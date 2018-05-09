海南推進自貿區(港)建設 首批百億級産業項目集體開工

新華社5月9日消息，海南騰訊生態村、中國遊戲數碼港、中國智力運動産業基地三個100億級項目以及配套學校微城未來學校9日在海南生態軟件園集體開工建設，今年總體開工面積100萬平方米，投資50億元。

這是中央支持海南探索自貿區(港)建設後首批開工的百億級産業項目。開工當天，空中網、企鵝醫生等11家互聯網企業集體簽約入駐，將為2020年海南互聯網産業1000億元目標實現提供有力支撐。

海南生態軟件園總經理楊淳至介紹，三個項目非常符合中央支持海南建自貿區(港)的産業發展要求，到2020年都有機會實現100億元産業貢獻。“海南騰訊生態村”由騰訊開放平台與園區合作，將園區線下的生態要素和騰訊的線上資源結合，打造工作、生活一體化的互聯網創新創業生態圈。目前園區已聚集騰訊直投公司12家，生態系企業100多家。

中國遊戲數碼港是目前唯一一個國家級的遊戲産業平台，將打造中國乃至全球遊戲企業公共服務平台，永不落幕的中國國際遊戲交易大會和國際遊戲進出口結算中心。目前已聚集500餘家遊戲企業，緻力為海南自貿區(港)發展現代服務業探索創新模式。

中國智力運動産業基地是目前唯一一個國家級智力運動産業基地。目前基地已註冊企業50餘家，將為遊客到海南旅遊提供另一種娛樂消費選擇，助力海南建成國際旅遊消費中心。

據介紹，海南生態軟件園是海南發展互聯網産業和現代服務業的重要平台，截至2018年3月，包括騰訊、華為等2632家企業落戶。

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