〈房產〉香港樓價2017年飆升近15% 5年來最大升浪

據香港差估署最新數據顯示，2017 年 12 月私樓售價月增 1.4%，再創歷史新高，連升 21 個月；總結 2017 年全年，樓價累升近 15%，創 5 年以來最大升浪。

數據顯示，去 (2017) 年 12 月私樓售價指數報 352.8，較 11 月的 347.9，月增 1.4%，自 2016 年 3 月起，連升 21 個月，並連續 14 個月破頂，持續刷新紀錄，目前月增率 1.4%，亦較 11 月的升幅明顯。

各戶型中以面積 431 方呎或以下的細戶升勢最凶猛，最新報 388.5，上升 1.45%，其次為面積 1722 方呎或以上的豪宅，目前報 317.3，增長 1.4%。

總結去年全年走勢，售價指數年增率飆升達 14.8%，不但高於 2016 年上升近 8%，更創下樓市 5 年來最大升浪，僅次於 2012 年的年增率近 26%。若以單位面積劃分，中小型單位升幅最標青，當中細戶升幅更跑贏大市，按年累漲 14.8%，較全年整體增幅更多。

面積介乎 432 至 752 方呎的中小型單位，升幅居次，按年上升 14.1%，另外，豪宅樓價指數按年升 8.2%，敬陪末席。

至於多個交投活躍的較受歡迎屋苑售價指數，最新報 297.3，按月升逾 1.1%，再度創下歷史新高，亦連升 21 個月，若與 2015 年 8 月的高位比較，高出約 13.7%。若按區域劃分，市區較受歡迎屋苑售價指數，最新報 302.8。

《星島日報》引述麗新發展高級副總裁潘銳民表示，私樓售價指數再創新高，反映市民看好樓市發展，因現時不少準買家認為本港樓市只升不跌，抱著愈遲買樓，價格更貴的心態；再者，近期香港經濟及股市持續向好，民眾購買力明顯有所提升，刺激整體樓市暢旺。

對於中小型單位發展，他認為市區中小型單位剛性需求依舊強勁，看好今年樓市發展，估計上半年表現將較突出，若全年計整體樓價有 10% 升幅。

萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文表示，去年私樓售價指數累升近 15%，較之前的估算為高，預期今年一般住宅的價格將上升 5%，而豪宅更有望追落後，升幅可達 8%。