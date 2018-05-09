李克強稱中國給予日本2000億元RQFII額度 支持在東京設清算行

中國國務院總理李克強周三表示，中方同意給予日本2,000億元人民幣(約合313.6億美元)的合格境外投資者(RQFII)額度，支持日本金融機構積極通過RQFII投資中國資本市場；中方對在東京設立人民幣清算行持積極態度。

這是中方首次給予日本RQFII額度。李克強目前在日本出席第七次中日韓領導人會議，並將對日本進行正式訪問，至11日。

新華社援引李克強同日本首相安倍晉三舉行會談時的講話稱，新形勢下中日雙方應結合各自經濟發展需要，加強節能環保、科技創新、高端制造、財政金融、共享經濟、醫療養老等重點領域的合作。

「雙方已就盡早簽署本幣互換協議達成原則共識，這有助於維護金融市場穩定、促進投資便利化。」新聞稿指出。

安倍晉三則表示，希望今年日中關系能夠開啟新篇章，並稱計劃今年訪問中國。

中國國家外匯管理局日前數據顯示，截止4月24日，已批準人民幣合格境外機構投資者(RQFII)196家，獲批額度共計6,148.52億元人民幣，較上月凈減少5.1億元。

(路透北京5月9日)

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