  -0.16000   -0.56259
元大台商收成基金                                                 23.42000   23.43000  -0.01000   -0.04268
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.89000   12.93000  -0.04000   -0.30936
元大台灣50單日正向2倍基金                                        35.37000   35.13000   0.24000    0.68318
元大台灣中型100基金                                              32.49000   32.19000   0.30000    0.93197
元大台灣加權股價指數基金                                         24.57500   24.53100   0.04400    0.17936
元大台灣卓越50基金                                               80.35000   80.25000   0.10000    0.12461
元大台灣金融基金                                                 17.24000   17.21000   0.03000    0.17432
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.52000   30.51000   0.01000    0.03278
元大台灣高股息基金                                               25.43000   25.37000   0.06000    0.23650
元大台灣電子科技基金                                             35.08000   34.97000   0.11000    0.31456
元大全球ETF成長組合基金                                          10.29000   10.25000   0.04000    0.39024
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.55000   14.54000   0.01000    0.06878
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.34000   13.36000  -0.02000   -0.14970
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.39000    9.41000  -0.02000   -0.21254
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.56000   12.57000  -0.01000   -0.07955
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.73600   12.76100  -0.02500   -0.19591
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.15000    9.14000   0.01000    0.10941
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   7.01000    7.00000   0.01000    0.14286
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.39000    8.39000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.61000    6.62000  -0.01000   -0.15106
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.07600   10.08200  -0.00600   -0.05951
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.23110   10.24140  -0.01030   -0.10057
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.46390    9.47350  -0.00960   -0.10134
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.27740    9.28050  -0.00310   -0.03340
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.63370    8.63660  -0.00290   -0.03358
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.88000   13.81000   0.07000    0.50688
元大全球農業商機基金                                             16.09000   16.12000  -0.03000   -0.18610
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.25000   10.27000  -0.02000   -0.19474
元大印尼指數基金                                                  8.37700    8.52200  -0.14500   -1.70148
元大印度指數基金                                                  9.71200    9.72600  -0.01400   -0.14394
元大印度基金                                                     12.72000   12.75000  -0.03000   -0.23529
元大多多基金                                                     20.55000   20.13000   0.42000    2.08644
元大多福基金                                                     57.13000   56.64000   0.49000    0.86511
元大亞太成長基金                                                  9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.58520    8.61530  -0.03010   -0.34938
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.14950    7.17460  -0.02510   -0.34985
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                        10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.31900   10.22100   0.09800    0.95881
元大卓越基金                                                     50.72000   50.36000   0.36000    0.71485
元大店頭基金                                                      9.18000    9.06000   0.12000    1.32450
元大泛歐成長基金                                                  9.72000    9.74000  -0.02000   -0.20534
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.20710   10.20660   0.00050    0.00490
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.26570    9.22030   0.04540    0.49239
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.56780   30.56350   0.00430    0.01407
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.54620   36.57990  -0.03370   -0.09213
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.40230   19.38270   0.01960    0.10112
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.64640   18.68340  -0.03700   -0.19804
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.35150   37.39150  -0.04000   -0.10698
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.62630   20.59770   0.02860    0.13885
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.74190   17.79280  -0.05090   -0.28607
元大高科技基金                                                   19.30000   19.05000   0.25000    1.31234
元大得利貨幣市場基金                                             16.23240   16.23230   0.00010    0.00062
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96710   11.96700   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   13.63000   13.57000   0.06000    0.44215
元大華夏中小基金                                                  8.50000    8.46000   0.04000    0.47281
元大新中國基金-人民幣                                            11.30000   11.23000   0.07000    0.62333
元大新中國基金-美元                                              11.45000   11.39000   0.06000    0.52678
元大新中國基金-新台幣                                            11.01000   10.95000   0.06000    0.54795
元大新主流基金                                                   28.18000   27.56000   0.62000    2.24964
元大新東協平衡基金-美元                                           9.91300    9.97800  -0.06500   -0.65143
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.33000    9.39000  -0.06000   -0.63898
元大新興市場ESG策略基金                                          13.02000   12.88000   0.14000    1.08696
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.35450   10.46590  -0.11140   -1.06441
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.37220   10.49450  -0.12230   -1.16537
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.56610   10.68340  -0.11730   -1.09797
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.38170    9.48590  -0.10420   -1.09847
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.74700    9.77170  -0.02470   -0.25277
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.47170    9.49580  -0.02410   -0.25380
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.56300    9.58080  -0.01780   -0.18579
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.29750    9.31480  -0.01730   -0.18573
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.51500    9.53930  -0.02430   -0.25474
元大新興亞洲基金                                                 11.96000   11.90000   0.06000    0.50420
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.43490    9.47230  -0.03740   -0.39484
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.31670    9.35360  -0.03690   -0.39450
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.36360    9.39430  -0.03070   -0.32679
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.24390    9.27430  -0.03040   -0.32779
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08300   15.08280   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     39.44000   38.77000   0.67000    1.72814
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
元大實質多重資產基金-美元                                         9.71500    9.72700  -0.01200   -0.12337
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.46000   14.42000   0.04000    0.27739
元大滬深300單日正向2倍基金                                       16.40000   16.41000  -0.01000   -0.06094
元大精準中小基金                                                 22.16000   22.06000   0.10000    0.45331
元大摩臺基金                                                     37.60000   37.52000   0.08000    0.21322
元大標普500基金                                                  23.92000   23.91000   0.01000    0.04182
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.84000   13.84000   0.00000    0.00000
元大標普500單日正向2倍基金                                       30.44000   30.43000   0.01000    0.03286
元大標智滬深300基金                                              18.96000   18.87000   0.09000    0.47695
元大歐洲50基金                                                   25.36000   25.40000  -0.04000   -0.15748
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.42360    9.46340  -0.03980   -0.42057
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.14430   10.14400   0.00030    0.00296
元大績效基金                                                     58.21000   56.99000   1.22000    2.14073
元大韓國KOSPI200基金                                             24.01000   24.18000  -0.17000   -0.70306
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.50000   15.29000   0.21000    1.37345
日盛上選基金                                                     33.75000   33.29000   0.46000    1.38180
日盛小而美基金                                                   19.04000   18.79000   0.25000    1.33049
日盛中國內需動力基金                                             11.18000   11.07000   0.11000    0.99368
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.60470   11.62420  -0.01950   -0.16775
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.90240    9.91900  -0.01660   -0.16736
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.89210   11.91380  -0.02170   -0.18214
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.14130   10.15980  -0.01850   -0.18209
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.71500   10.73140  -0.01640   -0.15282
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.12170    9.13570  -0.01400   -0.15324
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.04000   11.92000   0.12000    1.00671
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.38000   12.26000   0.12000    0.97879
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.35000   12.23000   0.12000    0.98119
日盛日盛基金                                                     13.92000   13.68000   0.24000    1.75439
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
日盛全球抗暖化基金                                               10.23000   10.20000   0.03000    0.29412
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.01720   10.01930  -0.00210   -0.02096
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.57060    9.57260  -0.00200   -0.02089
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.77660    9.77660   0.00000    0.00000
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.34310    9.34310   0.00000    0.00000
日盛全球新興債券基金A                                            10.68820   10.71850  -0.03030   -0.28269
日盛全球新興債券基金B                                             8.43060    8.45450  -0.02390   -0.28269
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.40390    2.41140  -0.00750   -0.31102
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.70360    1.70880  -0.00520   -0.30431
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.37470    0.37590  -0.00120   -0.31923
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.26650    0.26740  -0.00090   -0.33657
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.35890   12.39700  -0.03810   -0.30733
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.64170    8.66840  -0.02670   -0.30802
日盛亞洲機會基金                                                  7.59000    7.51000   0.08000    1.06525
日盛首選基金                                                     17.32000   17.10000   0.22000    1.28655
日盛高科技基金                                                   17.91000   17.68000   0.23000    1.30090
日盛貨幣市場基金                                                 14.75020   14.75010   0.00010    0.00068
日盛新台商基金                                                   40.76000   40.11000   0.65000    1.62054
日盛精選五虎基金                                                 38.28000   37.88000   0.40000    1.05597
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46740   13.46730   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               34.75000   34.46000   0.29000    0.84156
台新MSCI中國基金                                                 22.19000   21.89000   0.30000    1.37049
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.69000   18.68000   0.01000    0.05353
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      20.65000   20.41000   0.24000    1.17589
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14360   14.14340   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.84210    9.83590   0.00620    0.06303
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.81380   10.81800  -0.00420   -0.03882
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.00270    9.99990   0.00280    0.02800
台新中國通基金                                                   48.65000   48.46000   0.19000    0.39208
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.56130    0.55740   0.00390    0.69968
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            16.70800   16.58800   0.12000    0.72341
台新中國精選中小基金                                             12.38000   12.27000   0.11000    0.89650
台新主流基金                                                     24.49000   24.50000  -0.01000   -0.04082
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.88000   18.97000  -0.09000   -0.47443
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.63750    0.64100  -0.00350   -0.54602
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.32000   14.39000  -0.07000   -0.48645
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.48310    0.48580  -0.00270   -0.55578
台新台灣中小基金                                                 38.34000   38.21000   0.13000    0.34023
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.41370    9.43040  -0.01670   -0.17709
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.42630    9.44880  -0.02250   -0.23813
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.57000    8.58000  -0.01000   -0.11655
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.42100   10.44590  -0.02490   -0.23837
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.46000    9.48000  -0.02000   -0.21097
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.60980   10.59090   0.01890    0.17846
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.29940   11.27920   0.02020    0.17909
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
台新印度基金                                                     15.77000   15.79000  -0.02000   -0.12666
台新亞美短期債券基金                                             10.91860   10.91970  -0.00110   -0.01007
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.63810    8.67570  -0.03760   -0.43339
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.29630    0.29780  -0.00150   -0.50369
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.76550   11.81680  -0.05130   -0.43413
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39770    0.39970  -0.00200   -0.50038
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07790   11.07780   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               29.69420   29.70380  -0.00960   -0.03232
台新智慧生活基金-美元                                            10.13460   10.12130   0.01330    0.13141
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.99580    9.04560  -0.04980   -0.55054
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.88000    8.92300  -0.04300   -0.48190
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.48100    9.53340  -0.05240   -0.54965
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.36530    9.41070  -0.04540   -0.48243
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.34740   10.37640  -0.02900   -0.27948
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34230    0.34340  -0.00110   -0.32033
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.85910    7.88110  -0.02200   -0.27915
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27310    0.27410  -0.00100   -0.36483
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.31000    6.27000   0.04000    0.63796
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.57600   10.59600  -0.02000   -0.18875
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           21.61000   21.11000   0.50000    2.36855
未來資產全球大消費基金                                           15.00000   14.92000   0.08000    0.53619
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.69000    8.69000   0.00000    0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.76140   11.81110  -0.04970   -0.42079
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.64300    9.68380  -0.04080   -0.42132
未來資產亞洲新富基金                                             21.51000   21.33000   0.18000    0.84388
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55130   12.55120   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               13.36000   13.05000   0.31000    2.37548
未來資產新興市場債券基金A                                         8.73720    8.76400  -0.02680   -0.30580
未來資產新興市場債券基金B                                         6.77810    6.79880  -0.02070   -0.30447
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.53000   11.50000   0.03000    0.26087
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.99950   10.99860   0.00090    0.00818
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.21730   10.21450   0.00280    0.02741
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.44770    9.44890  -0.00120   -0.01270
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.58990   10.59130  -0.00140   -0.01322
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.52790    8.53050  -0.00260   -0.03048
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.61880    9.62170  -0.00290   -0.03014
永豐中小基金                                                     51.76000   50.96000   0.80000    1.56986
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.83820    1.84120  -0.00300   -0.16294
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.38350    2.38750  -0.00400   -0.16754
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.72450    8.73740  -0.01290   -0.14764
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.97470   10.99090  -0.01620   -0.14739
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.72000    4.70000   0.02000    0.42553
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  22.08000   21.96000   0.12000    0.54645
永豐主流品牌基金                                                 17.50000   17.42000   0.08000    0.45924
永豐永豐基金                                                     34.76000   34.34000   0.42000    1.22306
永豐亞洲民生消費基金                                             12.41000   12.34000   0.07000    0.56726
永豐南非幣2021保本基金                                           12.79710   12.79540   0.00170    0.01329
永豐高科技基金                                                   25.04000   24.44000   0.60000    2.45499
永豐貨幣市場基金                                                 13.86520   13.86510   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.03900    2.04390  -0.00490   -0.23974
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.40260    2.40920  -0.00660   -0.27395
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.85260    7.87020  -0.01760   -0.22363
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.35990   10.38310  -0.02320   -0.22344
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.32250    7.35720  -0.03470   -0.47165
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.08580   11.13830  -0.05250   -0.47135
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.56000    8.44000   0.12000    1.42180
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               19.22000   18.94000   0.28000    1.47835
永豐臺灣加權ETF基金                                              53.27000   53.20000   0.07000    0.13158
永豐領航科技基金                                                 39.83000   39.21000   0.62000    1.58123
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.90000   11.96000  -0.06000   -0.50167
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.47000   11.53000  -0.06000   -0.52038
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.55000   10.58000  -0.03000   -0.28355
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
永豐趨勢平衡基金                                                 49.03000   48.36000   0.67000    1.38544
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.45360   11.45250   0.00110    0.00960
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.58740    9.59450  -0.00710   -0.07400
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.71180    9.71900  -0.00720   -0.07408
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.56440    9.57260  -0.00820   -0.08566
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.64790    9.65620  -0.00830   -0.08596
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.60130    9.60840  -0.00710   -0.07389
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.85250    9.85970  -0.00720   -0.07302
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.55100    9.55940  -0.00840   -0.08787
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.71830    9.72670  -0.00840   -0.08636
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.77000   11.62000   0.15000    1.29088
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.94000   10.81000   0.13000    1.20259
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.87000   11.73000   0.14000    1.19352
兆豐國際中小基金                                                 15.30000   15.15000   0.15000    0.99010
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.07000   14.89000   0.18000    1.20887
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.87000   20.63000   0.24000    1.16335
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        21.13000   20.89000   0.24000    1.14888
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.07000   12.09000  -0.02000   -0.16543
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.07000   12.09000  -0.02000   -0.16543
兆豐國際生命科學基金                                             14.77000   14.79000  -0.02000   -0.13523
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.28960   10.29000  -0.00040   -0.00389
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.70560   10.71060  -0.00500   -0.04668
兆豐國際全球高股息基金                                           11.60000   11.58000   0.02000    0.17271
兆豐國際全球基金                                                 31.44000   31.35000   0.09000    0.28708
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.21280   10.21230   0.00050    0.00490
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.67930    9.63220   0.04710    0.48898
兆豐國際國民基金                                                 22.35000   22.22000   0.13000    0.58506
兆豐國際第一基金                                                 13.05000   12.92000   0.13000    1.00619
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.77750    9.81880  -0.04130   -0.42062
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.85810    7.89130  -0.03320   -0.42072
兆豐國際萬全基金                                                 20.28000   20.14000   0.14000    0.69513
兆豐國際電子基金                                                 25.54000   25.34000   0.20000    0.78927
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.01000    7.99000   0.02000    0.25031
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.62000   21.55000   0.07000    0.32483
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.29000   17.34000  -0.05000   -0.28835
兆豐國際豐台灣基金                                               32.69000   32.83000  -0.14000   -0.42644
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48620   12.48610   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.18000   11.14000   0.04000    0.35907
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.04750   11.07200  -0.02450   -0.22128
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.90650   11.93420  -0.02770   -0.23211
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.69490   10.72000  -0.02510   -0.23414
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.46190   11.49350  -0.03160   -0.27494
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.19080    8.24700  -0.05620   -0.68146
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.58020    9.65920  -0.07900   -0.81787
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.09230    9.14810  -0.05580   -0.60996
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.07810    9.15730  -0.07920   -0.86488
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.39990    9.46960  -0.06970   -0.73604
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.13000   10.09000   0.04000    0.39643
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.25000   11.22000   0.03000    0.26738
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.41000    9.40000   0.01000    0.10638
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
合庫全球新興市場基金                                              9.50000    9.45000   0.05000    0.52910
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.69000   10.66000   0.03000    0.28143
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.18000   10.20000  -0.02000   -0.19608
合庫貨幣市場基金                                                 10.11670   10.11660   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.65900    9.67670  -0.01770   -0.18291
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.91290    9.93750  -0.02460   -0.24755
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.15130   10.17340  -0.02210   -0.21723
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.68870   11.71780  -0.02910   -0.24834
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.62180   13.65310  -0.03130   -0.22925
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.14700    9.21870  -0.07170   -0.77777
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.76840    9.83380  -0.06540   -0.66505
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.08260    8.13080  -0.04820   -0.59281
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.11050    9.18700  -0.07650   -0.83270
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.38370   10.47780  -0.09410   -0.89809
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                        9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.47000   10.48000  -0.01000   -0.09542
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.89640   10.89550   0.00090    0.00826
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.62270   10.62490  -0.00220   -0.02071
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.10120   10.09660   0.00460    0.04556
安聯中國東協基金                                                 15.97000   15.93000   0.04000    0.25110
安聯中國策略基金                                                 15.87000   15.66000   0.21000    1.34100
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.39000   14.26000   0.13000    0.91164
安聯中華新思路基金-美元                                          14.48000   14.34000   0.14000    0.97629
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.12000   12.99000   0.13000    1.00077
安聯台灣大壩基金                                                 26.10000   25.84000   0.26000    1.00619
安聯台灣科技基金                                                 44.71000   44.58000   0.13000    0.29161
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47520   12.47510   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 29.16000   28.88000   0.28000    0.96953
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.07660   10.07930  -0.00270   -0.02679
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.02040   15.02500  -0.00460   -0.03062
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.69180    9.69480  -0.00300   -0.03094
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.44000   11.43000   0.01000    0.08749
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.32000   11.30000   0.02000    0.17699
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.06180   12.06510  -0.00330   -0.02735
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.08660   10.09070  -0.00410   -0.04063
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.22250   12.22790  -0.00540   -0.04416
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.58380    9.58660  -0.00280   -0.02921
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.42750    9.43140  -0.00390   -0.04135
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.13360    9.13770  -0.00410   -0.04487
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.69000   11.68000   0.01000    0.08562
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.21000   11.19000   0.02000    0.17873
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.55000   11.55000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.85510   11.85610  -0.00100   -0.00843
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.90630   10.90840  -0.00210   -0.01925
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.58090   10.58280  -0.00190   -0.01795
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.01920    9.01950  -0.00030   -0.00333
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.81870    8.82040  -0.00170   -0.01927
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.53050    8.53200  -0.00150   -0.01758
安聯全球人口趨勢基金                                             11.23000   11.23000   0.00000    0.00000
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         8.95000    9.00000  -0.05000   -0.55556
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      32.52000   32.68000  -0.16000   -0.48960
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.74000    8.72000   0.02000    0.22936
安聯全球計量平衡基金                                             12.66000   12.61000   0.05000    0.39651
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.04640   12.04990  -0.00350   -0.02905
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.50080   10.50390  -0.00310   -0.02951
安聯全球新興市場基金                                             18.47000   18.45000   0.02000    0.10840
安聯全球農金趨勢基金                                              9.38000    9.41000  -0.03000   -0.31881
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.26000    9.21000   0.05000    0.54289
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
安聯亞洲動態策略基金                                             24.68000   24.56000   0.12000    0.48860
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宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.97060    9.97470  -0.00410   -0.04110
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.77420    9.77820  -0.00400   -0.04091
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             82.80570   83.12730  -0.32160   -0.38688
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.59500   12.64220  -0.04720   -0.37335
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.64980   65.90360  -0.25380   -0.38511
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.90870    9.94570  -0.03700   -0.37202
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.51270    2.51440  -0.00170   -0.06761
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.61020   10.61030  -0.00010   -0.00094
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.09820    2.09990  -0.00170   -0.08096
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.85710    8.85750  -0.00040   -0.00452
宏利台灣動力基金                                                 31.54000   31.04000   0.50000    1.61082
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.39690   10.38790   0.00900    0.08664
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.85060    9.83590   0.01470    0.14945
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.28400    8.27680   0.00720    0.08699
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.05780    8.04690   0.01090    0.13546
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
宏利全球債券組合基金                                             12.93350   12.93050   0.00300    0.02320
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.76960    2.77140  -0.00180   -0.06495
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.68220   11.68960  -0.00740   -0.06330
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.72530    8.73120  -0.00590   -0.06757
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.27710    2.27950  -0.00240   -0.10529
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.65740   10.65800  -0.00060   -0.00563
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.23170    4.19470   0.03700    0.88207
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.68710    0.68110   0.00600    0.88093
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     19.64000   19.47000   0.17000    0.87314
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.62140   11.62130   0.00010    0.00086
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.37210   10.37280  -0.00070   -0.00675
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.02020   10.01920   0.00100    0.00998
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.06510    9.06430   0.00080    0.00883
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.59630    8.59690  -0.00060   -0.00698
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.42900    8.42730   0.00170    0.02017
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.58900    8.59180  -0.00280   -0.03259
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.74640    2.76400  -0.01760   -0.63676
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40180    0.40440  -0.00260   -0.64293
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.12360   12.20030  -0.07670   -0.62867
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.91750    0.92400  -0.00650   -0.70346
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.48870    7.53560  -0.04690   -0.62238
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.08530    2.09870  -0.01340   -0.63849
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29980    0.30170  -0.00190   -0.62976
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.19680    9.25460  -0.05780   -0.62455
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33770    0.34000  -0.00230   -0.67647
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62870   13.62860   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.85000    2.81000   0.04000    1.42349
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.62000   12.47000   0.15000    1.20289
宏利臺灣股息收益基金                                             28.56000   28.26000   0.30000    1.06157
宏利澳幣保本基金                                                 11.93350   11.93030   0.00320    0.02682
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.20000    9.18000   0.02000    0.21786
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.92000   10.94000  -0.02000   -0.18282
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.24000   11.21000   0.03000    0.26762
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.69000   11.65000   0.04000    0.34335
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.24000   10.20000   0.04000    0.39216
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.79000   11.74000   0.05000    0.42589
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.83370    9.86160  -0.02790   -0.28292
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.84960    9.88740  -0.03780   -0.38230
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.93770    8.96610  -0.02840   -0.31675
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.46350   10.49660  -0.03310   -0.31534
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.96000    8.97000  -0.01000   -0.11148
貝萊德新台幣基金                                                 12.92450   12.92440   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   25.07000   24.82000   0.25000    1.00725
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.16330   11.16270   0.00060    0.00538
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.17250   10.17500  -0.00250   -0.02457
保德信大中華基金                                                 30.98000   30.56000   0.42000    1.37435
保德信中小型股基金                                               44.12000   43.20000   0.92000    2.12963
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.93000   10.88000   0.05000    0.45956
保德信中國中小基金-美元                                          11.37000   11.34000   0.03000    0.26455
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.60000   10.57000   0.03000    0.28382
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.80110    9.75420   0.04690    0.48082
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.79100    9.74330   0.04770    0.48957
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.90530    9.85780   0.04750    0.48185
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.58580   10.53500   0.05080    0.48220
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.34000   10.23000   0.11000    1.07527
保德信中國品牌基金-美元                                          10.19000   10.07000   0.12000    1.19166
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.10000   10.97000   0.13000    1.18505
保德信台商全方位基金                                             35.58000   35.01000   0.57000    1.62811
保德信全球中小基金                                               29.60000   29.55000   0.05000    0.16920
保德信全球消費商機基金                                           17.26000   17.31000  -0.05000   -0.28885
保德信全球基礎建設基金                                           12.07000   12.18000  -0.11000   -0.90312
保德信全球資源基金                                                8.03000    8.06000  -0.03000   -0.37221
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.27000    9.32000  -0.05000   -0.53648
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    29.67000   29.82000  -0.15000   -0.50302
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.89900    9.90800  -0.00900   -0.09084
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.57630   10.58580  -0.00950   -0.08974
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.07080    9.07290  -0.00210   -0.02315
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.68200    9.68420  -0.00220   -0.02272
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.31750    8.32670  -0.00920   -0.11049
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.77740   10.78940  -0.01200   -0.11122
保德信亞太基金                                                   22.38000   22.19000   0.19000    0.85624
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.51290    8.53460  -0.02170   -0.25426
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.09480   11.12310  -0.02830   -0.25443
保德信店頭市場基金                                               32.83000   32.23000   0.60000    1.86162
保德信拉丁美洲基金                                                7.16000    7.20000  -0.04000   -0.55556
保德信金平衡基金                                                 29.13000   29.11000   0.02000    0.06870
保德信金滿意基金                                                 40.20000   39.83000   0.37000    0.92895
保德信科技島基金                                                 24.80000   24.51000   0.29000    1.18319
保德信高成長基金                                                 90.26000   88.48000   1.78000    2.01175
保德信第一基金                                                   26.24000   25.82000   0.42000    1.62665
保德信貨幣市場基金                                               15.74750   15.74730   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.60610   10.61450  -0.00840   -0.07914
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.42100   10.42270  -0.00170   -0.01631
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.87140   10.88470  -0.01330   -0.12219
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.00090   10.00670  -0.00580   -0.05796
保德信新世紀基金                                                 10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.13030    8.14370  -0.01340   -0.16454
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.73940   10.75710  -0.01770   -0.16454
保德信新興趨勢組合基金                                           11.55000   11.49000   0.06000    0.52219
保德信瑞騰基金                                                   15.53100   15.53090   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                               10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.73850    9.77300  -0.03450   -0.35301
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.88880    9.92380  -0.03500   -0.35269
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.65790    9.68790  -0.03000   -0.30966
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.72290    9.75360  -0.03070   -0.31476
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.79400    9.82290  -0.02890   -0.29421
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.79420    9.82320  -0.02900   -0.29522
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.77860    9.80890  -0.03030   -0.30890
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.77880    9.80910  -0.03030   -0.30890
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.80040    9.82560  -0.02520   -0.25647
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.65240    9.70300  -0.05060   -0.52149
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.59830    9.64970  -0.05140   -0.53266
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.95530    1.95830  -0.00300   -0.15319
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.62280    2.62680  -0.00400   -0.15228
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.30740    0.30780  -0.00040   -0.12995
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.44820    0.44880  -0.00060   -0.13369
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.69550    8.70350  -0.00800   -0.09192
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.83490   11.84570  -0.01080   -0.09117
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.58640    9.59840  -0.01200   -0.12502
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.58980   11.60420  -0.01440   -0.12409
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.08250    9.09260  -0.01010   -0.11108
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.00800   11.02020  -0.01220   -0.11071
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.11650   10.15040  -0.03390   -0.33398
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.95550    9.98450  -0.02900   -0.29045
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.11280   10.13330  -0.02050   -0.20230
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.59450   10.61600  -0.02150   -0.20252
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.00510   10.02100  -0.01590   -0.15867
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.80450    9.83170  -0.02720   -0.27666
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.03060   10.05840  -0.02780   -0.27639
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.74370    9.76670  -0.02300   -0.23549
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.87360    9.89600  -0.02240   -0.22635
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.38020   10.44990  -0.06970   -0.66699
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.37220    6.40830  -0.03610   -0.56333
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.74430   10.80510  -0.06080   -0.56270
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63890   11.63880   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         18.98000   18.78000   0.20000    1.06496
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4308.950004263.35000  45.60000    1.06958
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.73970   10.69790   0.04180    0.39073
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.00890   11.96660   0.04230    0.35348
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.25510   11.21730   0.03780    0.33698
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.63320    9.59570   0.03750    0.39080
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.29640   10.26010   0.03630    0.35380
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.09710   10.06310   0.03400    0.33787
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.03540   10.99250   0.04290    0.39027
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.84930   11.80760   0.04170    0.35316
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.80480   11.76510   0.03970    0.33744
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.63000    6.66000  -0.03000   -0.45045
柏瑞巨人基金                                                     12.68000   12.65000   0.03000    0.23715
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64070   13.64050   0.00020    0.00147
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.10000   16.09000   0.01000    0.06215
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.29350   13.31850  -0.02500   -0.18771
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.79980   11.82470  -0.02490   -0.21058
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.44420   12.47160  -0.02740   -0.21970
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.99890    9.01590  -0.01700   -0.18856
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.80450    6.81730  -0.01280   -0.18776
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.91560    8.93440  -0.01880   -0.21042
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.54860    8.56790  -0.01930   -0.22526
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.92460   10.94870  -0.02410   -0.22012
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.44660    8.46620  -0.01960   -0.23151
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.97470   12.00000  -0.02530   -0.21083
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.51650   11.53810  -0.02160   -0.18721
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.58430   11.61050  -0.02620   -0.22566
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.32810   11.35300  -0.02490   -0.21933
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.01720    9.03420  -0.01700   -0.18817
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.96090    9.98190  -0.02100   -0.21038
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.77150    9.79360  -0.02210   -0.22566
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.71690    9.73830  -0.02140   -0.21975
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.55380    9.57590  -0.02210   -0.23079
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.05750   10.06110  -0.00360   -0.03578
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                            9.99810   10.00360  -0.00550   -0.05498
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.93270    9.93940  -0.00670   -0.06741
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.02010   10.02460  -0.00450   -0.04489
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.96510    9.96860  -0.00350   -0.03511
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.88000    9.88550  -0.00550   -0.05564
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.84060    9.84720  -0.00660   -0.06702
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.92800    9.93250  -0.00450   -0.04531
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.03830   10.04190  -0.00360   -0.03585
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                           9.99810   10.00360  -0.00550   -0.05498
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.93270    9.93940  -0.00670   -0.06741
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.02010   10.02470  -0.00460   -0.04589
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.96510    9.96870  -0.00360   -0.03611
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.88010    9.88550  -0.00540   -0.05463
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.84060    9.84720  -0.00660   -0.06702
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.92790    9.93240  -0.00450   -0.04531
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.53390   10.56690  -0.03300   -0.31230
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.75500   11.79320  -0.03820   -0.32392
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.22540   11.26290  -0.03750   -0.33295
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.09100    9.11950  -0.02850   -0.31252
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.86740    9.89940  -0.03200   -0.32325
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.73730    9.76980  -0.03250   -0.33266
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.25040   10.28260  -0.03220   -0.31315
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.94500   10.98060  -0.03560   -0.32421
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.84500   10.88120  -0.03620   -0.33268
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.09110    9.11960  -0.02850   -0.31251
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.86780    9.89980  -0.03200   -0.32324
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.73770    9.77020  -0.03250   -0.33264
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.41000   13.30000   0.11000    0.82707
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.56000   14.45000   0.11000    0.76125
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.70000    9.63000   0.07000    0.72690
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.90000    8.83000   0.07000    0.79275
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.15000   10.07000   0.08000    0.79444
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.74000   11.65000   0.09000    0.77253
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.15000   12.06000   0.09000    0.74627
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.53000   12.44000   0.09000    0.72347
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.47000   13.46000   0.01000    0.07429
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.27000   13.26000   0.01000    0.07541
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.29430   11.31430  -0.02000   -0.17677
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.46520    7.47840  -0.01320   -0.17651
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                        9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.41000    9.41000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.31000   11.34000  -0.03000   -0.26455
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.99940   11.02930  -0.02990   -0.27110
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.18830   10.21700  -0.02870   -0.28090
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.40020    8.42250  -0.02230   -0.26477
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.50870    9.53450  -0.02580   -0.27060
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.54450    9.57130  -0.02680   -0.28000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.58060   10.60930  -0.02870   -0.27052
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.93230    9.95860  -0.02630   -0.26409
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.17190   10.20050  -0.02860   -0.28038
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.85120    9.87800  -0.02680   -0.27131
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.07650    9.10050  -0.02400   -0.26372
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.00800    9.03340  -0.02540   -0.28118
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.56650    9.59340  -0.02690   -0.28040
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.08440   12.15230  -0.06790   -0.55874
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.62150   11.68910  -0.06760   -0.57832
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.09030   11.15550  -0.06520   -0.58447
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.31400    7.35510  -0.04110   -0.55880
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.25210    9.30590  -0.05380   -0.57813
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.90070    9.95890  -0.05820   -0.58440
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.38800   10.44630  -0.05830   -0.55809
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.10790   11.17320  -0.06530   -0.58443
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.01130   10.06950  -0.05820   -0.57798
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.32720    9.37960  -0.05240   -0.55866
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.11140   10.17090  -0.05950   -0.58500
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.05290   11.06970  -0.01680   -0.15177
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.64750   11.66640  -0.01890   -0.16200
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.74980   10.76850  -0.01870   -0.17365
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.14900    9.16290  -0.01390   -0.15170
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.74120    9.75700  -0.01580   -0.16194
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.75120    9.76820  -0.01700   -0.17403
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.97860   10.99640  -0.01780   -0.16187
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.86160    9.87660  -0.01500   -0.15187
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.24300   10.26080  -0.01780   -0.17348
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.47100    9.48540  -0.01440   -0.15181
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.30100    9.31510  -0.01410   -0.15137
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.95940    9.97550  -0.01610   -0.16140
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.51350    9.53000  -0.01650   -0.17314
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.18000   18.15000   0.03000    0.16529
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.94000   16.90000   0.04000    0.23669
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.91570   12.94810  -0.03240   -0.25023
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.87440   10.85540   0.01900    0.17503
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.64640   11.62530   0.02110    0.18150
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.19560   12.16750   0.02810    0.23094
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.30620   11.28760   0.01860    0.16478
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.00670    9.98930   0.01740    0.17419
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.45230   10.43330   0.01900    0.18211
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.37090   10.34700   0.02390    0.23098
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.42280   10.40570   0.01710    0.16433
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.24920   10.23050   0.01870    0.18279
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.36340   10.34640   0.01700    0.16431
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.52000   13.49000   0.03000    0.22239
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      31.76000   31.83000  -0.07000   -0.21992
國泰大中華基金                                                   21.18000   21.11000   0.07000    0.33160
國泰小龍基金                                                     15.78000   15.64000   0.14000    0.89514
國泰中小成長基金                                                 44.29000   43.89000   0.40000    0.91137
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.42130    4.37970   0.04160    0.94984
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.69000   20.50000   0.19000    0.92683
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.79940    0.79260   0.00680    0.85794
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.75870    0.75230   0.00640    0.85072
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.07470    2.07890  -0.00420   -0.20203
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.61810    9.64280  -0.02470   -0.25615
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.29270    8.31400  -0.02130   -0.25619
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32140    0.32240  -0.00100   -0.31017
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.39300   11.39200   0.00100    0.00878
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.78600    1.78760  -0.00160   -0.08951
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.16000   10.16590  -0.00590   -0.05804
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34590    0.34630  -0.00040   -0.11551
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.87040    4.80510   0.06530    1.35897
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.78000   22.48000   0.30000    1.33452
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.75850    0.74910   0.00940    1.25484
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.63560    3.60110   0.03450    0.95804
國泰中港台基金台幣級別                                           17.01000   16.85000   0.16000    0.94955
國泰中港台基金美元級別                                            0.57320    0.56840   0.00480    0.84448
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.36000   27.49000  -0.13000   -0.47290
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.77000   12.72000   0.05000    0.39308
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     36.04000   36.36000  -0.32000   -0.88009
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.00730   10.00570   0.00160    0.01599
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.00730   10.00570   0.00160    0.01599
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.00730   10.00570   0.00160    0.01599
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33570    0.33590  -0.00020   -0.05954
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33570    0.33590  -0.00020   -0.05954
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33570    0.33590  -0.00020   -0.05954
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39910   12.39900   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     28.46000   28.10000   0.36000    1.28114
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.21750    2.21730   0.00020    0.00902
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.34860    0.34890  -0.00030   -0.08598
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47000    0.46660   0.00340    0.72868
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.99000   12.91000   0.08000    0.61967
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46370    0.46110   0.00260    0.56387
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.69000    5.68000   0.01000    0.17606
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18830    0.18800   0.00030    0.15957
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41170    0.41200  -0.00030   -0.07282
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37460    0.37490  -0.00030   -0.08002
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43480    0.43510  -0.00030   -0.06895
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49930    0.49560   0.00370    0.74657
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.36000   19.53000  -0.17000   -0.87046
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      20.84000   20.86000  -0.02000   -0.09588
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.39810    2.39590   0.00220    0.09182
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.37650   11.37190   0.00460    0.04045
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.35990   10.35570   0.00420    0.04056
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37800    0.37800   0.00000    0.00000
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34420    0.34430  -0.00010   -0.02904
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50630    0.50220   0.00410    0.81641
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.75000   11.70000   0.05000    0.42735
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40760    0.40600   0.00160    0.39409
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.18000   18.17000   0.01000    0.05504
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61040    0.61060  -0.00020   -0.03275
國泰科技生化基金                                                 37.21000   36.67000   0.54000    1.47259
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.30000   25.29000   0.01000    0.03954
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.06000   14.07000  -0.01000   -0.07107
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.81860   37.85470  -0.03610   -0.09536
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.81200   19.79260   0.01940    0.09802
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.93430   18.97200  -0.03770   -0.19871
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.73670   38.80760  -0.07090   -0.18270
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.66650   38.85340  -0.18690   -0.48104
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       41.25740   41.25690   0.00050    0.00121
國泰紐幣2021保本基金                                             11.96790   11.96670   0.00120    0.01003
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.24800   12.24490   0.00310    0.02532
國泰紐幣保本基金                                                 12.28540   12.28400   0.00140    0.01140
國泰高科技基金                                                   13.37000   13.12000   0.25000    1.90549
國泰國泰基金台幣I級別                                            23.76000   23.48000   0.28000    1.19250
國泰國泰基金台幣級別                                             23.76000   23.48000   0.28000    1.19250
國泰富時中國A50基金                                              20.63000   20.60000   0.03000    0.14563
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33730    0.33760  -0.00030   -0.08886
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46150    0.45810   0.00340    0.74220
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.85000   10.84000   0.01000    0.09225
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36290    0.36260   0.00030    0.08274
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.49650    0.49210   0.00440    0.89413
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35040    0.35070  -0.00030   -0.08554
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47950    0.47590   0.00360    0.75646
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.65140   10.68460  -0.03320   -0.31073
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.76210    7.78630  -0.02420   -0.31080
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35980    0.36100  -0.00120   -0.33241
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.26060    0.26160  -0.00100   -0.38226
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.20000   12.13000   0.07000    0.57708
國泰新興市場基金美元級別                                          0.40980    0.40780   0.00200    0.49044
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.12070    2.12990  -0.00920   -0.43195
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.42070    1.42690  -0.00620   -0.43451
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34360    0.34540  -0.00180   -0.52113
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36850    0.37040  -0.00190   -0.51296
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.23250    0.23370  -0.00120   -0.51348
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.55320   10.60980  -0.05660   -0.53347
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.93870    6.97590  -0.03720   -0.53326
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.58000   14.63000  -0.05000   -0.34176
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 33.28000   33.06000   0.22000    0.66546
國泰價值卓越基金                                                 15.97000   15.72000   0.25000    1.59033
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.14000   11.16000  -0.02000   -0.17921
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39340    0.39440  -0.00100   -0.25355
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  40.14300   40.03020   0.11280    0.28179
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.05670   12.06180  -0.00510   -0.04228
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41090    0.41110  -0.00020   -0.04865
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.58880    9.58730   0.00150    0.01565
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.57460    8.57820  -0.00360   -0.04197
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.54210   10.54050   0.00160    0.01518
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.52150    9.52550  -0.00400   -0.04199
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.09010   11.08910   0.00100    0.00902
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.14570   10.13970   0.00600    0.05917
第一金大中華基金                                                 27.73000   27.19000   0.54000    1.98602
第一金小型精選基金                                               39.42000   38.51000   0.91000    2.36302
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.29000   14.12000   0.17000    1.20397
第一金中國世紀基金-美元                                           9.63940    9.53610   0.10330    1.08325
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.64070    9.53740   0.10330    1.08310
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.95000   10.82000   0.13000    1.20148
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.94000   10.82000   0.12000    1.10906
第一金中概平衡基金                                               25.39000   25.29000   0.10000    0.39541
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.23120   15.23100   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.63600  177.63400   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.83270   13.76030   0.07240    0.52615
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             13.83360   13.76080   0.07280    0.52904
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.83000   12.75000   0.08000    0.62745
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.83000   12.76000   0.07000    0.54859
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.87890    9.88700  -0.00810   -0.08193
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.88080    9.88890  -0.00810   -0.08191
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.39740    9.39260   0.00480    0.05110
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.42100    9.41630   0.00470    0.04991
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.25060   10.25910  -0.00850   -0.08285
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.75630    9.75140   0.00490    0.05025
第一金全球大趨勢基金                                             23.24000   23.16000   0.08000    0.34542
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.99430    8.01010  -0.01580   -0.19725
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.73590    5.74720  -0.01130   -0.19662
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.42890    9.46710  -0.03820   -0.40350
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.43000    9.46830  -0.03830   -0.40451
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.21000    9.25000  -0.04000   -0.43243
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.22000    9.25000  -0.03000   -0.32432
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.66620    9.70550  -0.03930   -0.40493
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.66740    9.70680  -0.03940   -0.40590
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.45000    9.48000  -0.03000   -0.31646
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.45000    9.49000  -0.04000   -0.42150
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.61520    8.65760  -0.04240   -0.48974
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.07950   10.12910  -0.04960   -0.48968
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.74380    9.75540  -0.01160   -0.11891
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.04460    8.05550  -0.01090   -0.13531
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.87480    8.88490  -0.01010   -0.11368
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.87510    8.88520  -0.01010   -0.11367
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.01050   11.02350  -0.01300   -0.11793
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.01130   11.02430  -0.01300   -0.11792
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.94390    9.95740  -0.01350   -0.13558
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.62360   14.64020  -0.01660   -0.11339
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.77390   14.67400   0.09990    0.68080
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.79220   14.69220   0.10000    0.68063
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.46000   13.36000   0.10000    0.74850
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.49000   13.39000   0.10000    0.74683
第一金亞洲科技基金                                               20.90000   20.75000   0.15000    0.72289
第一金亞洲新興市場基金                                           13.83000   13.89000  -0.06000   -0.43197
第一金店頭市場基金                                               10.02000    9.88000   0.14000    1.41700
第一金創新趨勢基金                                               25.41000   24.76000   0.65000    2.62520
第一金電子基金                                                   34.22000   33.46000   0.76000    2.27137
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.29000   19.20000   0.09000    0.46875
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         20.15000   20.22000  -0.07000   -0.34619
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                       10.13000   10.08000   0.05000    0.49603
統一大中華中小基金(美元)                                         10.00000    9.96000   0.04000    0.40161
統一大中華中小基金(新台幣)                                       14.27000   14.19000   0.08000    0.56378
統一大滿貫基金                                                   32.76000   32.49000   0.27000    0.83102
統一大龍印基金                                                   16.89000   16.73000   0.16000    0.95637
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.14000   10.03000   0.11000    1.09671
統一大龍騰中國基金(美元)                                         10.02000    9.92000   0.10000    1.00806
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.99000   10.87000   0.12000    1.10396
統一中小基金                                                     26.07000   25.49000   0.58000    2.27540
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.51240    9.57070  -0.05830   -0.60915
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.58580    9.65560  -0.06980   -0.72290
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.11650    9.17800  -0.06150   -0.67008
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.13510   11.15300  -0.01790   -0.16049
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.14240   11.16790  -0.02550   -0.22833
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.59950   10.62340  -0.02390   -0.22498
統一台灣動力基金                                                 17.04000   16.69000   0.35000    2.09706
統一全天候基金                                                  110.70000  108.85000   1.85000    1.69959
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.53460    8.56620  -0.03160   -0.36889
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.90700    8.94590  -0.03890   -0.43484
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.76530    8.80170  -0.03640   -0.41356
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.72990    8.72910   0.00080    0.00916
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.11070    9.11600  -0.00530   -0.05814
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           8.96570    8.96910  -0.00340   -0.03791
統一全球債券組合基金                                             11.97080   11.98810  -0.01730   -0.14431
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.18000   15.14000   0.04000    0.26420
統一全球新科技基金(美元)                                         15.42000   15.39000   0.03000    0.19493
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.27000   14.23000   0.04000    0.28110
統一亞太基金                                                     26.70000   26.44000   0.26000    0.98336
統一亞洲大金磚基金                                               12.95000   12.86000   0.09000    0.69984
統一奔騰基金                                                     58.89000   58.02000   0.87000    1.49948
統一強棒貨幣市場基金                                             16.63920   16.63910   0.00010    0.00060
統一強漢基金(人民幣)                                             10.19000   10.06000   0.13000    1.29225
統一強漢基金(美元)                                                9.91000    9.79000   0.12000    1.22574
統一強漢基金(新台幣)                                             25.16000   24.83000   0.33000    1.32904
統一統信基金                                                     32.47000   31.98000   0.49000    1.53221
統一黑馬基金                                                     59.69000   58.66000   1.03000    1.75588
統一新亞洲科技能源基金                                           19.41000   19.37000   0.04000    0.20650
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.21830    8.27120  -0.05290   -0.63957
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.30710   10.32960  -0.02250   -0.21782
統一經建基金                                                     46.89000   46.13000   0.76000    1.64752
統一龍馬基金                                                     68.00000   67.17000   0.83000    1.23567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   22.49000   21.94000   0.55000    2.50684
野村中小基金                                                     49.26000   48.46000   0.80000    1.65085
野村中國機會基金                                                 14.41000   14.20000   0.21000    1.47887
野村巴西基金                                                      5.98000    5.98000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金                                                 12.58000   12.49000   0.09000    0.72058
野村台灣高股息基金                                               21.90000   21.91000  -0.01000   -0.04564
野村台灣運籌基金                                                 37.01000   36.47000   0.54000    1.48067
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.66460    9.67540  -0.01080   -0.11162
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.65710    9.66870  -0.01160   -0.11997
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.66890    9.68140  -0.01250   -0.12911
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.74590    9.75670  -0.01080   -0.11069
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.72010    9.73170  -0.01160   -0.11920
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.69650    9.70910  -0.01260   -0.12978
野村平衡基金                                                     19.24000   18.99000   0.25000    1.31648
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.99000    9.02000  -0.03000   -0.33259
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.16000    9.23000  -0.07000   -0.75840
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.91000   12.94000  -0.03000   -0.23184
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.25000   10.28000  -0.03000   -0.29183
野村全球生技醫療基金                                             15.58000   15.61000  -0.03000   -0.19218
野村全球品牌基金                                                 27.76000   27.68000   0.08000    0.28902
野村全球氣候變遷基金                                              8.57000    8.56000   0.01000    0.11682
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.93000   12.92000   0.01000    0.07740
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.24000   11.24000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.11000   19.10000   0.01000    0.05236
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.15000   12.15000   0.00000    0.00000
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.55460   10.55890  -0.00430   -0.04072
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.38740   10.39060  -0.00320   -0.03080
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.53820    9.61300  -0.07480   -0.77811
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.29790    9.36390  -0.06600   -0.70483
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.78110    8.84440  -0.06330   -0.71571
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          10.98330   10.98880  -0.00550   -0.05005
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.51520   10.52190  -0.00670   -0.06368
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                           9.98300    9.98680  -0.00380   -0.03805
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.21570   11.21880  -0.00310   -0.02763
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.79460   10.79900  -0.00440   -0.04074
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.38110   10.38190  -0.00080   -0.00771
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.43050   10.46970  -0.03920   -0.37441
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.52100   10.59060  -0.06960   -0.65719
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                         9.87540    9.90700  -0.03160   -0.31897
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.55300    9.57930  -0.02630   -0.27455
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.70050    9.73350  -0.03300   -0.33904
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      11.86760   11.86910  -0.00150   -0.01264
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.77400   12.78940  -0.01540   -0.12041
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        10.93510   10.93730  -0.00220   -0.02011
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.58240   10.57900   0.00340    0.03214
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        10.98040   10.97730   0.00310    0.02824
野村成長基金                                                     28.15000   27.97000   0.18000    0.64355
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.61530    9.68500  -0.06970   -0.71967
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.62730    9.68080  -0.05350   -0.55264
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.54750    9.59570  -0.04820   -0.50231
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.86550    9.85000   0.01550    0.15736
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.82590    9.81170   0.01420    0.14473
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.74810    9.72860   0.01950    0.20044
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.36000    9.26000   0.10000    1.07991
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.28000   13.13000   0.15000    1.14242
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.92680   10.01780  -0.09100   -0.90838
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.86410    9.94240  -0.07830   -0.78754
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.77530    9.84360  -0.06830   -0.69385
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.33480   10.37110  -0.03630   -0.35001
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.20260   10.23900  -0.03640   -0.35550
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.11620   10.14230  -0.02610   -0.25734
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.84220    8.91840  -0.07620   -0.85441
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.57420    9.67210  -0.09790   -1.01219
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.46530    9.55580  -0.09050   -0.94707
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.25530   13.29960  -0.04430   -0.33309
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.40260   12.45150  -0.04890   -0.39272
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.16510   10.20730  -0.04220   -0.41343
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.22410   10.28940  -0.06530   -0.63463
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.91580    9.97250  -0.05670   -0.56856
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.36030    9.41470  -0.05440   -0.57782
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.98720   10.98940  -0.00220   -0.02002
野村泰國基金                                                     43.46000   43.98000  -0.52000   -1.18236
野村高科技基金                                                   11.58000   11.29000   0.29000    2.56864
野村貨幣市場基金                                                 16.24640   16.24620   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     17.00000   16.91000   0.09000    0.53223
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.96060    7.99360  -0.03300   -0.41283
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.66700   11.67140  -0.00440   -0.03770
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.30000    7.31000  -0.01000   -0.13680
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.20000    9.22000  -0.02000   -0.21692
野村精選貨幣市場基金                                             12.06970   12.06970   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.33000   12.31000   0.02000    0.16247
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.81000   11.80000   0.01000    0.08475
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.37000   11.36000   0.01000    0.08803
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.34000    8.41000  -0.07000   -0.83234
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.78000   11.87000  -0.09000   -0.75821
野村積極成長基金                                                 11.89000   11.81000   0.08000    0.67739
野村優質基金                                                     33.69000   33.20000   0.49000    1.47590
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.63990    8.69880  -0.05890   -0.67710
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.02930    8.07010  -0.04080   -0.50557
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.84110    7.88350  -0.04240   -0.53783
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.52530   11.53440  -0.00910   -0.07889
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.50610   10.51360  -0.00750   -0.07134
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.28930   10.29900  -0.00970   -0.09418
野村環球基金-人民幣計價                                          15.33000   15.27000   0.06000    0.39293
野村環球基金-美元計價                                            12.19000   12.15000   0.04000    0.32922
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.48000   16.41000   0.07000    0.42657
野村鴻利基金                                                     22.16000   21.88000   0.28000    1.27971
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84810   16.84800   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.18000   20.00000   0.18000    0.90000
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.20000    9.38000  -0.18000   -1.91898
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.09000   13.10000  -0.01000   -0.07634
野村鑫平衡組合基金                                               14.66000   14.63000   0.03000    0.20506
野村鑫全球債券組合基金                                           13.13340   13.13850  -0.00510   -0.03882
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.72380    9.76160  -0.03780   -0.38723
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.71880    9.75790  -0.03910   -0.40070
凱基台商天下基金                                                 13.52000   13.46000   0.06000    0.44577
凱基台灣精五門基金                                               20.80000   20.78000   0.02000    0.09625
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.74000   10.76940  -0.02940   -0.27300
凱基亞太高股息基金                                               13.18000   13.11000   0.07000    0.53394
凱基亞洲四金磚基金                                               17.96000   17.84000   0.12000    0.67265
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.64000   13.57000   0.07000    0.51584
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.29580   13.23460   0.06120    0.46242
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.67000   12.60000   0.07000    0.55556
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52990   11.52980   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     26.95000   26.78000   0.17000    0.63480
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       20.84000   20.73000   0.11000    0.53063
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       20.89340   20.79340   0.10000    0.48092
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.33000   18.29000   0.04000    0.21870
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.11410   18.08910   0.02500    0.13820
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.10730   10.10000   0.00730    0.07228
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.06070    8.05480   0.00590    0.07325
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.98000    7.94000   0.04000    0.50378
凱基資源國基金                                                    9.66000    9.70000  -0.04000   -0.41237
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.02000   11.05000  -0.03000   -0.27149
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.58180   11.62030  -0.03850   -0.33132
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.71000   10.74000  -0.03000   -0.27933
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     10.98360   11.04330  -0.05970   -0.54060
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.88000   10.93000  -0.05000   -0.45746
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.65000   12.61000   0.04000    0.31721
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.82030   12.79070   0.02960    0.23142
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.90000   14.89000   0.01000    0.06716
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       30.50000   30.55000  -0.05000   -0.16367
富邦NASDAQ-100基金                                               27.88000   27.90000  -0.02000   -0.07168
富邦上証180基金                                                  31.80000   31.75000   0.05000    0.15748
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.23830    0.23640   0.00190    0.80372
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.10000    7.04000   0.06000    0.85227
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.06000    7.04000   0.02000    0.28409
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 43.41000   43.43000  -0.02000   -0.04605
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.79460   11.73500   0.05960    0.50788
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.15630   11.10340   0.05290    0.47643
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.87220   10.82000   0.05220    0.48244
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.42920   10.37650   0.05270    0.50788
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.78520    9.73870   0.04650    0.47748
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.54530    9.49940   0.04590    0.48319
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.77610   20.74230   0.03380    0.16295
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.23090   11.22990   0.00100    0.00890
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.71550   10.71820  -0.00270   -0.02519
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.79500   12.83130  -0.03630   -0.28290
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.89470    1.90010  -0.00540   -0.28420
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.53180    9.55890  -0.02710   -0.28351
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.45840    1.46250  -0.00410   -0.28034
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.56870   11.57220  -0.00350   -0.03024
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.73930    1.74030  -0.00100   -0.05746
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.09320   10.09620  -0.00300   -0.02971
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.53670    1.53760  -0.00090   -0.05853
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.42000   14.34000   0.08000    0.55788
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                24.44000   24.70000  -0.26000   -1.05263
富邦日本東証基金                                                 22.56000   22.64000  -0.08000   -0.35336
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  42.19000   42.16000   0.03000    0.07116
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  46.25000   46.23000   0.02000    0.04326
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  49.76000   49.65000   0.11000    0.22155
富邦台灣心基金                                                   22.36000   22.00000   0.36000    1.63636
富邦台灣釆吉50基金                                               46.60000   46.54000   0.06000    0.12892
富邦台灣科技指數基金                                             51.13000   50.85000   0.28000    0.55064
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29330    0.29420  -0.00090   -0.30591
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.93000    8.95000  -0.02000   -0.22346
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.32270    2.32240   0.00030    0.01292
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34020    0.34050  -0.00030   -0.08811
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.64160   10.65200  -0.01040   -0.09763
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.02720    2.02700   0.00020    0.00987
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32850    0.32880  -0.00030   -0.09124
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.22930    9.23840  -0.00910   -0.09850
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.07000   23.04000   0.03000    0.13021
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.71000   14.70000   0.01000    0.06803
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               29.25000   29.28000  -0.03000   -0.10246
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.62160   15.62140   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     65.15000   64.26000   0.89000    1.38500
富邦科技基金                                                     24.85000   24.36000   0.49000    2.01149
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.07930   39.07420   0.00510    0.01305
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      38.23290   38.25740  -0.02450   -0.06404
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.69420   37.73430  -0.04010   -0.10627
富邦恒生國企ETF基金                                              21.76000   21.58000   0.18000    0.83411
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            12.86000   12.94000  -0.08000   -0.61824
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            33.80000   33.22000   0.58000    1.74594
富邦高成長基金                                                   24.77000   24.43000   0.34000    1.39173
富邦基金                                                         13.22000   13.04000   0.18000    1.38037
富邦深証100基金                                                  11.51000   11.48000   0.03000    0.26132
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.88000   20.93000  -0.05000   -0.23889
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40190    0.40190   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.20430   12.20940  -0.00510   -0.04177
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.57380    9.57780  -0.00400   -0.04176
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30310    0.30310   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.95300    8.95680  -0.00380   -0.04243
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.71250    9.72710  -0.01460   -0.15010
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.90660    9.91490  -0.00830   -0.08371
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.71250    9.72710  -0.01460   -0.15010
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.90660    9.91490  -0.00830   -0.08371
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.33000   19.48000  -0.15000   -0.77002
富邦精準基金                                                     46.68000   45.88000   0.80000    1.74368
富邦精銳中小基金                                                 12.00000   11.80000   0.20000    1.69492
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.00000   20.00000   0.00000    0.00000
富邦臺灣公司治理100基金                                          20.96000   20.96000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.90000    7.93000  -0.03000   -0.37831
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.42000   14.32000   0.10000    0.69832
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.38000   19.40000  -0.02000   -0.10309
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.24840   10.23430   0.01410    0.13777
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.15080   11.14960   0.00120    0.01076
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.87860   10.86920   0.00940    0.08648
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.06630   10.05240   0.01390    0.13828
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.90840   10.90720   0.00120    0.01100
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.62060   10.61140   0.00920    0.08670
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 29.60000   29.59000   0.01000    0.03380
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.94710    8.98440  -0.03730   -0.41516
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.42590    9.46590  -0.04000   -0.42257
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.26410    9.30380  -0.03970   -0.42671
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.76140    9.80220  -0.04080   -0.41623
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.71170    9.75290  -0.04120   -0.42244
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.54490    9.58590  -0.04100   -0.42771
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.59770    9.63870  -0.04100   -0.42537
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.51000    8.54060  -0.03060   -0.35829
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.47000    9.50470  -0.03470   -0.36508
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.07730    9.11090  -0.03360   -0.36879
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.41950   10.45690  -0.03740   -0.35766
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.12620   10.16330  -0.03710   -0.36504
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.76320    9.79940  -0.03620   -0.36941
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.18440    9.21840  -0.03400   -0.36883
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.57580    9.61100  -0.03520   -0.36625
富達卓越領航全球組合基金                                         14.86000   14.87000  -0.01000   -0.06725
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.76300    8.79360  -0.03060   -0.34798
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.40560    9.43870  -0.03310   -0.35068
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.21470    9.24760  -0.03290   -0.35577
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.82570    9.85970  -0.03400   -0.34484
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.73160    9.76590  -0.03430   -0.35122
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.56600    9.60020  -0.03420   -0.35624
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.28330    9.31620  -0.03290   -0.35315
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.60330    9.63720  -0.03390   -0.35176
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.25000   10.16000   0.09000    0.88583
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.87000   11.78000   0.09000    0.76401
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.08000    9.99000   0.09000    0.90090
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.12000    9.04000   0.08000    0.88496
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.28000   11.19000   0.09000    0.80429
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.65000   10.55000   0.10000    0.94787
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.53480    9.55420  -0.01940   -0.20305
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.24790    9.27030  -0.02240   -0.24163
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.74600    8.76430  -0.01830   -0.20880
富蘭克林華美中華基金                                             14.39000   14.24000   0.15000    1.05337
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.37000   20.14000   0.23000    1.14201
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.86000   19.86000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.09000   11.06000   0.03000    0.27125
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.40000   10.34000   0.06000    0.58027
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.96380    8.00970  -0.04590   -0.57306
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.20320    9.26330  -0.06010   -0.64880
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.79700    9.86100  -0.06400   -0.64902
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.25750    9.31080  -0.05330   -0.57245
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     10.99730   10.98980   0.00750    0.06825
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.84030    8.83440   0.00590    0.06678
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.32220    9.31590   0.00630    0.06763
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.97210   12.93840   0.03370    0.26046
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.37690   10.35000   0.02690    0.25990
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.08600   10.08050   0.00550    0.05456
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.75690    7.75270   0.00420    0.05417
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.27370    9.26860   0.00510    0.05502
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.54370   10.52800   0.01570    0.14913
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.57430    7.56300   0.01130    0.14941
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.07190    9.05840   0.01350    0.14903
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.38740   10.38570   0.00170    0.01637
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.80880    7.80760   0.00120    0.01537
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.27210    8.28710  -0.01500   -0.18100
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.40510    9.42450  -0.01940   -0.20585
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.06490   10.08570  -0.02080   -0.20623
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.61270   12.63550  -0.02280   -0.18044
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.08000   10.11000  -0.03000   -0.29674
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.91000    8.89000   0.02000    0.22497
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.49000    8.44000   0.05000    0.59242
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.48000   10.42000   0.06000    0.57582
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.65000    8.63000   0.02000    0.23175
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.49000   10.46000   0.03000    0.28681
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.49000   10.47000   0.02000    0.19102
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.16000   11.13000   0.03000    0.26954
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.90060   12.87400   0.02660    0.20662
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.14000   10.11000   0.03000    0.29674
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
富蘭克林華美第一富基金                                           39.98000   39.68000   0.30000    0.75605
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28970   10.28960   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.23000   13.18000   0.05000    0.37936
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.29000   13.25000   0.04000    0.30189
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.89000   14.84000   0.05000    0.33693
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.76980    7.79010  -0.02030   -0.26059
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.16980   11.14380   0.02600    0.23331
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.85140    9.88450  -0.03310   -0.33487
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.06690   11.10410  -0.03720   -0.33501
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.10940    7.13270  -0.02330   -0.32666
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.40440    9.43740  -0.03300   -0.34967
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.34550   10.38190  -0.03640   -0.35061
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.69330   10.72830  -0.03500   -0.32624
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.79000   19.78000   0.01000    0.05056
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.53120   11.53030   0.00090    0.00781
復華人生目標基金                                                 37.70180   37.28120   0.42060    1.12818
復華大中華中小策略基金                                            9.98000    9.86000   0.12000    1.21704
復華中小精選基金                                                 71.34000   70.17000   1.17000    1.66738
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.58000    9.46000   0.12000    1.26850
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.90000    8.79000   0.11000    1.25142
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.91000   11.82000   0.09000    0.76142
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   10.99000   10.92000   0.07000    0.64103
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.15000   11.08000   0.07000    0.63177
復華台灣智能基金                                                 11.82000   11.70000   0.12000    1.02564
復華全方位基金                                                   29.19000   28.65000   0.54000    1.88482
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.39000   13.32000   0.07000    0.52553
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        20.30000   20.18000   0.12000    0.59465
復華全球平衡基金-新臺幣                                          19.89000   19.94000  -0.05000   -0.25075
復華全球物聯網科技基金-美元                                      16.19000   16.21000  -0.02000   -0.12338
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    15.03000   15.03000   0.00000    0.00000
復華全球原物料基金                                                9.34000    9.30000   0.04000    0.43011
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.59000   13.57000   0.02000    0.14738
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.47050   11.47460  -0.00410   -0.03573
復華全球債券基金                                                 13.56250   13.58520  -0.02270   -0.16709
復華全球債券組合基金                                             14.62000   14.62000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.97000   14.00000  -0.03000   -0.21429
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                             13.42150   13.42140   0.00010    0.00075
復華亞太平衡基金                                                 13.76000   13.67000   0.09000    0.65838
復華亞太成長基金                                                 14.99000   14.98000   0.01000    0.06676
復華亞太神龍科技基金-美元                                         9.83000    9.78000   0.05000    0.51125
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.05000    9.99000   0.06000    0.60060
復華東協世紀基金                                                 13.24000   13.29000  -0.05000   -0.37622
復華南非幣長期收益基金A                                          13.30000   13.40000  -0.10000   -0.74627
復華南非幣長期收益基金B                                           8.43000    8.49000  -0.06000   -0.70671
復華南非幣短期收益基金A                                          13.41000   13.43000  -0.02000   -0.14892
復華南非幣短期收益基金B                                           9.09000    9.10000  -0.01000   -0.10989
復華美國新星基金-美元                                            12.57000   12.45000   0.12000    0.96386
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.26000   12.13000   0.13000    1.07172
復華恒生基金                                                     21.87000   21.67000   0.20000    0.92293
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.20000    8.26000  -0.06000   -0.72639
復華恒生單日正向二倍基金                                         36.63000   36.06000   0.57000    1.58070
復華神盾基金                                                     25.89100   25.57410   0.31690    1.23914
復華高成長基金                                                   64.95000   63.78000   1.17000    1.83443
復華高益策略組合基金                                             12.99000   12.98000   0.01000    0.07704
復華貨幣市場基金                                                 14.38140   14.38130   0.00010    0.00070
復華富時不動產證券化基金                                         18.50000   18.73000  -0.23000   -1.22798
復華富時台灣高股息低波動基金                                     49.58000   49.67000  -0.09000   -0.18120
復華復華基金                                                     20.52000   20.16000   0.36000    1.78571
復華華人世紀基金                                                 19.55000   19.37000   0.18000    0.92927
復華傳家二號基金                                                 29.31000   29.01790   0.29210    1.00662
復華傳家基金                                                     24.74090   24.30140   0.43950    1.80854
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.78000   14.78000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.65000   11.64000   0.01000    0.08591
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.10000   14.08000   0.02000    0.14205
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.61000   10.62000  -0.01000   -0.09416
復華新興人民幣債券基金A                                          11.61000   11.62000  -0.01000   -0.08606
復華新興人民幣債券基金B                                           9.00000    9.02000  -0.02000   -0.22173
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.36000   18.45000  -0.09000   -0.48780
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.83000    9.90000  -0.07000   -0.70707
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.92000    5.96000  -0.04000   -0.67114
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.93000   13.01000  -0.08000   -0.61491
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            13.48000   13.57000  -0.09000   -0.66323
復華新興市場短期收益基金                                         10.83000   10.84000  -0.01000   -0.09225
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.33000    9.32000   0.01000    0.10730
復華滬深300 A股基金                                              24.23000   24.20000   0.03000    0.12397
復華數位經濟基金                                                 58.77000   57.25000   1.52000    2.65502
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.48000   11.29000   0.19000    1.68291
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.78310    9.81750  -0.03440   -0.35039
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.63280    9.66500  -0.03220   -0.33316
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.93670    9.97160  -0.03490   -0.34999
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.75400    9.78610  -0.03210   -0.32802
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.74460    9.77810  -0.03350   -0.34260
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.90510    9.93240  -0.02730   -0.27486
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.76030    9.79190  -0.03160   -0.32272
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.92010    9.94550  -0.02540   -0.25539
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.75930    9.79090  -0.03160   -0.32275
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.92280    9.94830  -0.02550   -0.25633
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.26100    9.26090   0.00010    0.00108
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.02490    9.03690  -0.01200   -0.13279
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.68950    8.69520  -0.00570   -0.06555
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.37680   11.37660   0.00020    0.00176
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.09990   11.11460  -0.01470   -0.13226
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.81040   10.81740  -0.00700   -0.06471
景順主流基金                                                     18.85000   18.77000   0.08000    0.42621
景順台灣科技基金                                                 33.34000   33.23000   0.11000    0.33103
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.39000    9.40000  -0.01000   -0.10638
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.04000   11.05000  -0.01000   -0.09050
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                 20.91000   20.81000   0.10000    0.48054
景順全球康健基金                                                 17.12000   17.19000  -0.07000   -0.40721
景順貨幣市場基金                                                 15.92120   15.92100   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     34.66000   34.48000   0.18000    0.52204
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.43000   15.34000   0.09000    0.58670
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.92000   13.84000   0.08000    0.57803
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.35000    9.40000  -0.05000   -0.53191
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.18000    9.22000  -0.04000   -0.43384
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.45000    9.50000  -0.05000   -0.52632
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          9.27000    9.32000  -0.05000   -0.53648
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.70270    8.70620  -0.00350   -0.04020
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.34640    8.36340  -0.01700   -0.20327
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.99880   11.00310  -0.00430   -0.03908
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.52270   10.54410  -0.02140   -0.20296
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.45000    8.39000   0.06000    0.71514
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.77000    8.73000   0.04000    0.45819
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.41000   12.34000   0.07000    0.56726
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.48300    9.50090  -0.01790   -0.18840
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.34320    9.35460  -0.01140   -0.12187
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.69560    9.71390  -0.01830   -0.18839
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.55420    9.56580  -0.01160   -0.12127
華南永昌永昌基金                                                 19.43000   19.37000   0.06000    0.30976
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.24010   14.26130  -0.02120   -0.14865
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.78000    9.75000   0.03000    0.30769
華南永昌全球精品基金                                             15.43000   15.38000   0.05000    0.32510
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.82000   11.76000   0.06000    0.51020
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.38000   11.32000   0.06000    0.53004
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.80000   13.73000   0.07000    0.50983
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.27000   13.20000   0.07000    0.53030
華南永昌物聯網精選基金                                           11.99000   12.00000  -0.01000   -0.08333
華南永昌策略報酬基金                                             10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18460   16.18440   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.50170   24.50420  -0.00250   -0.01020
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92320   11.92310   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.15430   10.16100  -0.00670   -0.06594
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.48790   10.49850  -0.01060   -0.10097
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.91270    9.91930  -0.00660   -0.06654
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.20670   10.21710  -0.01040   -0.10179
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.01790   10.02660  -0.00870   -0.08677
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.28460   10.29710  -0.01250   -0.12139
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.87590    9.88460  -0.00870   -0.08802
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.13410   10.14650  -0.01240   -0.12221
華頓中小型基金                                                   25.20000   24.90000   0.30000    1.20482
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.67520   12.57640   0.09880    0.78560
華頓台灣基金                                                     29.21000   28.46000   0.75000    2.63528
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50550   11.50530   0.00020    0.00174
華頓全球時尚精品基金                                             17.51000   17.45000   0.06000    0.34384
華頓全球高收益債券基金A                                          13.32600   13.34460  -0.01860   -0.13938
華頓全球高收益債券基金B                                           8.39750    8.40930  -0.01180   -0.14032
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.06000    6.03000   0.03000    0.49751
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.97150    2.94660   0.02490    0.84504
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.90220   13.79540   0.10680    0.77417
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.46680    0.46350   0.00330    0.71197
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.82550   11.79130   0.03420    0.29004
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.76660   10.73430   0.03230    0.30090
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.99910   10.97480   0.02430    0.22142
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.00380    9.98170   0.02210    0.22141
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.62330   11.60540   0.01790    0.15424
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.66310   10.64760   0.01550    0.14557
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.39000   12.27000   0.12000    0.97800
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.16000   11.06000   0.10000    0.90416
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.40000   12.30000   0.10000    0.81301
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41420    2.41550  -0.00130   -0.05382
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.96040    1.96070  -0.00030   -0.01530
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.12720   12.15030  -0.02310   -0.19012
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.96950    9.98850  -0.01900   -0.19022
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.37860    0.37930  -0.00070   -0.18455
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32190    0.32260  -0.00070   -0.21699
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.49000    3.45000   0.04000    1.15942
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.33000   16.16000   0.17000    1.05198
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.55000    0.54000   0.01000    1.85185
匯豐太平洋精典基金                                               18.06000   17.91000   0.15000    0.83752
匯豐台灣精典基金                                                 23.74000   23.66000   0.08000    0.33812
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.01000   11.99000   0.02000    0.16681
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.21000    8.23000  -0.02000   -0.24301
匯豐安富基金                                                     25.12000   25.08000   0.04000    0.15949
匯豐成功基金                                                     39.11000   39.18000  -0.07000   -0.17866
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.31000   11.30000   0.01000    0.08850
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.36000   11.35000   0.01000    0.08811
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.09000   11.08000   0.01000    0.09025
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.17000   11.17000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.43730    2.44030  -0.00300   -0.12294
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.23350    2.23640  -0.00290   -0.12967
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.63890   11.66630  -0.02740   -0.23486
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.09750    8.12470  -0.02720   -0.33478
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38360    0.38460  -0.00100   -0.26001
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.34620    0.34720  -0.00100   -0.28802
匯豐拉丁美洲基金                                                  7.73000    7.75000  -0.02000   -0.25806
匯豐金磚動力基金                                                 14.81000   14.68000   0.13000    0.88556
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97240   14.97230   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.18000    5.21000  -0.03000   -0.57582
匯豐新鑽動力基金                                                 11.29000   11.23000   0.06000    0.53428
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.50380    5.55490  -0.05110   -0.91991
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.03200    9.08320  -0.05120   -0.56368
匯豐龍鳳基金-A類型                                               50.91000   50.72000   0.19000    0.37461
匯豐龍鳳基金-I類型                                               50.91000   50.72000   0.19000    0.37461
匯豐龍騰電子基金                                                 36.92000   36.67000   0.25000    0.68176
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.24680   12.27800  -0.03120   -0.25411
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.35000   20.04000   0.31000    1.54691
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.54000   11.43000   0.11000    0.96238
新光中國成長基金(美元)                                           12.48000   12.37000   0.11000    0.88925
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.04000   11.92000   0.12000    1.00671
新光台灣富貴基金                                                 23.25000   23.26000  -0.01000   -0.04299
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.75000    8.74000   0.01000    0.11442
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.41000   11.44000  -0.03000   -0.26224
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.74000   10.76000  -0.02000   -0.18587
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.93050    9.93890  -0.00840   -0.08452
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.37620    9.36300   0.01320    0.14098
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.62270    9.63070  -0.00800   -0.08307
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.07600    9.06310   0.01290    0.14234
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
新光吉星貨幣市場基金                                             15.42610   15.42590   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
新光亞洲精選基金-美金                                            24.59000   24.53000   0.06000    0.24460
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.08000   24.01000   0.07000    0.29155
新光兩岸優勢基金                                                 13.64000   13.51000   0.13000    0.96225
新光店頭基金                                                     26.02000   25.61000   0.41000    1.60094
新光南非幣保本基金                                               11.67000   11.66000   0.01000    0.08576
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.40000    9.37000   0.03000    0.32017
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.76000    8.74000   0.02000    0.22883
新光創新科技基金                                                 15.62000   15.37000   0.25000    1.62655
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.69700    9.72900  -0.03200   -0.32891
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                 9.99720   10.03170  -0.03450   -0.34391
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.65210    9.68390  -0.03180   -0.32838
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.27920    9.30990  -0.03070   -0.32976
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.58010    9.61310  -0.03300   -0.34328
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.24230    9.27280  -0.03050   -0.32892
新光澳幣八年期保本基金                                           10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
新光澳幣保本基金                                                 11.79000   11.78000   0.01000    0.08489
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.99650   10.00600  -0.00950   -0.09494
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.99610   10.00560  -0.00950   -0.09495
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.89880    9.91340  -0.01460   -0.14728
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.89880    9.91340  -0.01460   -0.14728
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.89360    9.91050  -0.01690   -0.17053
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.89330    9.91020  -0.01690   -0.17053
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.87080    9.88790  -0.01710   -0.17294
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.87320    9.89040  -0.01720   -0.17391
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.28000    7.26000   0.02000    0.27548
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.82000    8.78000   0.04000    0.45558
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.81860    9.83910  -0.02050   -0.20835
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.55270    9.63010  -0.07740   -0.80373
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.79340    9.82250  -0.02910   -0.29626
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.57030    9.64780  -0.07750   -0.80329
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.64720    9.71930  -0.07210   -0.74182
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.93420    9.95670  -0.02250   -0.22598
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.71420   13.75000  -0.03580   -0.26036
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.55790    8.62410  -0.06620   -0.76762
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.34110   36.38040  -0.03930   -0.10803
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                36.76920   36.82690  -0.05770   -0.15668
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.20690   38.29910  -0.09220   -0.24074
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.09130   11.09030   0.00100    0.00902
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.31230   10.30620   0.00610    0.05919
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.26810   13.18980   0.07830    0.59364
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.71980   10.65840   0.06140    0.57607
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.71000   10.64000   0.07000    0.65789
群益大印度基金-人民幣                                            13.09140   13.08560   0.00580    0.04432
群益大印度基金-美元                                              13.30850   13.30480   0.00370    0.02781
群益大印度基金-新臺幣                                            12.19000   12.18000   0.01000    0.08210
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.28460   12.31360  -0.02900   -0.23551
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.80510   12.83760  -0.03250   -0.25316
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.61000   11.64000  -0.03000   -0.25773
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.46920   11.49630  -0.02710   -0.23573
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.90940   10.93710  -0.02770   -0.25327
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.85770    9.88100  -0.02330   -0.23581
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.41450    9.43840  -0.02390   -0.25322
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.57790    9.60050  -0.02260   -0.23540
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.45360    9.47760  -0.02400   -0.25323
群益中小型股基金                                                 48.84000   48.41000   0.43000    0.88825
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.87280    9.86550   0.00730    0.07400
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.90750    9.90190   0.00560    0.05655
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.97370    8.96260   0.01110    0.12385
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.78550    8.77910   0.00640    0.07290
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.81610    8.81110   0.00500    0.05675
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.98580    7.97600   0.00980    0.12287
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.38220   11.40320  -0.02100   -0.18416
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.19580   11.21730  -0.02150   -0.19167
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.51030   10.52600  -0.01570   -0.14915
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.54180    9.49530   0.04650    0.48972
群益中國新機會基金N-美元                                          9.47080    9.42620   0.04460    0.47315
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.77000    9.72000   0.05000    0.51440
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.46240    8.42110   0.04130    0.49043
群益中國新機會基金-美元                                          10.12670   10.07900   0.04770    0.47326
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.33000    9.28000   0.05000    0.53879
群益平衡王基金                                                   19.18990   19.19170  -0.00180   -0.00938
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.03000    8.04000  -0.01000   -0.12438
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.84000    5.85000  -0.01000   -0.17094
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.06900   10.08090  -0.01190   -0.11805
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.38860   10.40270  -0.01410   -0.13554
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.14280    9.15370  -0.01090   -0.11908
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.43300    9.44580  -0.01280   -0.13551
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.63000    8.64000  -0.01000   -0.11574
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.91150    9.92150  -0.01000   -0.10079
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.74490    9.75510  -0.01020   -0.10456
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.40930    9.41880  -0.00950   -0.10086
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.33210    9.34190  -0.00980   -0.10490
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.13000    9.14000  -0.01000   -0.10941
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                           9.96860    9.97860  -0.01000   -0.10021
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.05030   10.06080  -0.01050   -0.10437
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.57500    9.58460  -0.00960   -0.10016
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                9.98490   10.02350  -0.03860   -0.38510
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.32880    7.35720  -0.02840   -0.38602
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.04640   10.05200  -0.00560   -0.05571
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.97210    9.97940  -0.00730   -0.07315
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.00750   10.01150  -0.00400   -0.03995
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.04630   10.05200  -0.00570   -0.05671
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.97210    9.97940  -0.00730   -0.07315
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.00750   10.01150  -0.00400   -0.03995
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.04650   10.05210  -0.00560   -0.05571
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.97210    9.97940  -0.00730   -0.07315
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.00750   10.01150  -0.00400   -0.03995
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.04640   10.05200  -0.00560   -0.05571
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.97210    9.97940  -0.00730   -0.07315
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.00750   10.01150  -0.00400   -0.03995
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                      9.87000    9.92000  -0.05000   -0.50403
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.36460   14.44720  -0.08260   -0.57174
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.68000   13.75000  -0.07000   -0.50909
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.28000   11.26000   0.02000    0.17762
群益印度中小基金N-美元                                           10.11060   10.12180  -0.01120   -0.11065
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
群益印度中小基金-人民幣                                          15.08450   15.09860  -0.01410   -0.09339
群益印度中小基金-美元                                            14.46070   14.47680  -0.01610   -0.11121
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.15000   16.15000   0.00000    0.00000
群益多利策略組合基金                                             11.48000   11.51000  -0.03000   -0.26064
群益多重收益組合基金                                             13.57000   13.58000  -0.01000   -0.07364
群益多重資產組合基金                                             15.50000   15.47000   0.03000    0.19392
群益安家基金                                                     25.09220   24.75450   0.33770    1.36420
群益安穩貨幣市場基金                                             16.06410   16.06390   0.00020    0.00125
群益那斯達克生技基金                                             20.32000   20.44000  -0.12000   -0.58708
群益亞太中小基金                                                 13.28000   13.24000   0.04000    0.30211
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.19000   17.19000   0.00000    0.00000
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.55360    9.57490  -0.02130   -0.22246
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.41840    7.43500  -0.01660   -0.22327
群益店頭市場基金                                                103.42000  101.34000   2.08000    2.05250
群益東方盛世基金                                                  9.35000    9.28000   0.07000    0.75431
群益東協成長基金-人民幣                                          13.81470   13.87150  -0.05680   -0.40947
群益東協成長基金-美元                                            13.10700   13.16320  -0.05620   -0.42695
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.51000   12.56000  -0.05000   -0.39809
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.13730   11.13770  -0.00040   -0.00359
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.67970   10.68190  -0.00220   -0.02060
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.02890   10.02820   0.00070    0.00698
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.92120    9.92160  -0.00040   -0.00403
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.51690    9.51890  -0.00200   -0.02101
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.93480    8.93420   0.00060    0.00672
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.02040   10.02240  -0.00200   -0.01996
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.70870    9.70910  -0.00040   -0.00412
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.68610    9.68800  -0.00190   -0.01961
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.98150    9.98090   0.00060    0.00601
群益長安基金                                                     29.13000   28.78000   0.35000    1.21612
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.34490   14.28220   0.06270    0.43901
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.37000   13.31000   0.06000    0.45079
群益真善美基金                                                   17.62810   17.59500   0.03310    0.18812
群益馬拉松基金                                                  125.46000  123.98000   1.48000    1.19374
群益深証中小板基金                                               15.73000   15.67000   0.06000    0.38290
群益創新科技基金                                                 33.09000   32.66000   0.43000    1.31660
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.86120    9.78590   0.07530    0.76947
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.80980    9.73660   0.07320    0.75180
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.86000    9.78000   0.08000    0.81800
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.73880   10.65680   0.08200    0.76946
群益華夏盛世基金-美元                                            10.81670   10.73600   0.08070    0.75168
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.22000   17.08000   0.14000    0.81967
群益奧斯卡基金                                                   27.65000   27.30000   0.35000    1.28205
群益新興金鑽基金-美元                                            13.06140   13.01650   0.04490    0.34495
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.63000    9.59000   0.04000    0.41710
群益葛萊美基金                                                   23.84000   23.61000   0.23000    0.97416
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.74000   18.85000  -0.11000   -0.58355
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.62000    8.64000  -0.02000   -0.23148
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      12.67000   12.59000   0.08000    0.63542
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.56480   11.54900   0.01580    0.13681
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.34230   11.32770   0.01460    0.12889
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.24760   11.22880   0.01880    0.16743
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.62140    8.60970   0.01170    0.13589
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.29670    9.28470   0.01200    0.12924
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.41000    8.40000   0.01000    0.11905
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.90740    8.89250   0.01490    0.16756
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     29.17000   28.96000   0.21000    0.72514
德信中國精選成長基金                                             12.30000   12.18000   0.12000    0.98522
德信台灣主流中小基金                                             18.94000   18.72000   0.22000    1.17521
德信新興股票組合基金                                             11.49000   11.47000   0.02000    0.17437
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91900   11.91880   0.00020    0.00168
德信萬瑞基金                                                     10.67740   10.67760  -0.00020   -0.00187
德信數位時代基金                                                 27.63000   27.56000   0.07000    0.25399
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64630   11.64620   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.36000   16.29000   0.07000    0.42971
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.00000   19.02000  -0.02000   -0.10515
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.28000    7.29000  -0.01000   -0.13717
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.77340    9.79310  -0.01970   -0.20116
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.78490   13.81280  -0.02790   -0.20199
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.07950    8.10160  -0.02210   -0.27279
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.14080   11.17510  -0.03430   -0.30693
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.29020   11.32460  -0.03440   -0.30376
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.73330   12.76460  -0.03130   -0.24521
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.34000   18.37000  -0.03000   -0.16331
摩根中小基金                                                     24.82000   24.40000   0.42000    1.72131
摩根中國A股基金                                                  15.28000   15.07000   0.21000    1.39350
摩根中國A股基金(美元)                                            12.43000   12.27000   0.16000    1.30399
摩根中國亮點基金                                                 14.18000   13.99000   0.19000    1.35811
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.93960   11.85400   0.08560    0.72212
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.87490   12.78630   0.08860    0.69293
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.32890   10.25970   0.06920    0.67448
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.26120   13.16610   0.09510    0.72231
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.76250   14.66090   0.10160    0.69300
摩根台灣金磚基金                                                 20.68000   20.39000   0.29000    1.42227
摩根台灣增長基金                                                 50.77000   50.46000   0.31000    0.61435
摩根平衡基金                                                     28.00000   27.94000   0.06000    0.21475
摩根全球α基金                                                   18.79000   18.79000   0.00000    0.00000
摩根全球平衡基金                                                 15.27410   15.29760  -0.02350   -0.15362
摩根全球發現基金                                                 12.34000   12.34000   0.00000    0.00000
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.76220    9.76710  -0.00490   -0.05017
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.59270   10.59790  -0.00520   -0.04907
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.14250   10.14870  -0.00620   -0.06109
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.31650   11.32190  -0.00540   -0.04770
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.77530   10.75500   0.02030    0.18875
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.64400   13.61830   0.02570    0.18872
摩根亞洲基金                                                     57.56000   57.06000   0.50000    0.87627
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.64680    8.69500  -0.04820   -0.55434
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.99980   10.05560  -0.05580   -0.55491
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.96470    9.01600  -0.05130   -0.56899
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.35670   12.42570  -0.06900   -0.55530
摩根東方內需機會基金                                             18.22000   18.06000   0.16000    0.88594
摩根東方科技基金                                                 36.40000   36.01000   0.39000    1.08303
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.99000    9.94000   0.05000    0.50302
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.44000   10.38000   0.06000    0.57803
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.08000   10.03000   0.05000    0.49850
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.60000   11.54000   0.06000    0.51993
摩根金龍收成基金                                                 22.88000   22.56000   0.32000    1.41844
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06460   15.06450   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.58000   14.47000   0.11000    0.76019
摩根新金磚五國基金                                               11.62000   11.65000  -0.03000   -0.25751
摩根新絲路基金                                                   10.46000   10.39000   0.07000    0.67372
摩根新興35基金                                                   13.71000   13.70000   0.01000    0.07299
摩根新興日本基金                                                 24.77000   24.59000   0.18000    0.73200
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.63580    7.69840  -0.06260   -0.81316
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.76020    9.77810  -0.01790   -0.18306
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.66910    9.69220  -0.02310   -0.23834
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.72350   10.74700  -0.02350   -0.21867
摩根新興科技基金                                                 58.60000   57.54000   1.06000    1.84220
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.34800    8.37800  -0.03000   -0.35808
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.48420   10.49040  -0.00620   -0.05910
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.78340    8.80760  -0.02420   -0.27476
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.61510    9.66810  -0.05300   -0.54819
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.23120    9.27480  -0.04360   -0.47009
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.97110    9.96470   0.00640    0.06423
摩根龍揚基金                                                     34.23000   33.75000   0.48000    1.42222
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.85000   10.88000  -0.03000   -0.27574
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.75000   10.79000  -0.04000   -0.37071
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.81000   10.85000  -0.04000   -0.36866
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.34420    9.35760  -0.01340   -0.14320
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.20650   11.22250  -0.01600   -0.14257
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   25.04000   25.00000   0.04000    0.16000
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.59150   11.63600  -0.04450   -0.38243
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           10.97260   11.01560  -0.04300   -0.39036
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.89260    9.93170  -0.03910   -0.39369
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.30700   10.34660  -0.03960   -0.38273
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.78370    9.82210  -0.03840   -0.39096
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.81480    8.84960  -0.03480   -0.39324
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.60860   10.59200   0.01660    0.15672
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.30590   10.28290   0.02300    0.22367
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.81150    9.84570  -0.03420   -0.34736
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.62170    9.64870  -0.02700   -0.27983
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.66540    9.69910  -0.03370   -0.34745
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.47820    9.50480  -0.02660   -0.27986
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.46540   11.49010  -0.02470   -0.21497
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.28050   11.30510  -0.02460   -0.21760
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.13590   10.15350  -0.01760   -0.17334
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.98490   11.00860  -0.02370   -0.21529
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.79120   10.81470  -0.02350   -0.21730
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.69890    9.71570  -0.01680   -0.17292
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.06850   22.97720   0.09130    0.39735
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14720   13.14710   0.00010    0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.55450   10.61280  -0.05830   -0.54934
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.13340    8.17840  -0.04500   -0.55023
聯邦精選科技基金                                                 12.54000   12.52000   0.02000    0.15974
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.85050   15.87840  -0.02790   -0.17571
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.13990   12.09180   0.04810    0.39779
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.01870   11.96190   0.05680    0.47484
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.57640   11.52160   0.05480    0.47563
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.65810   11.66860  -0.01050   -0.08999
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            10.95950   10.96930  -0.00980   -0.08934
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.57830   10.58780  -0.00950   -0.08973
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.65860    8.66640  -0.00780   -0.09000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     36.69000   36.54000   0.15000    0.41051
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.53000   15.56000  -0.03000   -0.19280
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.87000   12.89000  -0.02000   -0.15516
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.51000   13.54000  -0.03000   -0.22157
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.71000   12.74000  -0.03000   -0.23548
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.07000    8.08000  -0.01000   -0.12376
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.38000   12.41000  -0.03000   -0.24174
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.39000   11.39000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.21000   12.21000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.79000   15.77000   0.02000    0.12682
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.70000   15.67000   0.03000    0.19145
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.50000   20.50000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.69000   18.68000   0.01000    0.05353
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.69000   12.68000   0.01000    0.07886
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.77000   15.76000   0.01000    0.06345
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.46000   16.45000   0.01000    0.06079
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.54000   15.54000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.76000   15.75000   0.01000    0.06349
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.27000   14.27000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.27000   14.26000   0.01000    0.07013
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.97000   14.96000   0.01000    0.06684
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.31000   18.33000  -0.02000   -0.10911
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.21000   17.23000  -0.02000   -0.11608
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.79000   10.80000  -0.01000   -0.09259
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.60000   13.62000  -0.02000   -0.14684
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.34000   14.35000  -0.01000   -0.06969
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.46000   13.47000  -0.01000   -0.07424
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.31000    8.31000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.41000   13.43000  -0.02000   -0.14892
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.65000   14.66000  -0.01000   -0.06821
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.61000   14.62000  -0.01000   -0.06840
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                 14.98430   14.98420   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.41330   10.44420  -0.03090   -0.29586
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.00870   14.05420  -0.04550   -0.32375
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.66300    7.68580  -0.02280   -0.29665
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.67000    9.70000  -0.03000   -0.30928
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.18000   14.23000  -0.05000   -0.35137
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.21000   14.25000  -0.04000   -0.28070
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.29000    9.31000  -0.02000   -0.21482
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 23.05000   22.78000   0.27000    1.18525
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.42000   13.27000   0.15000    1.13037
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.69000   14.54000   0.15000    1.03164
瀚亞巴西基金                                                      5.09000    5.12000  -0.03000   -0.58594
瀚亞外銷基金                                                     43.38000   42.74000   0.64000    1.49743
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.59000   10.56000   0.03000    0.28409
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.05000   11.04000   0.01000    0.09058
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.21000   10.17000   0.04000    0.39331
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.24000    9.20000   0.04000    0.43478
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.29000    9.27000   0.02000    0.21575
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.65000    9.61000   0.04000    0.41623
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.42940   10.42350   0.00590    0.05660
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.23490   10.25010  -0.01520   -0.14829
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.09360   12.10890  -0.01530   -0.12635
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.03160   10.05320  -0.02160   -0.21486
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.54870    7.54440   0.00430    0.05700
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.06930    8.08130  -0.01200   -0.14849
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.10520    8.11550  -0.01030   -0.12692
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.22650    7.24200  -0.01550   -0.21403
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.91110    8.92240  -0.01130   -0.12665
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.28360    9.27840   0.00520    0.05604
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.43270    9.44680  -0.01410   -0.14926
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.28840    9.30020  -0.01180   -0.12688
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.12000   11.14000  -0.02000   -0.17953
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.42000   10.44000  -0.02000   -0.19157
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  9.90000    9.94000  -0.04000   -0.40241
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.51000   10.57000  -0.06000   -0.56764
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.89000    9.93000  -0.04000   -0.40282
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.39000   13.34000   0.05000    0.37481
瀚亞印度基金-美元                                                13.66000   13.63000   0.03000    0.22010
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.27000   29.19000   0.08000    0.27407
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.26000   12.27000  -0.01000   -0.08150
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.29000   10.33000  -0.04000   -0.38722
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.67000   11.58000   0.09000    0.77720
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.41000   15.31000   0.10000    0.65317
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.45000    9.43000   0.02000    0.21209
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.52000    9.49000   0.03000    0.31612
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.66000   11.69000  -0.03000   -0.25663
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.65250   11.60500   0.04750    0.40931
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.89430   12.75480   0.13950    1.09371
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.15020   11.12530   0.02490    0.22381
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.69280   10.66390   0.02890    0.27101
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.84410   11.77000   0.07410    0.62957
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.17640    9.19240  -0.01600   -0.17406
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.71570    9.67440   0.04130    0.42690
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.40550    9.42370  -0.01820   -0.19313
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.01170    9.02480  -0.01310   -0.14516
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.41980    9.41540   0.00440    0.04673
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.18910   14.16340   0.02570    0.18145
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.48790   10.48020   0.00770    0.07347
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.78030   10.79320  -0.01290   -0.11952
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.49580   12.50440  -0.00860   -0.06878
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.48000   11.51000  -0.03000   -0.26064
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.40000   22.59000  -0.19000   -0.84108
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54510   13.54490   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               25.09000   24.95000   0.14000    0.56112
瀚亞高科技基金                                                   59.51000   58.81000   0.70000    1.19027
瀚亞理財通基金                                                   25.75000   25.59000   0.16000    0.62524
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.95000    9.00000  -0.05000   -0.55556
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.21000    9.27000  -0.06000   -0.64725
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.13000    9.19000  -0.06000   -0.65288
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.90000    8.94000  -0.04000   -0.44743
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.25000    9.31000  -0.06000   -0.64447
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.14000    9.20000  -0.06000   -0.65217
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.89000    8.93000  -0.04000   -0.44793
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.13000    9.19000  -0.06000   -0.65288
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.06000    9.11000  -0.05000   -0.54885
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.88000    8.91000  -0.03000   -0.33670
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.26000    9.31000  -0.05000   -0.53706
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.14000    9.19000  -0.05000   -0.54407
瀚亞菁華基金                                                     22.98000   22.73000   0.25000    1.09987
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.20610   13.28010  -0.07400   -0.55722
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.48390    9.59490  -0.11100   -1.15686
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.49010   10.46930   0.02080    0.19868
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.04990    9.97630   0.07360    0.73775
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.82770   10.82610   0.00160    0.01478
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.88970    9.88220   0.00750    0.07589
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.17990   10.12540   0.05450    0.53825
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.51190    8.54480  -0.03290   -0.38503
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.85610    7.85050   0.00560    0.07133
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.40530    9.44320  -0.03790   -0.40135
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.47380    8.50270  -0.02890   -0.33989
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.19810    8.20170  -0.00360   -0.04389
瀚亞電通網基金                                                   15.45000   15.27000   0.18000    1.17878
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.61220   13.62210  -0.00990   -0.07268
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.10050   10.11800  -0.01750   -0.17296
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.07740   10.11310  -0.03570   -0.35301
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.52380   11.56120  -0.03740   -0.32350
瀚亞歐洲基金                                                     11.93000   11.90000   0.03000    0.25210
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