【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

日線連四紅，月線得而復失，小紅Ｋ作收！

今日台股開在平盤附近，一路往月線以上做衝剌，但尾盤漲幅收斂，月線得而復失，但站上 10700 整數心理關卡，收了一根帶上影線的小紅Ｋ，而今日震幅只有 58 點之多，在年線以上作攻高，而目前短線上五日線與十日線形成黃金交叉格局；而月線與季線、半年線形成死亡交叉的格局，目前上檔有月線、季線及半年線的壓力，而下檔有五日線、十日線、年線的支撐而從量能的角度來看，今日量能 1332 億，較昨日比較有些微增加，但仍顯不足，顯示投資人心態仍然顯示為保守狀態；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點:

台股類股今天呈現漲跌互見，其中漲幅最高的是電器電纜類股，漲幅達 3.2%，電子零組件、電機機械漲幅也超過 1%，觀光、半導體、汽車、紡纖、電子通路、鋼鐵、航運、其他類、金融等也均收紅。

至於下跌類股則有通信網路、玻陶、生醫、食品、油電燃氣、貿易百貨、造紙、化學生醫、其他電子、塑膠、建材營造、橡膠、水泥、電腦設備、化學等。

電子三雄今天不若前兩天強勢，雖然股王大立光一度強龔，但終場漲幅仍明顯收斂，台積電則是順利站上年線，鴻海則相對弱勢，雖然一度有衝關月線的企圖，但是未能成功，反倒回測 5 日線。

被動元件今天再由國巨領軍，順利站上台股第 4 高價股，也推升大毅、信昌電、禾伸堂亮燈漲停，華新科雖遭分盤交易，股價依然大漲逾 6%，立敦、智寶、興勤、鈞寶、九豪、光頡等也均收紅。

風電概念股今天也終於止穩，由上緯投控及中鋼構攜手漲停，帶動華新、世紀鋼、新光鋼、華城、永冠 - KY、亞力、大亞、台船等漲幅也均超過 1%。

挖礦概念股也見到近期少見的漲勢，撼訊及麗臺再開盤不久就亮燈漲停，映泰、承啟、技嘉、青雲及微星等也均收紅。