中國銀行業理財監管辦法箭在弦上 存量業務處理等諸多問題待細化

中國大資管行業指導意見落地已一周有餘，作為配套細則的《銀行理財業務監管辦法》已箭在弦上。應對理財產品向凈值化轉型和過渡期內有序壓縮遞減非標存量規模的要求，各家銀行正在制定整改方案，龐大的存量業務如何平穩處理和新監管政策能否助力銀行資管順利轉型都待觀察。

兩位了解情況的消息人士透露，由銀保監會制定的銀行理財業務監管辦法將很快出台，進一步明確過渡期新老劃斷及資管產品投資非標限額等問題，並可能調整理財資金投資非標限額。

「監管要求銀行有序壓縮遞減非標存量規模，接下來要按季度考核。」一位消息人士稱，監管對非標減量帶來的信用風險也有擔心，但普遍認為過渡期後回歸表內問題不大。

他並指出，資管新規發布後，金融監管部門日前再次聽取了部分機構的意見，明確表態為接續存量產品所投資的未到期資產而發行的與存量產品形式一致的產品是老產品，可以是預期收益性產品；但新資產必須由合規的新發行產品對接，必須為凈值型產品。

路透已就上述消息聯系銀保監會，但暫未獲得其回覆。

某國有大行人士提供的一份監管部門調研數據亦顯示，目前全市場非標規模約8萬億元人民幣，截至2020年末約有70%的非標到期；至2021年底，非標規模將僅剩約1萬億，如果將這部分規模進行回表處理，對於商業銀行體系而言完全可以承受。

關於為接續存量產品所投資的未到期資產情況，指導意見也明確，金融機構可以發行老產品對接，以維持必要的流動性和市場穩定，但必須嚴格控制在存量產品整體規模內，並有序壓縮遞減。

中信銀行資產管理業務中心副總裁羅金輝撰文指出，龐大銀行理財底層資產多以固定收益為主，在傳統期限錯配和剛性兌付業務模式下，銀行理財在利率上行階段都會出現不同程度的賬面浮虧，但只要使資產組合的靜態收益率覆蓋其成本，經營就是健康穩定的。

「然而隨著資管新規的實施，傳統模式持續經營的預期將被打破，過渡期結束前如何採取有效措施解決存量資產浮虧問題也是一大挑戰。」他稱，龐大的存量業務還帶來了巨量投後管理工作，各家銀行在資產管理業務上的投入普遍不足。

中國央行等部委上月底發布「關於規範金融機構資產管理業務的指導意見」，與征求意見稿相比，意見將過渡期延長至2020年底，給予金融機構充足的調整和轉型時間；對過渡期結束後仍未到期的非標等存量資產也作出妥善安排，引導金融機構轉回資產負債表內。

**凈值化轉型承壓**

指導意見對於銀行理財產品全面凈值化轉型的要求沒有放松，並且針對市場最為關心的凈值估值方式給出了市值法與攤余成本法兩種模式，金融資產堅持公允價值計量原則，鼓勵使用市值計量。封閉式產品中，符合兩者其一條件的，可以攤余成本估值。

但監管層表示貨幣基金的管理規定不變，是否意味著銀行也可以創設類貨幣基金產品並使用成本法估值，還是未知數，待銀保監會細則進一步明確。

前述消息人士表示，銀行希望使用成本法估值，但監管官員在最近的機構討論會上並沒有明確表態，攤余成本法仍存在隱性剛兌的可能。不過，他也認為，在監管層明確要求徹底打破剛性兌付，銀行希望以凈值的外衣實現剛兌本質的可能性偏小。

另一個機構關心的問題是，理財資金投資非標限額是否應該調整，也待細則確定。指導意見明確，金融機構可以發行資產管理產品並投資於非標準化債權類資產，但應當遵守金融監督管理部門制定的有關限額管理、流動性管理等監管標準。

而根據2013年8號文(《關於規範商業銀行理財業務投資運作有關問題的通知》）的規定，理財資金投資於非標準化債權資產的余額在任何時點均不能超過理財產品余額的35%及商業銀行上一年度審計報告披露總資產的4%。

羅金輝認為，銀行資產管理業務的涅盤和蛻變很大程度上依賴資管新規下監管細則的保駕護航。伴隨銀行資管轉型，監管部門也須重新梳理現存規則體系，平衡過渡期內新舊業務交替的需要，及時廢止那些在資管新規下成為多余且不利於資管業務轉型的規則。

比如投資限額的規定，未來新業務體系下，若非標的投資沒有期限錯配，產品風險都由客戶承擔，資產管理業務將真正獨立於銀行表內的經營，與銀行總資產規模無關，規則就要做必要調整。

一家股份行資管部負責人也對路透談到，當前的壓力並不來自於監管新規和細則是不是放松了，而是來自於明確產品轉型帶來的壓力，主要還是在負債端的管理難度會更大，市場有多少客戶去接受凈值化的產品，這還是未知數。

「銀行理財一開始如果還想做規模，就會以發貨幣類產品為主，這些產品對存款和預期收益型理財的替代有一定的作用，像固收類和權益混合類產品，就一面發一面看能做多少，銀行資管最大產品類型可能還是貨幣。」他稱。

他並談到，最終還是要關註銀監細則落地，目前很多銀行已經開始調整存量業務；同時也發行了新的凈值型產品，包括貨幣類和固收類等，但都是剛開始發，規模都還比較小。

央行數據顯示，截至2017年末，不考慮交叉持有因素，中國資管行業總規模已達百萬億元。其中，銀行表外理財產品資金余額為22.2萬億元。

路透上海5月9日 作者 李錚

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