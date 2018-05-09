鷹力投資(00901-HK)就成立私募投資基金與華爾街量化系統簽定諒解備忘錄

鷹力投資(00901-HK)公布，於2018年5月9日，公司與華爾街量化系統有限公司簽定諒解備忘錄，據此，雙方同意探尋合作及投資機會以及在備忘錄條款及條件的規限下，合作成立一間資産管理公司，併促使資産管理公司成立一個私募投資基金，由基金持有各個投資項目。

基金的法律形式預期為有限合夥，期限預期為5年，總規模預期為美元10億元。資産管理公司將成為基金的普通合夥人及基金的基金經理，負責基金的日常管理。基金的投資項目為全球性預期增長領域的新興産業(包括但不限於生物技術、AR、人工智能、物聯網等)。

華爾街量化系統是一家於美國紐約州註冊成立的有限責任公司。華爾街量化系統為一家金融高科技公司，成員均來自於華爾街買方高管和金融量化核心技術骨幹，旨在為大型金融資管機構提供整套解決方案，公司核心系統基於大數據，運用AI智能對信息深度挖掘，構建出整套交易系統，提供包括實時交易信號、投資策略、風險控製和金融優化管理方案等功能。緻力於利用AI和大數據為量化投資提供專業的技術平台。

備忘錄為雙方就可能合作達成的初步共識。董事認為，可能合作將拓闊及多元化公司的業務；物色潛在投資機會；令公司的業務資源及優勢實現最大化。董事認為，可能合作與公司的投資目標及政策以及長期發展策略一緻。

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