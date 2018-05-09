IMF上調亞洲今明兩年增速估值 易受金融環境收緊和保護主義衝擊

路透報導，國際貨幣基金 (IMF) 週三表示，亞洲經濟體的增長前景仍然強勁，但全球金融環境突然收緊、市場進一步修正以及貿易保護主義政策傾向容易給地區帶來衝擊。IMF 在最新的地區經濟展望報告中預測，今、明兩年亞洲經濟將各增長 5.6%，較去年 10 月的估值上調 0.1 個百分點。而亞洲在全球經濟增長中所占比重約為三分之二。



IMF 指出，近期增長前景略微好轉反映出，在美國財政刺激政策的推動下，全球增長和貿易「強勁而且全面」。但中期而言，風險偏向下檔。「亞洲仍然容易受到全球金融環境突然急劇收緊的衝擊，而太長時間的寬鬆政策有讓槓桿和金融脆弱性進一步累積的風險。全球化的好處並未均分，而且正如近期的一系列關稅行動和宣布的政策所突顯出來的，政策朝著內向型的轉變構成另一個風險，有可能破壞國際貿易和金融市場。」



在各類風險中，IMF 報告提到地緣政治緊張關係、網絡攻擊和氣候變化。較長期看，人口老齡化將對經濟造成嚴重拖累，而數字化發展可能形成不確定性來源。有鑑於此，多數經濟體都應當加強政策緩衝，因為產出缺口的關閉意味著它們不再需要進一步的財政刺激。



目前看，由於薪資和物價壓力仍然較溫和，亞洲大部分經濟體的貨幣政策仍可以保持寬鬆。但央行應開始做好準備，隨著通膨上升而調整政策立場，並應採取宏觀審慎政策手段來控制信貸增長。



若美國通膨率有意外，或者中美貿易緊張態勢升溫，都可能引發全球風險偏好的突然轉變。而如果全球風險意願突變，可能會導致全球金融狀況驟然吃緊。



此外，近期美國指標 10 年期公債殖利率攀升至 3%，以及油價飛漲至三年半高點，均令亞洲三個有經常帳赤字的主要經濟體 -- 印度、印尼和菲律賓的資產承壓。儘管亞洲快速的經濟增長，以及海外大環境的改善「應會帶來助益，但亞洲地區仍易受全球規避風險因素的衝擊。」

