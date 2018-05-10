eBay重啟印度公司 與Flipkart切八段 抗衡沃爾瑪

在勁敵沃爾瑪宣布計畫重金買下印度最大電商 Flipkart 75% 股權後，eBay (EBAY-US) 正改變其印度戰略。
eBay 週三 (9 日) 宣布，將重啟 eBay 印度公司，並以 11 億美元出售 Flipkart 持股。eBay 去年已將在印度的業務單位出售給 Flipkart 並取得該公司少數股權。
eBay 聲稱將結束與 Flipkart 的商業協議，並終止授權 Flipkart 使用其品牌。
eBay 印度公司重啟後將聚焦跨境交易，執行長 Devin Wenig 在推特上表示，eBay 將著重進口貨品至印度，開啟全球市場通往印度商家的大門。
「我們計畫重啟 eBay 印度公司，提供差異化優惠，最初將聚焦跨境貿易機會，因為我們認為這其中商機龐大。我們認為印度電商有巨大的成長潛力，且有龐大機會讓多位參與者在印度多元化的國內市場取得成功。」
印度是零售商的新興戰場，亞馬遜執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 2016 年也宣布計畫投資印度 30 億美元，據報導，亞馬遜也向 Flipkart 多數股權提出競價。
eBay 股價週三上漲 0.3％至 38.23 美元，過去一年漲幅達 14%。