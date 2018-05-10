eBay重啟印度公司 與Flipkart切八段 抗衡沃爾瑪

在勁敵沃爾瑪宣布計畫重金買下印度最大電商 Flipkart 75% 股權後，eBay (EBAY-US) 正改變其印度戰略。

沃爾瑪執行長 Doug McMillon (L) 與 Flipkart 執行長 Binny Bansal 握手 (圖：AFP)

eBay 週三 (9 日) 宣布，將重啟 eBay 印度公司，並以 11 億美元出售 Flipkart 持股。eBay 去年已將在印度的業務單位出售給 Flipkart 並取得該公司少數股權。

eBay 聲稱將結束與 Flipkart 的商業協議，並終止授權 Flipkart 使用其品牌。

eBay 印度公司重啟後將聚焦跨境交易，執行長 Devin Wenig 在推特上表示，eBay 將著重進口貨品至印度，開啟全球市場通往印度商家的大門。

「我們計畫重啟 eBay 印度公司，提供差異化優惠，最初將聚焦跨境貿易機會，因為我們認為這其中商機龐大。我們認為印度電商有巨大的成長潛力，且有龐大機會讓多位參與者在印度多元化的國內市場取得成功。」

印度是零售商的新興戰場，亞馬遜執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 2016 年也宣布計畫投資印度 30 億美元，據報導，亞馬遜也向 Flipkart 多數股權提出競價。

eBay 股價週三上漲 0.3％至 38.23 美元，過去一年漲幅達 14%。