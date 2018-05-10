[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/05/09 107/05/08 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.40130 10.39860 0.00270 0.02597 大華銀多元特別收益平衡基金 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.37340 9.41190 -0.03850 -0.40906 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.59220 9.63080 -0.03860 -0.40080 中國信託台灣活力基金 15.97000 15.75000 0.22000 1.39683 中國信託台灣優勢基金 18.17000 17.89000 0.28000 1.56512 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.36000 9.39000 -0.03000 -0.31949 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.85000 8.88000 -0.03000 -0.33784 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.20000 9.15000 0.05000 0.54645 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.74000 9.69000 0.05000 0.51600 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.73050 9.73310 -0.00260 -0.02671 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.25880 9.26130 -0.00250 -0.02699 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.19250 10.19710 -0.00460 -0.04511 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.69510 9.69940 -0.00430 -0.04433 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.13790 10.12410 0.01380 0.13631 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.91850 8.90640 0.01210 0.13586 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.20080 11.16930 0.03150 0.28202 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.20330 10.17450 0.02880 0.28306 中國信託智能運動基金-台幣 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448 中國信託智能運動基金-美元 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97200 10.97180 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.41370 9.45090 -0.03720 -0.39361 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.21680 9.25320 -0.03640 -0.39338 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.59180 9.63010 -0.03830 -0.39771 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.38620 9.42370 -0.03750 -0.39793 中國信託精穩基金 17.89300 17.85440 0.03860 0.21619 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.25000 11.28000 -0.03000 -0.26596 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.99000 11.02000 -0.03000 -0.27223 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 66.89000 66.55000 0.34000 0.51089 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.28160 37.33740 -0.05580 -0.14945 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.29670 11.29570 0.00100 0.00885 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.86530 10.86820 -0.00290 -0.02668 元大上證50基金 31.75000 31.73000 0.02000 0.06303 元大大中華TMT基金-人民幣 13.06000 13.03000 0.03000 0.23024 元大大中華TMT基金-新台幣 12.15000 12.12000 0.03000 0.24752 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.25000 13.09000 0.16000 1.22231 元大大中華價值指數基金-美元 13.41100 13.26500 0.14600 1.10064 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.48400 17.28200 0.20200 1.16885 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.45500 11.37500 0.08000 0.70330 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.49800 11.42100 0.07700 0.67420 元大中國平衡基金-人民幣 3.20000 3.18000 0.02000 0.62893 元大中國平衡基金-新台幣 14.95000 14.82000 0.13000 0.87719 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.17470 47.19230 -0.01760 -0.03729 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.31890 10.33510 -0.01620 -0.15675 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.61120 9.62630 -0.01510 -0.15686 元大中國機會債券基金-新台幣 9.90740 9.92640 -0.01900 -0.19141 元大巴西指數基金 6.24300 6.24100 0.00200 0.03205 元大巴菲特基金 29.99000 29.81000 0.18000 0.60382 元大日經225基金 28.28000 28.44000 -0.16000 -0.56259 元大台商收成基金 23.42000 23.43000 -0.01000 -0.04268 元大台灣50單日反向1倍基金 12.89000 12.93000 -0.04000 -0.30936 元大台灣50單日正向2倍基金 35.37000 35.13000 0.24000 0.68318 元大台灣中型100基金 32.49000 32.19000 0.30000 0.93197 元大台灣加權股價指數基金 24.57500 24.53100 0.04400 0.17936 元大台灣卓越50基金 80.35000 80.25000 0.10000 0.12461 元大台灣金融基金 17.24000 17.21000 0.03000 0.17432 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.52000 30.51000 0.01000 0.03278 元大台灣高股息基金 25.43000 25.37000 0.06000 0.23650 元大台灣電子科技基金 35.08000 34.97000 0.11000 0.31456 元大全球ETF成長組合基金 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024 元大全球ETF穩健組合基金 14.55000 14.54000 0.01000 0.06878 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.34000 13.36000 -0.02000 -0.14970 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.56000 12.57000 -0.01000 -0.07955 元大全球不動產證券化基金-美元 12.73600 12.76100 -0.02500 -0.19591 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.01000 7.00000 0.01000 0.14286 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.39000 8.39000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.61000 6.62000 -0.01000 -0.15106 元大全球股票入息基金-美元配息 10.07600 10.08200 -0.00600 -0.05951 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.23110 10.24140 -0.01030 -0.10057 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.46390 9.47350 -0.00960 -0.10134 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.27740 9.28050 -0.00310 -0.03340 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.63370 8.63660 -0.00290 -0.03358 元大全球新興市場精選組合基金 13.88000 13.81000 0.07000 0.50688 元大全球農業商機基金 16.09000 16.12000 -0.03000 -0.18610 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 元大印尼指數基金 8.37700 8.52200 -0.14500 -1.70148 元大印度指數基金 9.71200 9.72600 -0.01400 -0.14394 元大印度基金 12.72000 12.75000 -0.03000 -0.23529 元大多多基金 20.55000 20.13000 0.42000 2.08644 元大多福基金 57.13000 56.64000 0.49000 0.86511 元大亞太成長基金 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.58520 8.61530 -0.03010 -0.34938 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.14950 7.17460 -0.02510 -0.34985 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.31900 10.22100 0.09800 0.95881 元大卓越基金 50.72000 50.36000 0.36000 0.71485 元大店頭基金 9.18000 9.06000 0.12000 1.32450 元大泛歐成長基金 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534 元大美元貨幣市場基金-美元 10.20710 10.20660 0.00050 0.00490 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.26570 9.22030 0.04540 0.49239 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.56780 30.56350 0.00430 0.01407 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.54620 36.57990 -0.03370 -0.09213 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.40230 19.38270 0.01960 0.10112 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.64640 18.68340 -0.03700 -0.19804 元大美國政府7至10年期債券基金 37.35150 37.39150 -0.04000 -0.10698 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.62630 20.59770 0.02860 0.13885 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.74190 17.79280 -0.05090 -0.28607 元大高科技基金 19.30000 19.05000 0.25000 1.31234 元大得利貨幣市場基金 16.23240 16.23230 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.96710 11.96700 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 13.63000 13.57000 0.06000 0.44215 元大華夏中小基金 8.50000 8.46000 0.04000 0.47281 元大新中國基金-人民幣 11.30000 11.23000 0.07000 0.62333 元大新中國基金-美元 11.45000 11.39000 0.06000 0.52678 元大新中國基金-新台幣 11.01000 10.95000 0.06000 0.54795 元大新主流基金 28.18000 27.56000 0.62000 2.24964 元大新東協平衡基金-美元 9.91300 9.97800 -0.06500 -0.65143 元大新東協平衡基金-新台幣 9.33000 9.39000 -0.06000 -0.63898 元大新興市場ESG策略基金 13.02000 12.88000 0.14000 1.08696 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.35450 10.46590 -0.11140 -1.06441 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.37220 10.49450 -0.12230 -1.16537 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.56610 10.68340 -0.11730 -1.09797 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.38170 9.48590 -0.10420 -1.09847 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.74700 9.77170 -0.02470 -0.25277 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.47170 9.49580 -0.02410 -0.25380 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.56300 9.58080 -0.01780 -0.18579 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.29750 9.31480 -0.01730 -0.18573 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.51500 9.53930 -0.02430 -0.25474 元大新興亞洲基金 11.96000 11.90000 0.06000 0.50420 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.43490 9.47230 -0.03740 -0.39484 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.31670 9.35360 -0.03690 -0.39450 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.36360 9.39430 -0.03070 -0.32679 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.24390 9.27430 -0.03040 -0.32779 元大萬泰貨幣市場基金 15.08300 15.08280 0.00020 0.00133 元大經貿基金 39.44000 38.77000 0.67000 1.72814 元大實質多重資產基金-人民幣 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 元大實質多重資產基金-美元 9.71500 9.72700 -0.01200 -0.12337 元大實質多重資產基金-新台幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日反向1倍基金 14.46000 14.42000 0.04000 0.27739 元大滬深300單日正向2倍基金 16.40000 16.41000 -0.01000 -0.06094 元大精準中小基金 22.16000 22.06000 0.10000 0.45331 元大摩臺基金 37.60000 37.52000 0.08000 0.21322 元大標普500基金 23.92000 23.91000 0.01000 0.04182 元大標普500單日反向1倍基金 13.84000 13.84000 0.00000 0.00000 元大標普500單日正向2倍基金 30.44000 30.43000 0.01000 0.03286 元大標智滬深300基金 18.96000 18.87000 0.09000 0.47695 元大歐洲50基金 25.36000 25.40000 -0.04000 -0.15748 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.42360 9.46340 -0.03980 -0.42057 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.14430 10.14400 0.00030 0.00296 元大績效基金 58.21000 56.99000 1.22000 2.14073 元大韓國KOSPI200基金 24.01000 24.18000 -0.17000 -0.70306 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.50000 15.29000 0.21000 1.37345 日盛上選基金 33.75000 33.29000 0.46000 1.38180 日盛小而美基金 19.04000 18.79000 0.25000 1.33049 日盛中國內需動力基金 11.18000 11.07000 0.11000 0.99368 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.60470 11.62420 -0.01950 -0.16775 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.90240 9.91900 -0.01660 -0.16736 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.89210 11.91380 -0.02170 -0.18214 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.14130 10.15980 -0.01850 -0.18209 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.71500 10.73140 -0.01640 -0.15282 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.12170 9.13570 -0.01400 -0.15324 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.04000 11.92000 0.12000 1.00671 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.38000 12.26000 0.12000 0.97879 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.35000 12.23000 0.12000 0.98119 日盛日盛基金 13.92000 13.68000 0.24000 1.75439 日盛目標收益組合基金(美元) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 日盛全球抗暖化基金 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.01720 10.01930 -0.00210 -0.02096 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.57060 9.57260 -0.00200 -0.02089 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.77660 9.77660 0.00000 0.00000 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.34310 9.34310 0.00000 0.00000 日盛全球新興債券基金A 10.68820 10.71850 -0.03030 -0.28269 日盛全球新興債券基金B 8.43060 8.45450 -0.02390 -0.28269 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.40390 2.41140 -0.00750 -0.31102 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.70360 1.70880 -0.00520 -0.30431 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37470 0.37590 -0.00120 -0.31923 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26650 0.26740 -0.00090 -0.33657 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.35890 12.39700 -0.03810 -0.30733 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.64170 8.66840 -0.02670 -0.30802 日盛亞洲機會基金 7.59000 7.51000 0.08000 1.06525 日盛首選基金 17.32000 17.10000 0.22000 1.28655 日盛高科技基金 17.91000 17.68000 0.23000 1.30090 日盛貨幣市場基金 14.75020 14.75010 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 40.76000 40.11000 0.65000 1.62054 日盛精選五虎基金 38.28000 37.88000 0.40000 1.05597 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46740 13.46730 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 34.75000 34.46000 0.29000 0.84156 台新MSCI中國基金 22.19000 21.89000 0.30000 1.37049 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.69000 18.68000 0.01000 0.05353 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 20.65000 20.41000 0.24000 1.17589 台新大眾貨幣市場基金 14.14360 14.14340 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.84210 9.83590 0.00620 0.06303 台新中美貨幣市場基金-美元 10.81380 10.81800 -0.00420 -0.03882 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.00270 9.99990 0.00280 0.02800 台新中國通基金 48.65000 48.46000 0.19000 0.39208 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.56130 0.55740 0.00390 0.69968 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.70800 16.58800 0.12000 0.72341 台新中國精選中小基金 12.38000 12.27000 0.11000 0.89650 台新主流基金 24.49000 24.50000 -0.01000 -0.04082 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.88000 18.97000 -0.09000 -0.47443 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63750 0.64100 -0.00350 -0.54602 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.32000 14.39000 -0.07000 -0.48645 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48310 0.48580 -0.00270 -0.55578 台新台灣中小基金 38.34000 38.21000 0.13000 0.34023 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.41370 9.43040 -0.01670 -0.17709 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.42630 9.44880 -0.02250 -0.23813 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.57000 8.58000 -0.01000 -0.11655 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.42100 10.44590 -0.02490 -0.23837 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.60980 10.59090 0.01890 0.17846 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.29940 11.27920 0.02020 0.17909 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 台新印度基金 15.77000 15.79000 -0.02000 -0.12666 台新亞美短期債券基金 10.91860 10.91970 -0.00110 -0.01007 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.63810 8.67570 -0.03760 -0.43339 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29630 0.29780 -0.00150 -0.50369 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.76550 11.81680 -0.05130 -0.43413 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39770 0.39970 -0.00200 -0.50038 台新真吉利貨幣市場基金 11.07790 11.07780 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.69420 29.70380 -0.00960 -0.03232 台新智慧生活基金-美元 10.13460 10.12130 0.01330 0.13141 台新智慧生活基金-新台幣 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.99580 9.04560 -0.04980 -0.55054 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.88000 8.92300 -0.04300 -0.48190 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.48100 9.53340 -0.05240 -0.54965 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.36530 9.41070 -0.04540 -0.48243 台新新興市場債券基金(A類型) 10.34740 10.37640 -0.02900 -0.27948 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34230 0.34340 -0.00110 -0.32033 台新新興市場債券基金(B類型) 7.85910 7.88110 -0.02200 -0.27915 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27310 0.27410 -0.00100 -0.36483 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.31000 6.27000 0.04000 0.63796 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.57600 10.59600 -0.02000 -0.18875 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 21.61000 21.11000 0.50000 2.36855 未來資產全球大消費基金 15.00000 14.92000 0.08000 0.53619 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.69000 8.69000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.76140 11.81110 -0.04970 -0.42079 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.64300 9.68380 -0.04080 -0.42132 未來資產亞洲新富基金 21.51000 21.33000 0.18000 0.84388 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55130 12.55120 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 13.36000 13.05000 0.31000 2.37548 未來資產新興市場債券基金A 8.73720 8.76400 -0.02680 -0.30580 未來資產新興市場債券基金B 6.77810 6.79880 -0.02070 -0.30447 未來資產閣來寶全球組合基金 11.53000 11.50000 0.03000 0.26087 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.99950 10.99860 0.00090 0.00818 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.21730 10.21450 0.00280 0.02741 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.44770 9.44890 -0.00120 -0.01270 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.58990 10.59130 -0.00140 -0.01322 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.52790 8.53050 -0.00260 -0.03048 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.61880 9.62170 -0.00290 -0.03014 永豐中小基金 51.76000 50.96000 0.80000 1.56986 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.83820 1.84120 -0.00300 -0.16294 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.38350 2.38750 -0.00400 -0.16754 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.72450 8.73740 -0.01290 -0.14764 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.97470 10.99090 -0.01620 -0.14739 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.72000 4.70000 0.02000 0.42553 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.08000 21.96000 0.12000 0.54645 永豐主流品牌基金 17.50000 17.42000 0.08000 0.45924 永豐永豐基金 34.76000 34.34000 0.42000 1.22306 永豐亞洲民生消費基金 12.41000 12.34000 0.07000 0.56726 永豐南非幣2021保本基金 12.79710 12.79540 0.00170 0.01329 永豐高科技基金 25.04000 24.44000 0.60000 2.45499 永豐貨幣市場基金 13.86520 13.86510 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.03900 2.04390 -0.00490 -0.23974 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.40260 2.40920 -0.00660 -0.27395 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.85260 7.87020 -0.01760 -0.22363 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.35990 10.38310 -0.02320 -0.22344 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.32250 7.35720 -0.03470 -0.47165 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.08580 11.13830 -0.05250 -0.47135 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.56000 8.44000 0.12000 1.42180 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.22000 18.94000 0.28000 1.47835 永豐臺灣加權ETF基金 53.27000 53.20000 0.07000 0.13158 永豐領航科技基金 39.83000 39.21000 0.62000 1.58123 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.90000 11.96000 -0.06000 -0.50167 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.47000 11.53000 -0.06000 -0.52038 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.55000 10.58000 -0.03000 -0.28355 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 永豐趨勢平衡基金 49.03000 48.36000 0.67000 1.38544 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.45360 11.45250 0.00110 0.00960 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.58740 9.59450 -0.00710 -0.07400 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.71180 9.71900 -0.00720 -0.07408 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.56440 9.57260 -0.00820 -0.08566 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.64790 9.65620 -0.00830 -0.08596 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.60130 9.60840 -0.00710 -0.07389 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.85250 9.85970 -0.00720 -0.07302 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.55100 9.55940 -0.00840 -0.08787 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.71830 9.72670 -0.00840 -0.08636 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.77000 11.62000 0.15000 1.29088 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.94000 10.81000 0.13000 1.20259 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.87000 11.73000 0.14000 1.19352 兆豐國際中小基金 15.30000 15.15000 0.15000 0.99010 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.07000 14.89000 0.18000 1.20887 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.87000 20.63000 0.24000 1.16335 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.13000 20.89000 0.24000 1.14888 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.07000 12.09000 -0.02000 -0.16543 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.07000 12.09000 -0.02000 -0.16543 兆豐國際生命科學基金 14.77000 14.79000 -0.02000 -0.13523 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.28960 10.29000 -0.00040 -0.00389 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.70560 10.71060 -0.00500 -0.04668 兆豐國際全球高股息基金 11.60000 11.58000 0.02000 0.17271 兆豐國際全球基金 31.44000 31.35000 0.09000 0.28708 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.21280 10.21230 0.00050 0.00490 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.67930 9.63220 0.04710 0.48898 兆豐國際國民基金 22.35000 22.22000 0.13000 0.58506 兆豐國際第一基金 13.05000 12.92000 0.13000 1.00619 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.77750 9.81880 -0.04130 -0.42062 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.85810 7.89130 -0.03320 -0.42072 兆豐國際萬全基金 20.28000 20.14000 0.14000 0.69513 兆豐國際電子基金 25.54000 25.34000 0.20000 0.78927 兆豐國際綠鑽基金 8.01000 7.99000 0.02000 0.25031 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.62000 21.55000 0.07000 0.32483 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.29000 17.34000 -0.05000 -0.28835 兆豐國際豐台灣基金 32.69000 32.83000 -0.14000 -0.42644 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48620 12.48610 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.18000 11.14000 0.04000 0.35907 合庫全球高收益債券基金A類型 11.04750 11.07200 -0.02450 -0.22128 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.90650 11.93420 -0.02770 -0.23211 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.69490 10.72000 -0.02510 -0.23414 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.46190 11.49350 -0.03160 -0.27494 合庫全球高收益債券基金B類型 8.19080 8.24700 -0.05620 -0.68146 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.58020 9.65920 -0.07900 -0.81787 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.09230 9.14810 -0.05580 -0.60996 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.07810 9.15730 -0.07920 -0.86488 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.39990 9.46960 -0.06970 -0.73604 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.25000 11.22000 0.03000 0.26738 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 合庫全球新興市場基金 9.50000 9.45000 0.05000 0.52910 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 合庫貨幣市場基金 10.11670 10.11660 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.65900 9.67670 -0.01770 -0.18291 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.91290 9.93750 -0.02460 -0.24755 合庫新興多重收益基金A類型 10.15130 10.17340 -0.02210 -0.21723 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.68870 11.71780 -0.02910 -0.24834 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.62180 13.65310 -0.03130 -0.22925 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.14700 9.21870 -0.07170 -0.77777 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.76840 9.83380 -0.06540 -0.66505 合庫新興多重收益基金B類型 8.08260 8.13080 -0.04820 -0.59281 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.11050 9.18700 -0.07650 -0.83270 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.38370 10.47780 -0.09410 -0.89809 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.89640 10.89550 0.00090 0.00826 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.62270 10.62490 -0.00220 -0.02071 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10120 10.09660 0.00460 0.04556 安聯中國東協基金 15.97000 15.93000 0.04000 0.25110 安聯中國策略基金 15.87000 15.66000 0.21000 1.34100 安聯中華新思路基金-人民幣 14.39000 14.26000 0.13000 0.91164 安聯中華新思路基金-美元 14.48000 14.34000 0.14000 0.97629 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.12000 12.99000 0.13000 1.00077 安聯台灣大壩基金 26.10000 25.84000 0.26000 1.00619 安聯台灣科技基金 44.71000 44.58000 0.13000 0.29161 安聯台灣貨幣市場基金 12.47520 12.47510 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 29.16000 28.88000 0.28000 0.96953 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.07660 10.07930 -0.00270 -0.02679 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.02040 15.02500 -0.00460 -0.03062 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69180 9.69480 -0.00300 -0.03094 安聯四季成長組合基金-美元 11.44000 11.43000 0.01000 0.08749 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.06180 12.06510 -0.00330 -0.02735 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.08660 10.09070 -0.00410 -0.04063 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.22250 12.22790 -0.00540 -0.04416 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58380 9.58660 -0.00280 -0.02921 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.42750 9.43140 -0.00390 -0.04135 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.13360 9.13770 -0.00410 -0.04487 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.69000 11.68000 0.01000 0.08562 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.21000 11.19000 0.02000 0.17873 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.55000 11.55000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.85510 11.85610 -0.00100 -0.00843 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.90630 10.90840 -0.00210 -0.01925 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.58090 10.58280 -0.00190 -0.01795 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.01920 9.01950 -0.00030 -0.00333 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.81870 8.82040 -0.00170 -0.01927 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.53050 8.53200 -0.00150 -0.01758 安聯全球人口趨勢基金 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.95000 9.00000 -0.05000 -0.55556 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.52000 32.68000 -0.16000 -0.48960 安聯全球油礦金趨勢基金 8.74000 8.72000 0.02000 0.22936 安聯全球計量平衡基金 12.66000 12.61000 0.05000 0.39651 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.04640 12.04990 -0.00350 -0.02905 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.50080 10.50390 -0.00310 -0.02951 安聯全球新興市場基金 18.47000 18.45000 0.02000 0.10840 安聯全球農金趨勢基金 9.38000 9.41000 -0.03000 -0.31881 安聯全球綠能趨勢基金 9.26000 9.21000 0.05000 0.54289 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 安聯亞洲動態策略基金 24.68000 24.56000 0.12000 0.48860 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.97060 9.97470 -0.00410 -0.04110 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.77420 9.77820 -0.00400 -0.04091 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.80570 83.12730 -0.32160 -0.38688 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.59500 12.64220 -0.04720 -0.37335 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.64980 65.90360 -0.25380 -0.38511 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.90870 9.94570 -0.03700 -0.37202 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.51270 2.51440 -0.00170 -0.06761 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.61020 10.61030 -0.00010 -0.00094 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.09820 2.09990 -0.00170 -0.08096 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.85710 8.85750 -0.00040 -0.00452 宏利台灣動力基金 31.54000 31.04000 0.50000 1.61082 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.39690 10.38790 0.00900 0.08664 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.85060 9.83590 0.01470 0.14945 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.28400 8.27680 0.00720 0.08699 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.05780 8.04690 0.01090 0.13546 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 宏利全球債券組合基金 12.93350 12.93050 0.00300 0.02320 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76960 2.77140 -0.00180 -0.06495 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.68220 11.68960 -0.00740 -0.06330 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.72530 8.73120 -0.00590 -0.06757 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.27710 2.27950 -0.00240 -0.10529 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.65740 10.65800 -0.00060 -0.00563 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.23170 4.19470 0.03700 0.88207 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.68710 0.68110 0.00600 0.88093 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.64000 19.47000 0.17000 0.87314 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.62140 11.62130 0.00010 0.00086 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.37210 10.37280 -0.00070 -0.00675 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.02020 10.01920 0.00100 0.00998 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.06510 9.06430 0.00080 0.00883 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.59630 8.59690 -0.00060 -0.00698 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.42900 8.42730 0.00170 0.02017 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.58900 8.59180 -0.00280 -0.03259 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.74640 2.76400 -0.01760 -0.63676 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40180 0.40440 -0.00260 -0.64293 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.12360 12.20030 -0.07670 -0.62867 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91750 0.92400 -0.00650 -0.70346 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.48870 7.53560 -0.04690 -0.62238 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.08530 2.09870 -0.01340 -0.63849 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29980 0.30170 -0.00190 -0.62976 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.19680 9.25460 -0.05780 -0.62455 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33770 0.34000 -0.00230 -0.67647 宏利萬利貨幣市場基金 13.62870 13.62860 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.85000 2.81000 0.04000 1.42349 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.62000 12.47000 0.15000 1.20289 宏利臺灣股息收益基金 28.56000 28.26000 0.30000 1.06157 宏利澳幣保本基金 11.93350 11.93030 0.00320 0.02682 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.92000 10.94000 -0.02000 -0.18282 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.24000 11.21000 0.03000 0.26762 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.69000 11.65000 0.04000 0.34335 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.79000 11.74000 0.05000 0.42589 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.83370 9.86160 -0.02790 -0.28292 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.84960 9.88740 -0.03780 -0.38230 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.93770 8.96610 -0.02840 -0.31675 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.46350 10.49660 -0.03310 -0.31534 貝萊德亞美利加收益基金 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148 貝萊德新台幣基金 12.92450 12.92440 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.07000 24.82000 0.25000 1.00725 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.16330 11.16270 0.00060 0.00538 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17250 10.17500 -0.00250 -0.02457 保德信大中華基金 30.98000 30.56000 0.42000 1.37435 保德信中小型股基金 44.12000 43.20000 0.92000 2.12963 保德信中國中小基金-人民幣 10.93000 10.88000 0.05000 0.45956 保德信中國中小基金-美元 11.37000 11.34000 0.03000 0.26455 保德信中國中小基金-新臺幣 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.80110 9.75420 0.04690 0.48082 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.79100 9.74330 0.04770 0.48957 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.90530 9.85780 0.04750 0.48185 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.58580 10.53500 0.05080 0.48220 保德信中國品牌基金-人民幣 10.34000 10.23000 0.11000 1.07527 保德信中國品牌基金-美元 10.19000 10.07000 0.12000 1.19166 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.10000 10.97000 0.13000 1.18505 保德信台商全方位基金 35.58000 35.01000 0.57000 1.62811 保德信全球中小基金 29.60000 29.55000 0.05000 0.16920 保德信全球消費商機基金 17.26000 17.31000 -0.05000 -0.28885 保德信全球基礎建設基金 12.07000 12.18000 -0.11000 -0.90312 保德信全球資源基金 8.03000 8.06000 -0.03000 -0.37221 保德信全球醫療生化基金-美元 9.27000 9.32000 -0.05000 -0.53648 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.67000 29.82000 -0.15000 -0.50302 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.89900 9.90800 -0.00900 -0.09084 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.57630 10.58580 -0.00950 -0.08974 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.07080 9.07290 -0.00210 -0.02315 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.68200 9.68420 -0.00220 -0.02272 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.31750 8.32670 -0.00920 -0.11049 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.77740 10.78940 -0.01200 -0.11122 保德信亞太基金 22.38000 22.19000 0.19000 0.85624 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.51290 8.53460 -0.02170 -0.25426 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.09480 11.12310 -0.02830 -0.25443 保德信店頭市場基金 32.83000 32.23000 0.60000 1.86162 保德信拉丁美洲基金 7.16000 7.20000 -0.04000 -0.55556 保德信金平衡基金 29.13000 29.11000 0.02000 0.06870 保德信金滿意基金 40.20000 39.83000 0.37000 0.92895 保德信科技島基金 24.80000 24.51000 0.29000 1.18319 保德信高成長基金 90.26000 88.48000 1.78000 2.01175 保德信第一基金 26.24000 25.82000 0.42000 1.62665 保德信貨幣市場基金 15.74750 15.74730 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.60610 10.61450 -0.00840 -0.07914 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.42100 10.42270 -0.00170 -0.01631 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.87140 10.88470 -0.01330 -0.12219 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.00090 10.00670 -0.00580 -0.05796 保德信新世紀基金 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.13030 8.14370 -0.01340 -0.16454 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.73940 10.75710 -0.01770 -0.16454 保德信新興趨勢組合基金 11.55000 11.49000 0.06000 0.52219 保德信瑞騰基金 15.53100 15.53090 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.73850 9.77300 -0.03450 -0.35301 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.88880 9.92380 -0.03500 -0.35269 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.65790 9.68790 -0.03000 -0.30966 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.72290 9.75360 -0.03070 -0.31476 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.79400 9.82290 -0.02890 -0.29421 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.79420 9.82320 -0.02900 -0.29522 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.77860 9.80890 -0.03030 -0.30890 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.77880 9.80910 -0.03030 -0.30890 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.80040 9.82560 -0.02520 -0.25647 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.65240 9.70300 -0.05060 -0.52149 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.59830 9.64970 -0.05140 -0.53266 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95530 1.95830 -0.00300 -0.15319 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.62280 2.62680 -0.00400 -0.15228 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.30740 0.30780 -0.00040 -0.12995 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44820 0.44880 -0.00060 -0.13369 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.69550 8.70350 -0.00800 -0.09192 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.83490 11.84570 -0.01080 -0.09117 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.58640 9.59840 -0.01200 -0.12502 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.58980 11.60420 -0.01440 -0.12409 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.08250 9.09260 -0.01010 -0.11108 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.00800 11.02020 -0.01220 -0.11071 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.11650 10.15040 -0.03390 -0.33398 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.95550 9.98450 -0.02900 -0.29045 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.11280 10.13330 -0.02050 -0.20230 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.59450 10.61600 -0.02150 -0.20252 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.00510 10.02100 -0.01590 -0.15867 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.80450 9.83170 -0.02720 -0.27666 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.03060 10.05840 -0.02780 -0.27639 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.74370 9.76670 -0.02300 -0.23549 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.87360 9.89600 -0.02240 -0.22635 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.38020 10.44990 -0.06970 -0.66699 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.37220 6.40830 -0.03610 -0.56333 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.74430 10.80510 -0.06080 -0.56270 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63890 11.63880 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 18.98000 18.78000 0.20000 1.06496 施羅德樂活中小基金-I類型 4308.950004263.35000 45.60000 1.06958 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.73970 10.69790 0.04180 0.39073 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.00890 11.96660 0.04230 0.35348 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.25510 11.21730 0.03780 0.33698 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.63320 9.59570 0.03750 0.39080 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.29640 10.26010 0.03630 0.35380 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.09710 10.06310 0.03400 0.33787 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.03540 10.99250 0.04290 0.39027 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.84930 11.80760 0.04170 0.35316 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.80480 11.76510 0.03970 0.33744 柏瑞五國金勢力建設基金 6.63000 6.66000 -0.03000 -0.45045 柏瑞巨人基金 12.68000 12.65000 0.03000 0.23715 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64070 13.64050 0.00020 0.00147 柏瑞全球金牌組合基金 16.10000 16.09000 0.01000 0.06215 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.29350 13.31850 -0.02500 -0.18771 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.79980 11.82470 -0.02490 -0.21058 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.44420 12.47160 -0.02740 -0.21970 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.99890 9.01590 -0.01700 -0.18856 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.80450 6.81730 -0.01280 -0.18776 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.91560 8.93440 -0.01880 -0.21042 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.54860 8.56790 -0.01930 -0.22526 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.92460 10.94870 -0.02410 -0.22012 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.44660 8.46620 -0.01960 -0.23151 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.97470 12.00000 -0.02530 -0.21083 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.51650 11.53810 -0.02160 -0.18721 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.58430 11.61050 -0.02620 -0.22566 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.32810 11.35300 -0.02490 -0.21933 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.01720 9.03420 -0.01700 -0.18817 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.96090 9.98190 -0.02100 -0.21038 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.77150 9.79360 -0.02210 -0.22566 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.71690 9.73830 -0.02140 -0.21975 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.55380 9.57590 -0.02210 -0.23079 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.05750 10.06110 -0.00360 -0.03578 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.99810 10.00360 -0.00550 -0.05498 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.93270 9.93940 -0.00670 -0.06741 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.02010 10.02460 -0.00450 -0.04489 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.96510 9.96860 -0.00350 -0.03511 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.88000 9.88550 -0.00550 -0.05564 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.84060 9.84720 -0.00660 -0.06702 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.92800 9.93250 -0.00450 -0.04531 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.03830 10.04190 -0.00360 -0.03585 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.99810 10.00360 -0.00550 -0.05498 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.93270 9.93940 -0.00670 -0.06741 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.02010 10.02470 -0.00460 -0.04589 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.96510 9.96870 -0.00360 -0.03611 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.88010 9.88550 -0.00540 -0.05463 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.84060 9.84720 -0.00660 -0.06702 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.92790 9.93240 -0.00450 -0.04531 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.53390 10.56690 -0.03300 -0.31230 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.75500 11.79320 -0.03820 -0.32392 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.22540 11.26290 -0.03750 -0.33295 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.09100 9.11950 -0.02850 -0.31252 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.86740 9.89940 -0.03200 -0.32325 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.73730 9.76980 -0.03250 -0.33266 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.25040 10.28260 -0.03220 -0.31315 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.94500 10.98060 -0.03560 -0.32421 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.84500 10.88120 -0.03620 -0.33268 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.09110 9.11960 -0.02850 -0.31251 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.86780 9.89980 -0.03200 -0.32324 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.73770 9.77020 -0.03250 -0.33264 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.41000 13.30000 0.11000 0.82707 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.56000 14.45000 0.11000 0.76125 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.70000 9.63000 0.07000 0.72690 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.90000 8.83000 0.07000 0.79275 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.15000 10.07000 0.08000 0.79444 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.74000 11.65000 0.09000 0.77253 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.15000 12.06000 0.09000 0.74627 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.53000 12.44000 0.09000 0.72347 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.47000 13.46000 0.01000 0.07429 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.27000 13.26000 0.01000 0.07541 柏瑞拉丁美洲基金 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.29430 11.31430 -0.02000 -0.17677 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.46520 7.47840 -0.01320 -0.17651 柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.31000 11.34000 -0.03000 -0.26455 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.99940 11.02930 -0.02990 -0.27110 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.18830 10.21700 -0.02870 -0.28090 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.40020 8.42250 -0.02230 -0.26477 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.50870 9.53450 -0.02580 -0.27060 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.54450 9.57130 -0.02680 -0.28000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.58060 10.60930 -0.02870 -0.27052 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.93230 9.95860 -0.02630 -0.26409 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.17190 10.20050 -0.02860 -0.28038 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.85120 9.87800 -0.02680 -0.27131 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.07650 9.10050 -0.02400 -0.26372 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.00800 9.03340 -0.02540 -0.28118 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.56650 9.59340 -0.02690 -0.28040 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.08440 12.15230 -0.06790 -0.55874 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.62150 11.68910 -0.06760 -0.57832 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.09030 11.15550 -0.06520 -0.58447 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.31400 7.35510 -0.04110 -0.55880 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.25210 9.30590 -0.05380 -0.57813 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.90070 9.95890 -0.05820 -0.58440 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.38800 10.44630 -0.05830 -0.55809 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.10790 11.17320 -0.06530 -0.58443 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.01130 10.06950 -0.05820 -0.57798 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.32720 9.37960 -0.05240 -0.55866 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.11140 10.17090 -0.05950 -0.58500 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.05290 11.06970 -0.01680 -0.15177 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.64750 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柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.00670 9.98930 0.01740 0.17419 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.45230 10.43330 0.01900 0.18211 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.37090 10.34700 0.02390 0.23098 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.42280 10.40570 0.01710 0.16433 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.24920 10.23050 0.01870 0.18279 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.36340 10.34640 0.01700 0.16431 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.52000 13.49000 0.03000 0.22239 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 31.76000 31.83000 -0.07000 -0.21992 國泰大中華基金 21.18000 21.11000 0.07000 0.33160 國泰小龍基金 15.78000 15.64000 0.14000 0.89514 國泰中小成長基金 44.29000 43.89000 0.40000 0.91137 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.42130 4.37970 0.04160 0.94984 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.69000 20.50000 0.19000 0.92683 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.79940 0.79260 0.00680 0.85794 國泰中國內需增長基金美元級別 0.75870 0.75230 0.00640 0.85072 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.07470 2.07890 -0.00420 -0.20203 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.61810 9.64280 -0.02470 -0.25615 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.29270 8.31400 -0.02130 -0.25619 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32140 0.32240 -0.00100 -0.31017 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.39300 11.39200 0.00100 0.00878 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.78600 1.78760 -0.00160 -0.08951 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.16000 10.16590 -0.00590 -0.05804 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34590 0.34630 -0.00040 -0.11551 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.87040 4.80510 0.06530 1.35897 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.78000 22.48000 0.30000 1.33452 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.75850 0.74910 0.00940 1.25484 國泰中港台基金人民幣級別 3.63560 3.60110 0.03450 0.95804 國泰中港台基金台幣級別 17.01000 16.85000 0.16000 0.94955 國泰中港台基金美元級別 0.57320 0.56840 0.00480 0.84448 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.36000 27.49000 -0.13000 -0.47290 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.77000 12.72000 0.05000 0.39308 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.04000 36.36000 -0.32000 -0.88009 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.00730 10.00570 0.00160 0.01599 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.00730 10.00570 0.00160 0.01599 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.00730 10.00570 0.00160 0.01599 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33570 0.33590 -0.00020 -0.05954 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33570 0.33590 -0.00020 -0.05954 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33570 0.33590 -0.00020 -0.05954 國泰台灣貨幣市場基金 12.39910 12.39900 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 28.46000 28.10000 0.36000 1.28114 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.21750 2.21730 0.00020 0.00902 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34860 0.34890 -0.00030 -0.08598 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47000 0.46660 0.00340 0.72868 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.99000 12.91000 0.08000 0.61967 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46370 0.46110 0.00260 0.56387 國泰全球資源基金台幣級別 5.69000 5.68000 0.01000 0.17606 國泰全球資源基金美元級別 0.18830 0.18800 0.00030 0.15957 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41170 0.41200 -0.00030 -0.07282 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37460 0.37490 -0.00030 -0.08002 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43480 0.43510 -0.00030 -0.06895 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49930 0.49560 0.00370 0.74657 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.36000 19.53000 -0.17000 -0.87046 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.84000 20.86000 -0.02000 -0.09588 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.39810 2.39590 0.00220 0.09182 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.37650 11.37190 0.00460 0.04045 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.35990 10.35570 0.00420 0.04056 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37800 0.37800 0.00000 0.00000 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34420 0.34430 -0.00010 -0.02904 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50630 0.50220 0.00410 0.81641 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.75000 11.70000 0.05000 0.42735 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40760 0.40600 0.00160 0.39409 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.18000 18.17000 0.01000 0.05504 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61040 0.61060 -0.00020 -0.03275 國泰科技生化基金 37.21000 36.67000 0.54000 1.47259 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.30000 25.29000 0.01000 0.03954 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.06000 14.07000 -0.01000 -0.07107 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.81860 37.85470 -0.03610 -0.09536 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.81200 19.79260 0.01940 0.09802 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.93430 18.97200 -0.03770 -0.19871 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.73670 38.80760 -0.07090 -0.18270 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.66650 38.85340 -0.18690 -0.48104 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.25740 41.25690 0.00050 0.00121 國泰紐幣2021保本基金 11.96790 11.96670 0.00120 0.01003 國泰紐幣八年期保本基金 12.24800 12.24490 0.00310 0.02532 國泰紐幣保本基金 12.28540 12.28400 0.00140 0.01140 國泰高科技基金 13.37000 13.12000 0.25000 1.90549 國泰國泰基金台幣I級別 23.76000 23.48000 0.28000 1.19250 國泰國泰基金台幣級別 23.76000 23.48000 0.28000 1.19250 國泰富時中國A50基金 20.63000 20.60000 0.03000 0.14563 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33730 0.33760 -0.00030 -0.08886 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46150 0.45810 0.00340 0.74220 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36290 0.36260 0.00030 0.08274 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49650 0.49210 0.00440 0.89413 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35040 0.35070 -0.00030 -0.08554 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47950 0.47590 0.00360 0.75646 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.65140 10.68460 -0.03320 -0.31073 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.76210 7.78630 -0.02420 -0.31080 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35980 0.36100 -0.00120 -0.33241 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26060 0.26160 -0.00100 -0.38226 國泰新興市場基金台幣級別 12.20000 12.13000 0.07000 0.57708 國泰新興市場基金美元級別 0.40980 0.40780 0.00200 0.49044 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.12070 2.12990 -0.00920 -0.43195 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.42070 1.42690 -0.00620 -0.43451 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34360 0.34540 -0.00180 -0.52113 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36850 0.37040 -0.00190 -0.51296 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23250 0.23370 -0.00120 -0.51348 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.55320 10.60980 -0.05660 -0.53347 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.93870 6.97590 -0.03720 -0.53326 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.58000 14.63000 -0.05000 -0.34176 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.28000 33.06000 0.22000 0.66546 國泰價值卓越基金 15.97000 15.72000 0.25000 1.59033 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.14000 11.16000 -0.02000 -0.17921 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39340 0.39440 -0.00100 -0.25355 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.14300 40.03020 0.11280 0.28179 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.05670 12.06180 -0.00510 -0.04228 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41090 0.41110 -0.00020 -0.04865 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.58880 9.58730 0.00150 0.01565 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.57460 8.57820 -0.00360 -0.04197 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.54210 10.54050 0.00160 0.01518 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.52150 9.52550 -0.00400 -0.04199 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.09010 11.08910 0.00100 0.00902 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14570 10.13970 0.00600 0.05917 第一金大中華基金 27.73000 27.19000 0.54000 1.98602 第一金小型精選基金 39.42000 38.51000 0.91000 2.36302 第一金中國世紀基金-人民幣 14.29000 14.12000 0.17000 1.20397 第一金中國世紀基金-美元 9.63940 9.53610 0.10330 1.08325 第一金中國世紀基金-美元-N 9.64070 9.53740 0.10330 1.08310 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.95000 10.82000 0.13000 1.20148 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.94000 10.82000 0.12000 1.10906 第一金中概平衡基金 25.39000 25.29000 0.10000 0.39541 第一金台灣貨幣市場基金 15.23120 15.23100 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.63600 177.63400 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.83270 13.76030 0.07240 0.52615 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.83360 13.76080 0.07280 0.52904 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.83000 12.75000 0.08000 0.62745 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.83000 12.76000 0.07000 0.54859 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.87890 9.88700 -0.00810 -0.08193 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.88080 9.88890 -0.00810 -0.08191 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.39740 9.39260 0.00480 0.05110 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.42100 9.41630 0.00470 0.04991 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.25060 10.25910 -0.00850 -0.08285 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.75630 9.75140 0.00490 0.05025 第一金全球大趨勢基金 23.24000 23.16000 0.08000 0.34542 第一金全球不動產證券化基金A 7.99430 8.01010 -0.01580 -0.19725 第一金全球不動產證券化基金B 5.73590 5.74720 -0.01130 -0.19662 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.42890 9.46710 -0.03820 -0.40350 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.43000 9.46830 -0.03830 -0.40451 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.21000 9.25000 -0.04000 -0.43243 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.22000 9.25000 -0.03000 -0.32432 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.66620 9.70550 -0.03930 -0.40493 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.66740 9.70680 -0.03940 -0.40590 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.61520 8.65760 -0.04240 -0.48974 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.07950 10.12910 -0.04960 -0.48968 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.74380 9.75540 -0.01160 -0.11891 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.04460 8.05550 -0.01090 -0.13531 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.87480 8.88490 -0.01010 -0.11368 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.87510 8.88520 -0.01010 -0.11367 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.01050 11.02350 -0.01300 -0.11793 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.01130 11.02430 -0.01300 -0.11792 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.94390 9.95740 -0.01350 -0.13558 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.62360 14.64020 -0.01660 -0.11339 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.77390 14.67400 0.09990 0.68080 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.79220 14.69220 0.10000 0.68063 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.46000 13.36000 0.10000 0.74850 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.49000 13.39000 0.10000 0.74683 第一金亞洲科技基金 20.90000 20.75000 0.15000 0.72289 第一金亞洲新興市場基金 13.83000 13.89000 -0.06000 -0.43197 第一金店頭市場基金 10.02000 9.88000 0.14000 1.41700 第一金創新趨勢基金 25.41000 24.76000 0.65000 2.62520 第一金電子基金 34.22000 33.46000 0.76000 2.27137 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.29000 19.20000 0.09000 0.46875 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.15000 20.22000 -0.07000 -0.34619 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 統一大中華中小基金(美元) 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161 統一大中華中小基金(新台幣) 14.27000 14.19000 0.08000 0.56378 統一大滿貫基金 32.76000 32.49000 0.27000 0.83102 統一大龍印基金 16.89000 16.73000 0.16000 0.95637 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.14000 10.03000 0.11000 1.09671 統一大龍騰中國基金(美元) 10.02000 9.92000 0.10000 1.00806 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.99000 10.87000 0.12000 1.10396 統一中小基金 26.07000 25.49000 0.58000 2.27540 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.51240 9.57070 -0.05830 -0.60915 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.58580 9.65560 -0.06980 -0.72290 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.11650 9.17800 -0.06150 -0.67008 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.13510 11.15300 -0.01790 -0.16049 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.14240 11.16790 -0.02550 -0.22833 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.59950 10.62340 -0.02390 -0.22498 統一台灣動力基金 17.04000 16.69000 0.35000 2.09706 統一全天候基金 110.70000 108.85000 1.85000 1.69959 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.53460 8.56620 -0.03160 -0.36889 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.90700 8.94590 -0.03890 -0.43484 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.76530 8.80170 -0.03640 -0.41356 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.72990 8.72910 0.00080 0.00916 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.11070 9.11600 -0.00530 -0.05814 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.96570 8.96910 -0.00340 -0.03791 統一全球債券組合基金 11.97080 11.98810 -0.01730 -0.14431 統一全球新科技基金(人民幣) 15.18000 15.14000 0.04000 0.26420 統一全球新科技基金(美元) 15.42000 15.39000 0.03000 0.19493 統一全球新科技基金(新台幣) 14.27000 14.23000 0.04000 0.28110 統一亞太基金 26.70000 26.44000 0.26000 0.98336 統一亞洲大金磚基金 12.95000 12.86000 0.09000 0.69984 統一奔騰基金 58.89000 58.02000 0.87000 1.49948 統一強棒貨幣市場基金 16.63920 16.63910 0.00010 0.00060 統一強漢基金(人民幣) 10.19000 10.06000 0.13000 1.29225 統一強漢基金(美元) 9.91000 9.79000 0.12000 1.22574 統一強漢基金(新台幣) 25.16000 24.83000 0.33000 1.32904 統一統信基金 32.47000 31.98000 0.49000 1.53221 統一黑馬基金 59.69000 58.66000 1.03000 1.75588 統一新亞洲科技能源基金 19.41000 19.37000 0.04000 0.20650 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.21830 8.27120 -0.05290 -0.63957 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.30710 10.32960 -0.02250 -0.21782 統一經建基金 46.89000 46.13000 0.76000 1.64752 統一龍馬基金 68.00000 67.17000 0.83000 1.23567 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 22.49000 21.94000 0.55000 2.50684 野村中小基金 49.26000 48.46000 0.80000 1.65085 野村中國機會基金 14.41000 14.20000 0.21000 1.47887 野村巴西基金 5.98000 5.98000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金 12.58000 12.49000 0.09000 0.72058 野村台灣高股息基金 21.90000 21.91000 -0.01000 -0.04564 野村台灣運籌基金 37.01000 36.47000 0.54000 1.48067 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.66460 9.67540 -0.01080 -0.11162 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.65710 9.66870 -0.01160 -0.11997 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.66890 9.68140 -0.01250 -0.12911 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.74590 9.75670 -0.01080 -0.11069 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.72010 9.73170 -0.01160 -0.11920 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.69650 9.70910 -0.01260 -0.12978 野村平衡基金 19.24000 18.99000 0.25000 1.31648 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.99000 9.02000 -0.03000 -0.33259 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.16000 9.23000 -0.07000 -0.75840 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.91000 12.94000 -0.03000 -0.23184 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183 野村全球生技醫療基金 15.58000 15.61000 -0.03000 -0.19218 野村全球品牌基金 27.76000 27.68000 0.08000 0.28902 野村全球氣候變遷基金 8.57000 8.56000 0.01000 0.11682 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.93000 12.92000 0.01000 0.07740 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.24000 11.24000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.11000 19.10000 0.01000 0.05236 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.15000 12.15000 0.00000 0.00000 野村全球短期收益基金-美元計價 10.55460 10.55890 -0.00430 -0.04072 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.38740 10.39060 -0.00320 -0.03080 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.53820 9.61300 -0.07480 -0.77811 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.29790 9.36390 -0.06600 -0.70483 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.78110 8.84440 -0.06330 -0.71571 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.98330 10.98880 -0.00550 -0.05005 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.51520 10.52190 -0.00670 -0.06368 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.98300 9.98680 -0.00380 -0.03805 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.21570 11.21880 -0.00310 -0.02763 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.79460 10.79900 -0.00440 -0.04074 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.38110 10.38190 -0.00080 -0.00771 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.43050 10.46970 -0.03920 -0.37441 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.52100 10.59060 -0.06960 -0.65719 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.87540 9.90700 -0.03160 -0.31897 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.55300 9.57930 -0.02630 -0.27455 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.70050 9.73350 -0.03300 -0.33904 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.86760 11.86910 -0.00150 -0.01264 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.77400 12.78940 -0.01540 -0.12041 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.93510 10.93730 -0.00220 -0.02011 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.58240 10.57900 0.00340 0.03214 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.98040 10.97730 0.00310 0.02824 野村成長基金 28.15000 27.97000 0.18000 0.64355 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.61530 9.68500 -0.06970 -0.71967 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.62730 9.68080 -0.05350 -0.55264 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.54750 9.59570 -0.04820 -0.50231 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.86550 9.85000 0.01550 0.15736 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.82590 9.81170 0.01420 0.14473 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.74810 9.72860 0.01950 0.20044 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.36000 9.26000 0.10000 1.07991 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.28000 13.13000 0.15000 1.14242 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.92680 10.01780 -0.09100 -0.90838 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.86410 9.94240 -0.07830 -0.78754 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.77530 9.84360 -0.06830 -0.69385 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.33480 10.37110 -0.03630 -0.35001 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.20260 10.23900 -0.03640 -0.35550 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.11620 10.14230 -0.02610 -0.25734 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.84220 8.91840 -0.07620 -0.85441 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.57420 9.67210 -0.09790 -1.01219 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.46530 9.55580 -0.09050 -0.94707 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.25530 13.29960 -0.04430 -0.33309 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.40260 12.45150 -0.04890 -0.39272 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.16510 10.20730 -0.04220 -0.41343 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.22410 10.28940 -0.06530 -0.63463 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.91580 9.97250 -0.05670 -0.56856 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.36030 9.41470 -0.05440 -0.57782 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.98720 10.98940 -0.00220 -0.02002 野村泰國基金 43.46000 43.98000 -0.52000 -1.18236 野村高科技基金 11.58000 11.29000 0.29000 2.56864 野村貨幣市場基金 16.24640 16.24620 0.00020 0.00123 野村新馬基金 17.00000 16.91000 0.09000 0.53223 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.96060 7.99360 -0.03300 -0.41283 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.66700 11.67140 -0.00440 -0.03770 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.30000 7.31000 -0.01000 -0.13680 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.20000 9.22000 -0.02000 -0.21692 野村精選貨幣市場基金 12.06970 12.06970 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.33000 12.31000 0.02000 0.16247 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.81000 11.80000 0.01000 0.08475 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803 野村歐洲高股息基金季配型 8.34000 8.41000 -0.07000 -0.83234 野村歐洲高股息基金累積型 11.78000 11.87000 -0.09000 -0.75821 野村積極成長基金 11.89000 11.81000 0.08000 0.67739 野村優質基金 33.69000 33.20000 0.49000 1.47590 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.63990 8.69880 -0.05890 -0.67710 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.02930 8.07010 -0.04080 -0.50557 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.84110 7.88350 -0.04240 -0.53783 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.52530 11.53440 -0.00910 -0.07889 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.50610 10.51360 -0.00750 -0.07134 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.28930 10.29900 -0.00970 -0.09418 野村環球基金-人民幣計價 15.33000 15.27000 0.06000 0.39293 野村環球基金-美元計價 12.19000 12.15000 0.04000 0.32922 野村環球基金-新臺幣計價 16.48000 16.41000 0.07000 0.42657 野村鴻利基金 22.16000 21.88000 0.28000 1.27971 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84810 16.84800 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.18000 20.00000 0.18000 0.90000 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.20000 9.38000 -0.18000 -1.91898 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.09000 13.10000 -0.01000 -0.07634 野村鑫平衡組合基金 14.66000 14.63000 0.03000 0.20506 野村鑫全球債券組合基金 13.13340 13.13850 -0.00510 -0.03882 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.72380 9.76160 -0.03780 -0.38723 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.71880 9.75790 -0.03910 -0.40070 凱基台商天下基金 13.52000 13.46000 0.06000 0.44577 凱基台灣精五門基金 20.80000 20.78000 0.02000 0.09625 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.74000 10.76940 -0.02940 -0.27300 凱基亞太高股息基金 13.18000 13.11000 0.07000 0.53394 凱基亞洲四金磚基金 17.96000 17.84000 0.12000 0.67265 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.64000 13.57000 0.07000 0.51584 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.29580 13.23460 0.06120 0.46242 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.67000 12.60000 0.07000 0.55556 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52990 11.52980 0.00010 0.00087 凱基開創基金 26.95000 26.78000 0.17000 0.63480 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.84000 20.73000 0.11000 0.53063 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.89340 20.79340 0.10000 0.48092 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.33000 18.29000 0.04000 0.21870 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.11410 18.08910 0.02500 0.13820 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.10730 10.10000 0.00730 0.07228 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.06070 8.05480 0.00590 0.07325 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.98000 7.94000 0.04000 0.50378 凱基資源國基金 9.66000 9.70000 -0.04000 -0.41237 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.02000 11.05000 -0.03000 -0.27149 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.58180 11.62030 -0.03850 -0.33132 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.71000 10.74000 -0.03000 -0.27933 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.98360 11.04330 -0.05970 -0.54060 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.88000 10.93000 -0.05000 -0.45746 凱基護城河基金-台幣計價A 12.65000 12.61000 0.04000 0.31721 凱基護城河基金-美元計價B 12.82030 12.79070 0.02960 0.23142 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.90000 14.89000 0.01000 0.06716 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 30.50000 30.55000 -0.05000 -0.16367 富邦NASDAQ-100基金 27.88000 27.90000 -0.02000 -0.07168 富邦上証180基金 31.80000 31.75000 0.05000 0.15748 富邦大中華成長基金-(美元) 0.23830 0.23640 0.00190 0.80372 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.10000 7.04000 0.06000 0.85227 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.06000 7.04000 0.02000 0.28409 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 43.41000 43.43000 -0.02000 -0.04605 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.79460 11.73500 0.05960 0.50788 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.15630 11.10340 0.05290 0.47643 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.87220 10.82000 0.05220 0.48244 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.42920 10.37650 0.05270 0.50788 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.78520 9.73870 0.04650 0.47748 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.54530 9.49940 0.04590 0.48319 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.77610 20.74230 0.03380 0.16295 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.23090 11.22990 0.00100 0.00890 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.71550 10.71820 -0.00270 -0.02519 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.79500 12.83130 -0.03630 -0.28290 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89470 1.90010 -0.00540 -0.28420 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.53180 9.55890 -0.02710 -0.28351 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.45840 1.46250 -0.00410 -0.28034 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.56870 11.57220 -0.00350 -0.03024 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.73930 1.74030 -0.00100 -0.05746 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.09320 10.09620 -0.00300 -0.02971 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53670 1.53760 -0.00090 -0.05853 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.42000 14.34000 0.08000 0.55788 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 24.44000 24.70000 -0.26000 -1.05263 富邦日本東証基金 22.56000 22.64000 -0.08000 -0.35336 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.19000 42.16000 0.03000 0.07116 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.25000 46.23000 0.02000 0.04326 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.76000 49.65000 0.11000 0.22155 富邦台灣心基金 22.36000 22.00000 0.36000 1.63636 富邦台灣釆吉50基金 46.60000 46.54000 0.06000 0.12892 富邦台灣科技指數基金 51.13000 50.85000 0.28000 0.55064 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29330 0.29420 -0.00090 -0.30591 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.93000 8.95000 -0.02000 -0.22346 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.32270 2.32240 0.00030 0.01292 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34020 0.34050 -0.00030 -0.08811 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.64160 10.65200 -0.01040 -0.09763 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.02720 2.02700 0.00020 0.00987 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32850 0.32880 -0.00030 -0.09124 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.22930 9.23840 -0.00910 -0.09850 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.07000 23.04000 0.03000 0.13021 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.71000 14.70000 0.01000 0.06803 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.25000 29.28000 -0.03000 -0.10246 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62160 15.62140 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 65.15000 64.26000 0.89000 1.38500 富邦科技基金 24.85000 24.36000 0.49000 2.01149 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.07930 39.07420 0.00510 0.01305 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.23290 38.25740 -0.02450 -0.06404 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.69420 37.73430 -0.04010 -0.10627 富邦恒生國企ETF基金 21.76000 21.58000 0.18000 0.83411 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.86000 12.94000 -0.08000 -0.61824 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 33.80000 33.22000 0.58000 1.74594 富邦高成長基金 24.77000 24.43000 0.34000 1.39173 富邦基金 13.22000 13.04000 0.18000 1.38037 富邦深証100基金 11.51000 11.48000 0.03000 0.26132 富邦富時歐洲ETF基金 20.88000 20.93000 -0.05000 -0.23889 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40190 0.40190 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.20430 12.20940 -0.00510 -0.04177 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.57380 9.57780 -0.00400 -0.04176 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30310 0.30310 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.95300 8.95680 -0.00380 -0.04243 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.71250 9.72710 -0.01460 -0.15010 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.90660 9.91490 -0.00830 -0.08371 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.71250 9.72710 -0.01460 -0.15010 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.90660 9.91490 -0.00830 -0.08371 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.33000 19.48000 -0.15000 -0.77002 富邦精準基金 46.68000 45.88000 0.80000 1.74368 富邦精銳中小基金 12.00000 11.80000 0.20000 1.69492 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 富邦臺灣公司治理100基金 20.96000 20.96000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.90000 7.93000 -0.03000 -0.37831 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.42000 14.32000 0.10000 0.69832 富邦標普美國特別股ETF基金 19.38000 19.40000 -0.02000 -0.10309 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.24840 10.23430 0.01410 0.13777 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.15080 11.14960 0.00120 0.01076 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.87860 10.86920 0.00940 0.08648 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.06630 10.05240 0.01390 0.13828 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.90840 10.90720 0.00120 0.01100 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.62060 10.61140 0.00920 0.08670 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.60000 29.59000 0.01000 0.03380 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.94710 8.98440 -0.03730 -0.41516 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.42590 9.46590 -0.04000 -0.42257 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.26410 9.30380 -0.03970 -0.42671 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.76140 9.80220 -0.04080 -0.41623 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.71170 9.75290 -0.04120 -0.42244 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.54490 9.58590 -0.04100 -0.42771 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.59770 9.63870 -0.04100 -0.42537 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.51000 8.54060 -0.03060 -0.35829 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.47000 9.50470 -0.03470 -0.36508 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.07730 9.11090 -0.03360 -0.36879 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.41950 10.45690 -0.03740 -0.35766 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.12620 10.16330 -0.03710 -0.36504 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.76320 9.79940 -0.03620 -0.36941 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.18440 9.21840 -0.03400 -0.36883 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.57580 9.61100 -0.03520 -0.36625 富達卓越領航全球組合基金 14.86000 14.87000 -0.01000 -0.06725 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.76300 8.79360 -0.03060 -0.34798 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.40560 9.43870 -0.03310 -0.35068 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.21470 9.24760 -0.03290 -0.35577 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.82570 9.85970 -0.03400 -0.34484 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.73160 9.76590 -0.03430 -0.35122 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.56600 9.60020 -0.03420 -0.35624 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.28330 9.31620 -0.03290 -0.35315 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.60330 9.63720 -0.03390 -0.35176 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.25000 10.16000 0.09000 0.88583 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.87000 11.78000 0.09000 0.76401 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.08000 9.99000 0.09000 0.90090 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.12000 9.04000 0.08000 0.88496 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.28000 11.19000 0.09000 0.80429 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.65000 10.55000 0.10000 0.94787 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.53480 9.55420 -0.01940 -0.20305 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.24790 9.27030 -0.02240 -0.24163 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.74600 8.76430 -0.01830 -0.20880 富蘭克林華美中華基金 14.39000 14.24000 0.15000 1.05337 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.37000 20.14000 0.23000 1.14201 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.86000 19.86000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.09000 11.06000 0.03000 0.27125 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.40000 10.34000 0.06000 0.58027 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.96380 8.00970 -0.04590 -0.57306 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.20320 9.26330 -0.06010 -0.64880 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.79700 9.86100 -0.06400 -0.64902 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.25750 9.31080 -0.05330 -0.57245 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.99730 10.98980 0.00750 0.06825 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.84030 8.83440 0.00590 0.06678 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.32220 9.31590 0.00630 0.06763 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.97210 12.93840 0.03370 0.26046 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.37690 10.35000 0.02690 0.25990 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.08600 10.08050 0.00550 0.05456 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.75690 7.75270 0.00420 0.05417 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.27370 9.26860 0.00510 0.05502 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.54370 10.52800 0.01570 0.14913 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.57430 7.56300 0.01130 0.14941 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.07190 9.05840 0.01350 0.14903 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.38740 10.38570 0.00170 0.01637 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.80880 7.80760 0.00120 0.01537 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.27210 8.28710 -0.01500 -0.18100 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.40510 9.42450 -0.01940 -0.20585 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.06490 10.08570 -0.02080 -0.20623 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.61270 12.63550 -0.02280 -0.18044 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.49000 8.44000 0.05000 0.59242 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.48000 10.42000 0.06000 0.57582 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.65000 8.63000 0.02000 0.23175 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.16000 11.13000 0.03000 0.26954 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.90060 12.87400 0.02660 0.20662 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 富蘭克林華美第一富基金 39.98000 39.68000 0.30000 0.75605 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28970 10.28960 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.23000 13.18000 0.05000 0.37936 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.29000 13.25000 0.04000 0.30189 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.89000 14.84000 0.05000 0.33693 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.76980 7.79010 -0.02030 -0.26059 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.16980 11.14380 0.02600 0.23331 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.85140 9.88450 -0.03310 -0.33487 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.06690 11.10410 -0.03720 -0.33501 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.10940 7.13270 -0.02330 -0.32666 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.40440 9.43740 -0.03300 -0.34967 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.34550 10.38190 -0.03640 -0.35061 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.69330 10.72830 -0.03500 -0.32624 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.79000 19.78000 0.01000 0.05056 復華人民幣貨幣市場基金 11.53120 11.53030 0.00090 0.00781 復華人生目標基金 37.70180 37.28120 0.42060 1.12818 復華大中華中小策略基金 9.98000 9.86000 0.12000 1.21704 復華中小精選基金 71.34000 70.17000 1.17000 1.66738 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.58000 9.46000 0.12000 1.26850 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.90000 8.79000 0.11000 1.25142 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.91000 11.82000 0.09000 0.76142 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.99000 10.92000 0.07000 0.64103 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.15000 11.08000 0.07000 0.63177 復華台灣智能基金 11.82000 11.70000 0.12000 1.02564 復華全方位基金 29.19000 28.65000 0.54000 1.88482 復華全球大趨勢基金-美元 13.39000 13.32000 0.07000 0.52553 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.30000 20.18000 0.12000 0.59465 復華全球平衡基金-新臺幣 19.89000 19.94000 -0.05000 -0.25075 復華全球物聯網科技基金-美元 16.19000 16.21000 -0.02000 -0.12338 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 15.03000 15.03000 0.00000 0.00000 復華全球原物料基金 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011 復華全球消費基金-新臺幣 13.59000 13.57000 0.02000 0.14738 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.47050 11.47460 -0.00410 -0.03573 復華全球債券基金 13.56250 13.58520 -0.02270 -0.16709 復華全球債券組合基金 14.62000 14.62000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.97000 14.00000 -0.03000 -0.21429 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 復華全球戰略配置強基金-美元 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.42150 13.42140 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 13.76000 13.67000 0.09000 0.65838 復華亞太成長基金 14.99000 14.98000 0.01000 0.06676 復華亞太神龍科技基金-美元 9.83000 9.78000 0.05000 0.51125 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.05000 9.99000 0.06000 0.60060 復華東協世紀基金 13.24000 13.29000 -0.05000 -0.37622 復華南非幣長期收益基金A 13.30000 13.40000 -0.10000 -0.74627 復華南非幣長期收益基金B 8.43000 8.49000 -0.06000 -0.70671 復華南非幣短期收益基金A 13.41000 13.43000 -0.02000 -0.14892 復華南非幣短期收益基金B 9.09000 9.10000 -0.01000 -0.10989 復華美國新星基金-美元 12.57000 12.45000 0.12000 0.96386 復華美國新星基金-新臺幣 12.26000 12.13000 0.13000 1.07172 復華恒生基金 21.87000 21.67000 0.20000 0.92293 復華恒生單日反向一倍基金 8.20000 8.26000 -0.06000 -0.72639 復華恒生單日正向二倍基金 36.63000 36.06000 0.57000 1.58070 復華神盾基金 25.89100 25.57410 0.31690 1.23914 復華高成長基金 64.95000 63.78000 1.17000 1.83443 復華高益策略組合基金 12.99000 12.98000 0.01000 0.07704 復華貨幣市場基金 14.38140 14.38130 0.00010 0.00070 復華富時不動產證券化基金 18.50000 18.73000 -0.23000 -1.22798 復華富時台灣高股息低波動基金 49.58000 49.67000 -0.09000 -0.18120 復華復華基金 20.52000 20.16000 0.36000 1.78571 復華華人世紀基金 19.55000 19.37000 0.18000 0.92927 復華傳家二號基金 29.31000 29.01790 0.29210 1.00662 復華傳家基金 24.74090 24.30140 0.43950 1.80854 復華奧林匹克全球組合基金 14.78000 14.78000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.65000 11.64000 0.01000 0.08591 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.10000 14.08000 0.02000 0.14205 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 復華新興人民幣短期收益基金 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 復華新興人民幣債券基金A 11.61000 11.62000 -0.01000 -0.08606 復華新興人民幣債券基金B 9.00000 9.02000 -0.02000 -0.22173 復華新興市場10年期以上債券基金 18.36000 18.45000 -0.09000 -0.48780 復華新興市場高收益債券基金A 9.83000 9.90000 -0.07000 -0.70707 復華新興市場高收益債券基金B 5.92000 5.96000 -0.04000 -0.67114 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.93000 13.01000 -0.08000 -0.61491 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.48000 13.57000 -0.09000 -0.66323 復華新興市場短期收益基金 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730 復華滬深300 A股基金 24.23000 24.20000 0.03000 0.12397 復華數位經濟基金 58.77000 57.25000 1.52000 2.65502 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.48000 11.29000 0.19000 1.68291 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.78310 9.81750 -0.03440 -0.35039 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.63280 9.66500 -0.03220 -0.33316 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.93670 9.97160 -0.03490 -0.34999 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.75400 9.78610 -0.03210 -0.32802 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.74460 9.77810 -0.03350 -0.34260 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.90510 9.93240 -0.02730 -0.27486 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.76030 9.79190 -0.03160 -0.32272 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.92010 9.94550 -0.02540 -0.25539 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.75930 9.79090 -0.03160 -0.32275 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.92280 9.94830 -0.02550 -0.25633 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.26100 9.26090 0.00010 0.00108 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.02490 9.03690 -0.01200 -0.13279 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.68950 8.69520 -0.00570 -0.06555 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.37680 11.37660 0.00020 0.00176 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.09990 11.11460 -0.01470 -0.13226 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.81040 10.81740 -0.00700 -0.06471 景順主流基金 18.85000 18.77000 0.08000 0.42621 景順台灣科技基金 33.34000 33.23000 0.11000 0.33103 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 20.91000 20.81000 0.10000 0.48054 景順全球康健基金 17.12000 17.19000 -0.07000 -0.40721 景順貨幣市場基金 15.92120 15.92100 0.00020 0.00126 景順潛力基金 34.66000 34.48000 0.18000 0.52204 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.43000 15.34000 0.09000 0.58670 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.92000 13.84000 0.08000 0.57803 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.35000 9.40000 -0.05000 -0.53191 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.18000 9.22000 -0.04000 -0.43384 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.45000 9.50000 -0.05000 -0.52632 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.27000 9.32000 -0.05000 -0.53648 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.70270 8.70620 -0.00350 -0.04020 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.34640 8.36340 -0.01700 -0.20327 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.99880 11.00310 -0.00430 -0.03908 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.52270 10.54410 -0.02140 -0.20296 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.45000 8.39000 0.06000 0.71514 華南永昌中國A股基金(美元) 8.77000 8.73000 0.04000 0.45819 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.41000 12.34000 0.07000 0.56726 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.48300 9.50090 -0.01790 -0.18840 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.34320 9.35460 -0.01140 -0.12187 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.69560 9.71390 -0.01830 -0.18839 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.55420 9.56580 -0.01160 -0.12127 華南永昌永昌基金 19.43000 19.37000 0.06000 0.30976 華南永昌全球亨利組合基金 14.24010 14.26130 -0.02120 -0.14865 華南永昌全球神農水資源基金 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769 華南永昌全球精品基金 15.43000 15.38000 0.05000 0.32510 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.82000 11.76000 0.06000 0.51020 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.38000 11.32000 0.06000 0.53004 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.80000 13.73000 0.07000 0.50983 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.27000 13.20000 0.07000 0.53030 華南永昌物聯網精選基金 11.99000 12.00000 -0.01000 -0.08333 華南永昌策略報酬基金 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.18460 16.18440 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 24.50170 24.50420 -0.00250 -0.01020 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92320 11.92310 0.00010 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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.97150 2.94660 0.02490 0.84504 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.90220 13.79540 0.10680 0.77417 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.46680 0.46350 0.00330 0.71197 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.82550 11.79130 0.03420 0.29004 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.76660 10.73430 0.03230 0.30090 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.99910 10.97480 0.02430 0.22142 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.00380 9.98170 0.02210 0.22141 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.62330 11.60540 0.01790 0.15424 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.66310 10.64760 0.01550 0.14557 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.39000 12.27000 0.12000 0.97800 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.16000 11.06000 0.10000 0.90416 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.40000 12.30000 0.10000 0.81301 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41420 2.41550 -0.00130 -0.05382 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.96040 1.96070 -0.00030 -0.01530 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.12720 12.15030 -0.02310 -0.19012 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.96950 9.98850 -0.01900 -0.19022 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37860 0.37930 -0.00070 -0.18455 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32190 0.32260 -0.00070 -0.21699 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.49000 3.45000 0.04000 1.15942 匯豐中國動力基金(台幣) 16.33000 16.16000 0.17000 1.05198 匯豐中國動力基金(美元) 0.55000 0.54000 0.01000 1.85185 匯豐太平洋精典基金 18.06000 17.91000 0.15000 0.83752 匯豐台灣精典基金 23.74000 23.66000 0.08000 0.33812 匯豐全球趨勢組合基金 12.01000 11.99000 0.02000 0.16681 匯豐全球關鍵資源基金 8.21000 8.23000 -0.02000 -0.24301 匯豐安富基金 25.12000 25.08000 0.04000 0.15949 匯豐成功基金 39.11000 39.18000 -0.07000 -0.17866 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.36000 11.35000 0.01000 0.08811 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.43730 2.44030 -0.00300 -0.12294 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.23350 2.23640 -0.00290 -0.12967 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.63890 11.66630 -0.02740 -0.23486 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.09750 8.12470 -0.02720 -0.33478 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38360 0.38460 -0.00100 -0.26001 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34620 0.34720 -0.00100 -0.28802 匯豐拉丁美洲基金 7.73000 7.75000 -0.02000 -0.25806 匯豐金磚動力基金 14.81000 14.68000 0.13000 0.88556 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97240 14.97230 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.18000 5.21000 -0.03000 -0.57582 匯豐新鑽動力基金 11.29000 11.23000 0.06000 0.53428 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.50380 5.55490 -0.05110 -0.91991 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.03200 9.08320 -0.05120 -0.56368 匯豐龍鳳基金-A類型 50.91000 50.72000 0.19000 0.37461 匯豐龍鳳基金-I類型 50.91000 50.72000 0.19000 0.37461 匯豐龍騰電子基金 36.92000 36.67000 0.25000 0.68176 匯豐雙高收益債券組合基金 12.24680 12.27800 -0.03120 -0.25411 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.35000 20.04000 0.31000 1.54691 新光中國成長基金(人民幣) 11.54000 11.43000 0.11000 0.96238 新光中國成長基金(美元) 12.48000 12.37000 0.11000 0.88925 新光中國成長基金(新臺幣) 12.04000 11.92000 0.12000 1.00671 新光台灣富貴基金 23.25000 23.26000 -0.01000 -0.04299 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.75000 8.74000 0.01000 0.11442 新光全球生技醫療基金(美元) 11.41000 11.44000 -0.03000 -0.26224 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.74000 10.76000 -0.02000 -0.18587 新光全球債券基金(A累積)美元 9.93050 9.93890 -0.00840 -0.08452 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.37620 9.36300 0.01320 0.14098 新光全球債券基金(B配息)美元 9.62270 9.63070 -0.00800 -0.08307 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.07600 9.06310 0.01290 0.14234 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 新光吉星貨幣市場基金 15.42610 15.42590 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)美元 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 新光亞洲精選基金-美金 24.59000 24.53000 0.06000 0.24460 新光亞洲精選基金-新台幣 24.08000 24.01000 0.07000 0.29155 新光兩岸優勢基金 13.64000 13.51000 0.13000 0.96225 新光店頭基金 26.02000 25.61000 0.41000 1.60094 新光南非幣保本基金 11.67000 11.66000 0.01000 0.08576 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.76000 8.74000 0.02000 0.22883 新光創新科技基金 15.62000 15.37000 0.25000 1.62655 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.69700 9.72900 -0.03200 -0.32891 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.99720 10.03170 -0.03450 -0.34391 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.65210 9.68390 -0.03180 -0.32838 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.27920 9.30990 -0.03070 -0.32976 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.58010 9.61310 -0.03300 -0.34328 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.24230 9.27280 -0.03050 -0.32892 新光澳幣八年期保本基金 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 新光澳幣保本基金 11.79000 11.78000 0.01000 0.08489 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.99650 10.00600 -0.00950 -0.09494 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.99610 10.00560 -0.00950 -0.09495 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.89880 9.91340 -0.01460 -0.14728 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.89880 9.91340 -0.01460 -0.14728 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.89360 9.91050 -0.01690 -0.17053 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.89330 9.91020 -0.01690 -0.17053 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.87080 9.88790 -0.01710 -0.17294 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.87320 9.89040 -0.01720 -0.17391 瑞銀全球創新趨勢基金 7.28000 7.26000 0.02000 0.27548 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.82000 8.78000 0.04000 0.45558 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.81860 9.83910 -0.02050 -0.20835 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.55270 9.63010 -0.07740 -0.80373 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.79340 9.82250 -0.02910 -0.29626 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.57030 9.64780 -0.07750 -0.80329 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.64720 9.71930 -0.07210 -0.74182 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.93420 9.95670 -0.02250 -0.22598 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.71420 13.75000 -0.03580 -0.26036 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.55790 8.62410 -0.06620 -0.76762 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.34110 36.38040 -0.03930 -0.10803 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.76920 36.82690 -0.05770 -0.15668 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.20690 38.29910 -0.09220 -0.24074 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.09130 11.09030 0.00100 0.00902 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.31230 10.30620 0.00610 0.05919 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.26810 13.18980 0.07830 0.59364 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.71980 10.65840 0.06140 0.57607 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.71000 10.64000 0.07000 0.65789 群益大印度基金-人民幣 13.09140 13.08560 0.00580 0.04432 群益大印度基金-美元 13.30850 13.30480 0.00370 0.02781 群益大印度基金-新臺幣 12.19000 12.18000 0.01000 0.08210 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.28460 12.31360 -0.02900 -0.23551 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.80510 12.83760 -0.03250 -0.25316 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.61000 11.64000 -0.03000 -0.25773 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.46920 11.49630 -0.02710 -0.23573 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.90940 10.93710 -0.02770 -0.25327 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.85770 9.88100 -0.02330 -0.23581 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.41450 9.43840 -0.02390 -0.25322 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.57790 9.60050 -0.02260 -0.23540 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.45360 9.47760 -0.02400 -0.25323 群益中小型股基金 48.84000 48.41000 0.43000 0.88825 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.87280 9.86550 0.00730 0.07400 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.90750 9.90190 0.00560 0.05655 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.97370 8.96260 0.01110 0.12385 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.78550 8.77910 0.00640 0.07290 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.81610 8.81110 0.00500 0.05675 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.98580 7.97600 0.00980 0.12287 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.38220 11.40320 -0.02100 -0.18416 群益中國高收益債券基金-美元 11.19580 11.21730 -0.02150 -0.19167 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.51030 10.52600 -0.01570 -0.14915 群益中國新機會基金N-人民幣 9.54180 9.49530 0.04650 0.48972 群益中國新機會基金N-美元 9.47080 9.42620 0.04460 0.47315 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440 群益中國新機會基金-人民幣 8.46240 8.42110 0.04130 0.49043 群益中國新機會基金-美元 10.12670 10.07900 0.04770 0.47326 群益中國新機會基金-新臺幣 9.33000 9.28000 0.05000 0.53879 群益平衡王基金 19.18990 19.19170 -0.00180 -0.00938 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.03000 8.04000 -0.01000 -0.12438 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.84000 5.85000 -0.01000 -0.17094 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.06900 10.08090 -0.01190 -0.11805 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.38860 10.40270 -0.01410 -0.13554 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.14280 9.15370 -0.01090 -0.11908 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.43300 9.44580 -0.01280 -0.13551 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.63000 8.64000 -0.01000 -0.11574 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.91150 9.92150 -0.01000 -0.10079 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.74490 9.75510 -0.01020 -0.10456 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.40930 9.41880 -0.00950 -0.10086 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.33210 9.34190 -0.00980 -0.10490 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.13000 9.14000 -0.01000 -0.10941 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.96860 9.97860 -0.01000 -0.10021 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.05030 10.06080 -0.01050 -0.10437 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.57500 9.58460 -0.00960 -0.10016 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.98490 10.02350 -0.03860 -0.38510 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.32880 7.35720 -0.02840 -0.38602 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.04640 10.05200 -0.00560 -0.05571 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.97210 9.97940 -0.00730 -0.07315 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.00750 10.01150 -0.00400 -0.03995 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.04630 10.05200 -0.00570 -0.05671 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.97210 9.97940 -0.00730 -0.07315 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.00750 10.01150 -0.00400 -0.03995 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.04650 10.05210 -0.00560 -0.05571 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.97210 9.97940 -0.00730 -0.07315 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.00750 10.01150 -0.00400 -0.03995 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.04640 10.05200 -0.00560 -0.05571 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.97210 9.97940 -0.00730 -0.07315 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.00750 10.01150 -0.00400 -0.03995 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403 群益全球關鍵生技基金-美元 14.36460 14.44720 -0.08260 -0.57174 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.68000 13.75000 -0.07000 -0.50909 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.28000 11.26000 0.02000 0.17762 群益印度中小基金N-美元 10.11060 10.12180 -0.01120 -0.11065 群益印度中小基金N-新臺幣 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 群益印度中小基金-人民幣 15.08450 15.09860 -0.01410 -0.09339 群益印度中小基金-美元 14.46070 14.47680 -0.01610 -0.11121 群益印度中小基金-新臺幣 16.15000 16.15000 0.00000 0.00000 群益多利策略組合基金 11.48000 11.51000 -0.03000 -0.26064 群益多重收益組合基金 13.57000 13.58000 -0.01000 -0.07364 群益多重資產組合基金 15.50000 15.47000 0.03000 0.19392 群益安家基金 25.09220 24.75450 0.33770 1.36420 群益安穩貨幣市場基金 16.06410 16.06390 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 20.32000 20.44000 -0.12000 -0.58708 群益亞太中小基金 13.28000 13.24000 0.04000 0.30211 群益亞太新趨勢平衡基金 17.19000 17.19000 0.00000 0.00000 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.55360 9.57490 -0.02130 -0.22246 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.41840 7.43500 -0.01660 -0.22327 群益店頭市場基金 103.42000 101.34000 2.08000 2.05250 群益東方盛世基金 9.35000 9.28000 0.07000 0.75431 群益東協成長基金-人民幣 13.81470 13.87150 -0.05680 -0.40947 群益東協成長基金-美元 13.10700 13.16320 -0.05620 -0.42695 群益東協成長基金-新臺幣 12.51000 12.56000 -0.05000 -0.39809 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.13730 11.13770 -0.00040 -0.00359 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.67970 10.68190 -0.00220 -0.02060 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.02890 10.02820 0.00070 0.00698 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.92120 9.92160 -0.00040 -0.00403 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.51690 9.51890 -0.00200 -0.02101 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.93480 8.93420 0.00060 0.00672 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.02040 10.02240 -0.00200 -0.01996 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.70870 9.70910 -0.00040 -0.00412 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.68610 9.68800 -0.00190 -0.01961 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.98150 9.98090 0.00060 0.00601 群益長安基金 29.13000 28.78000 0.35000 1.21612 群益美國新創亮點基金-美元 14.34490 14.28220 0.06270 0.43901 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.37000 13.31000 0.06000 0.45079 群益真善美基金 17.62810 17.59500 0.03310 0.18812 群益馬拉松基金 125.46000 123.98000 1.48000 1.19374 群益深証中小板基金 15.73000 15.67000 0.06000 0.38290 群益創新科技基金 33.09000 32.66000 0.43000 1.31660 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.86120 9.78590 0.07530 0.76947 群益華夏盛世基金N-美元 9.80980 9.73660 0.07320 0.75180 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.86000 9.78000 0.08000 0.81800 群益華夏盛世基金-人民幣 10.73880 10.65680 0.08200 0.76946 群益華夏盛世基金-美元 10.81670 10.73600 0.08070 0.75168 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.22000 17.08000 0.14000 0.81967 群益奧斯卡基金 27.65000 27.30000 0.35000 1.28205 群益新興金鑽基金-美元 13.06140 13.01650 0.04490 0.34495 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710 群益葛萊美基金 23.84000 23.61000 0.23000 0.97416 群益道瓊美國地產ETF基金 18.74000 18.85000 -0.11000 -0.58355 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.62000 8.64000 -0.02000 -0.23148 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.67000 12.59000 0.08000 0.63542 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.56480 11.54900 0.01580 0.13681 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.34230 11.32770 0.01460 0.12889 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.24760 11.22880 0.01880 0.16743 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.62140 8.60970 0.01170 0.13589 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.29670 9.28470 0.01200 0.12924 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.41000 8.40000 0.01000 0.11905 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.90740 8.89250 0.01490 0.16756 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.17000 28.96000 0.21000 0.72514 德信中國精選成長基金 12.30000 12.18000 0.12000 0.98522 德信台灣主流中小基金 18.94000 18.72000 0.22000 1.17521 德信新興股票組合基金 11.49000 11.47000 0.02000 0.17437 德信萬保貨幣市場基金 11.91900 11.91880 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.67740 10.67760 -0.00020 -0.00187 德信數位時代基金 27.63000 27.56000 0.07000 0.25399 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64630 11.64620 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.36000 16.29000 0.07000 0.42971 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.00000 19.02000 -0.02000 -0.10515 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.28000 7.29000 -0.01000 -0.13717 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.77340 9.79310 -0.01970 -0.20116 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.78490 13.81280 -0.02790 -0.20199 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.07950 8.10160 -0.02210 -0.27279 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.14080 11.17510 -0.03430 -0.30693 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.29020 11.32460 -0.03440 -0.30376 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.73330 12.76460 -0.03130 -0.24521 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.34000 18.37000 -0.03000 -0.16331 摩根中小基金 24.82000 24.40000 0.42000 1.72131 摩根中國A股基金 15.28000 15.07000 0.21000 1.39350 摩根中國A股基金(美元) 12.43000 12.27000 0.16000 1.30399 摩根中國亮點基金 14.18000 13.99000 0.19000 1.35811 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.93960 11.85400 0.08560 0.72212 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.87490 12.78630 0.08860 0.69293 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.32890 10.25970 0.06920 0.67448 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.26120 13.16610 0.09510 0.72231 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.76250 14.66090 0.10160 0.69300 摩根台灣金磚基金 20.68000 20.39000 0.29000 1.42227 摩根台灣增長基金 50.77000 50.46000 0.31000 0.61435 摩根平衡基金 28.00000 27.94000 0.06000 0.21475 摩根全球α基金 18.79000 18.79000 0.00000 0.00000 摩根全球平衡基金 15.27410 15.29760 -0.02350 -0.15362 摩根全球發現基金 12.34000 12.34000 0.00000 0.00000 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.76220 9.76710 -0.00490 -0.05017 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.59270 10.59790 -0.00520 -0.04907 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.14250 10.14870 -0.00620 -0.06109 摩根多元入息成長基金-累積型 11.31650 11.32190 -0.00540 -0.04770 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.77530 10.75500 0.02030 0.18875 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.64400 13.61830 0.02570 0.18872 摩根亞洲基金 57.56000 57.06000 0.50000 0.87627 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.64680 8.69500 -0.04820 -0.55434 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.99980 10.05560 -0.05580 -0.55491 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.96470 9.01600 -0.05130 -0.56899 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.35670 12.42570 -0.06900 -0.55530 摩根東方內需機會基金 18.22000 18.06000 0.16000 0.88594 摩根東方科技基金 36.40000 36.01000 0.39000 1.08303 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.44000 10.38000 0.06000 0.57803 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.60000 11.54000 0.06000 0.51993 摩根金龍收成基金 22.88000 22.56000 0.32000 1.41844 摩根第一貨幣市場基金 15.06460 15.06450 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.58000 14.47000 0.11000 0.76019 摩根新金磚五國基金 11.62000 11.65000 -0.03000 -0.25751 摩根新絲路基金 10.46000 10.39000 0.07000 0.67372 摩根新興35基金 13.71000 13.70000 0.01000 0.07299 摩根新興日本基金 24.77000 24.59000 0.18000 0.73200 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.63580 7.69840 -0.06260 -0.81316 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.76020 9.77810 -0.01790 -0.18306 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.66910 9.69220 -0.02310 -0.23834 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.72350 10.74700 -0.02350 -0.21867 摩根新興科技基金 58.60000 57.54000 1.06000 1.84220 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.34800 8.37800 -0.03000 -0.35808 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.48420 10.49040 -0.00620 -0.05910 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.78340 8.80760 -0.02420 -0.27476 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.61510 9.66810 -0.05300 -0.54819 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.23120 9.27480 -0.04360 -0.47009 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.97110 9.96470 0.00640 0.06423 摩根龍揚基金 34.23000 33.75000 0.48000 1.42222 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.85000 10.88000 -0.03000 -0.27574 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.75000 10.79000 -0.04000 -0.37071 摩根環球股票收益基金-累積型 10.81000 10.85000 -0.04000 -0.36866 摩根總收益組合基金-月配息型 9.34420 9.35760 -0.01340 -0.14320 摩根總收益組合基金-累積型 11.20650 11.22250 -0.01600 -0.14257 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 25.04000 25.00000 0.04000 0.16000 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.59150 11.63600 -0.04450 -0.38243 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.97260 11.01560 -0.04300 -0.39036 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.89260 9.93170 -0.03910 -0.39369 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.30700 10.34660 -0.03960 -0.38273 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.78370 9.82210 -0.03840 -0.39096 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.81480 8.84960 -0.03480 -0.39324 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.60860 10.59200 0.01660 0.15672 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.30590 10.28290 0.02300 0.22367 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.81150 9.84570 -0.03420 -0.34736 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.62170 9.64870 -0.02700 -0.27983 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.66540 9.69910 -0.03370 -0.34745 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.47820 9.50480 -0.02660 -0.27986 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.46540 11.49010 -0.02470 -0.21497 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.28050 11.30510 -0.02460 -0.21760 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.13590 10.15350 -0.01760 -0.17334 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.98490 11.00860 -0.02370 -0.21529 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.79120 10.81470 -0.02350 -0.21730 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.69890 9.71570 -0.01680 -0.17292 聯邦金鑽平衡基金 23.06850 22.97720 0.09130 0.39735 聯邦貨幣市場基金 13.14720 13.14710 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.55450 10.61280 -0.05830 -0.54934 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.13340 8.17840 -0.04500 -0.55023 聯邦精選科技基金 12.54000 12.52000 0.02000 0.15974 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.85050 15.87840 -0.02790 -0.17571 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.13990 12.09180 0.04810 0.39779 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.01870 11.96190 0.05680 0.47484 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.57640 11.52160 0.05480 0.47563 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.65810 11.66860 -0.01050 -0.08999 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.95950 10.96930 -0.00980 -0.08934 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.57830 10.58780 -0.00950 -0.08973 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.65860 8.66640 -0.00780 -0.09000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 36.69000 36.54000 0.15000 0.41051 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.53000 15.56000 -0.03000 -0.19280 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.87000 12.89000 -0.02000 -0.15516 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.51000 13.54000 -0.03000 -0.22157 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.71000 12.74000 -0.03000 -0.23548 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.07000 8.08000 -0.01000 -0.12376 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.38000 12.41000 -0.03000 -0.24174 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.39000 11.39000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.21000 12.21000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.79000 15.77000 0.02000 0.12682 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.70000 15.67000 0.03000 0.19145 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.50000 20.50000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.69000 18.68000 0.01000 0.05353 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.69000 12.68000 0.01000 0.07886 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.77000 15.76000 0.01000 0.06345 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.46000 16.45000 0.01000 0.06079 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.54000 15.54000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.76000 15.75000 0.01000 0.06349 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.27000 14.27000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.27000 14.26000 0.01000 0.07013 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.97000 14.96000 0.01000 0.06684 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.31000 18.33000 -0.02000 -0.10911 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.21000 17.23000 -0.02000 -0.11608 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.60000 13.62000 -0.02000 -0.14684 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.34000 14.35000 -0.01000 -0.06969 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.46000 13.47000 -0.01000 -0.07424 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.31000 8.31000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.41000 13.43000 -0.02000 -0.14892 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.65000 14.66000 -0.01000 -0.06821 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.61000 14.62000 -0.01000 -0.06840 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.98430 14.98420 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.41330 10.44420 -0.03090 -0.29586 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.00870 14.05420 -0.04550 -0.32375 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.66300 7.68580 -0.02280 -0.29665 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.18000 14.23000 -0.05000 -0.35137 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.21000 14.25000 -0.04000 -0.28070 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.29000 9.31000 -0.02000 -0.21482 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 23.05000 22.78000 0.27000 1.18525 瀚亞中國基金-人民幣 13.42000 13.27000 0.15000 1.13037 瀚亞中國基金-新台幣 14.69000 14.54000 0.15000 1.03164 瀚亞巴西基金 5.09000 5.12000 -0.03000 -0.58594 瀚亞外銷基金 43.38000 42.74000 0.64000 1.49743 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.24000 9.20000 0.04000 0.43478 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.42940 10.42350 0.00590 0.05660 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.23490 10.25010 -0.01520 -0.14829 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.09360 12.10890 -0.01530 -0.12635 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.03160 10.05320 -0.02160 -0.21486 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.54870 7.54440 0.00430 0.05700 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.06930 8.08130 -0.01200 -0.14849 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.10520 8.11550 -0.01030 -0.12692 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.22650 7.24200 -0.01550 -0.21403 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.91110 8.92240 -0.01130 -0.12665 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.28360 9.27840 0.00520 0.05604 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.43270 9.44680 -0.01410 -0.14926 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.28840 9.30020 -0.01180 -0.12688 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.12000 11.14000 -0.02000 -0.17953 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.51000 10.57000 -0.06000 -0.56764 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282 瀚亞印度基金-人民幣 13.39000 13.34000 0.05000 0.37481 瀚亞印度基金-美元 13.66000 13.63000 0.03000 0.22010 瀚亞印度基金-新台幣 29.27000 29.19000 0.08000 0.27407 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.26000 12.27000 -0.01000 -0.08150 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.29000 10.33000 -0.04000 -0.38722 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.67000 11.58000 0.09000 0.77720 瀚亞亞太高股息基金A-美金 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.41000 15.31000 0.10000 0.65317 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612 瀚亞亞太基礎建設基金 11.66000 11.69000 -0.03000 -0.25663 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.65250 11.60500 0.04750 0.40931 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 12.89430 12.75480 0.13950 1.09371 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.15020 11.12530 0.02490 0.22381 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.69280 10.66390 0.02890 0.27101 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.84410 11.77000 0.07410 0.62957 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.17640 9.19240 -0.01600 -0.17406 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.71570 9.67440 0.04130 0.42690 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.40550 9.42370 -0.01820 -0.19313 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.01170 9.02480 -0.01310 -0.14516 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.41980 9.41540 0.00440 0.04673 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.18910 14.16340 0.02570 0.18145 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