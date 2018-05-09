【華冠投顧】賴昇楷:內資展現"盤堅"企圖心 業績股接力唱好戲

焦點個股: 2327 國巨、2492 華新科、3532 台勝科、6182 合晶、2330 台積電

昨夜美股持平，今早亞股普遍回檔，但台股多頭在重掌短線兵符後繼續調兵遣將往前衝，上半場矽晶圓族群續強、昨天休息的被動元件又是搶搶滾，更重要的是外資最大提款機 2330 台積電一度拉升突破 4/20 法說利空爆量Ｋ棒高點並觸及月線，大盤縱然缺乏國際股市助力下仍直接上攻月線反壓，終場雖然漲幅收斂到 + 11 點沒能收復月線，但是多頭已展現拉抬的企圖心，520 之前行情持續唱好戲。

大盤繼前天站上年線、昨天站上小 W 底頸線後，今天嘗試一路闖關挑戰月線，雖然收盤沒能站穩，但從盤中見到的幾個現象可推測後勢可望 "盤堅而上"：(1) 大盤今日是在缺乏國際股市利多助陣的背景下直接上攻月線，屬於自發性的強勢而非藉由外在利多硬拉上去；(2) 權值王 2330 台積電今日高點突破 4/20 爆天量下跌Ｋ棒之高點，替短線最大套牢區進行解套，由於台積電當天是由半年線直接往下跳低至年線，中間的跳空缺口相當大，而今天既然願意克服最大套牢區，後市往上填補空方缺口的機會便大增，相對的大盤光靠台積電就已具備相當大的想像空間；(3) 四大期指的逆價差原本都偏大，但今日同步好轉，摩台期、台指期和電子期甚至已轉為平價差、正價差。

台股短線遇壓但 520 之前行情仍不看淡，選股方向可著墨於四月營收及第一季季報亮眼的業績成長股，如果再把內資三大主流族群拉進來一起考量，被動元件族群短線正乖離太大且震盪相當激烈，生技族群有許多個股即將面臨醜媳婦總得見公婆的財報考驗（這也是 OTC 近日相對較弱的主因），矽晶圓則是當下較佳選擇，例如 6182 合晶，去年不僅營收 63.76 億創六年高點，毛利率及營益率更是逐季成長，今年矽晶圓報價逐季調漲態勢依然明確，Q1 營收、毛利率 (達 31%)、營益率都創 5 年來新高，展望 Q2～Q4，除了報價續漲，產能也將擴增，其中龍潭廠 Q3 的 8 吋矽晶圓更將進一步拉升至 30 萬片，河南鄭州廠也預計下半年送樣量產，今年營運成長動能依舊充沛，今日雖遇前波高點反壓而回檔，預計消化完短線獲利調節賣壓，量縮便很容易再上。此外也可留意 3532 台勝科，近日向上挑戰季線，一旦站上，上檔就無均線反壓同時也完成Ｗ底型態，屆時將很容易吸引技術性買盤，後市亦頗值得期待。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。