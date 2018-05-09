美國財長說出撕毀核協議的真實用意：一切都是為了新協議的談判籌碼

在宣布退出伊核協議之前，很多人猜測川普如果選擇拋棄協議，純粹是出於民粹主義的目的，或許也有博眼球的用意，具有濃厚個人色彩。然而，真相併非如此。

個中端倪很快就在緊隨其後召開的新聞發布會上顯露了出來，而且來自於美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）：

本屆政府決心解決伊朗破壞中東局勢穩定活動的問題。我們將繼續與盟國合作，建立一個真正符合我們長期國家安全最佳利益的協議。

他這句「符合美國長期國家安全最佳利益的協議」實際上意味深長。美國正與其他國家磋商，希望再建一份新的伊核協議。而這份協議的真正意圖，遠沒有撕毀現有伊核協議那麼簡單。

最高級別制裁令

依照梅努欽的說法，美國將切斷伊朗武裝力量伊斯蘭革命衛隊獲取資金的渠道，這些資金還用於維持伊朗作為世界上最大的恐怖主義贊助者的地位，用於使用彈道導彈對付美國的盟國，用於支持殘暴的敘利亞阿薩德政權等。

如何切斷這些資金渠道呢？根據川普的說法，美國將對伊朗實施的經濟制裁屬於「最高級別」。美國財政部的指令比之前對俄羅斯發出的制裁令明顯更加嚴苛：

在今年 8 月 6 日之前，所有與伊朗有關的金融經濟和商業行為和活動都需要取締，包括飛機和零部件出口、美元外匯結算等交易、黃金和其他金屬貿易、主權債務和汽車業協議；

在今年 11 月 4 日之前，制裁禁令將擴大到石油及其相關產品領域，任何與伊朗石油生意相關的港口碼頭裝卸運載、油輪航運業務、以及保險業和央行交易屆時都要全面退出。

「任何一個幫助伊朗發展核武器的國家也都將受到美國的嚴厲制裁。」川普如此表示，包括遠在大洋彼岸的盟國。

直接目標

可以看出，這次美國針對伊朗的制裁是分層級的，對此梅努欽解釋，這分別給出的 90 天和 180 天過渡期是為了讓本國和盟國的現有商業協議逐步退出。

說到這裡，重點來了：對於設置這樣一個過渡期的意義，梅努欽稱，更重要的是，要讓伊朗和歐洲盟國支持一個潛在的新協議，內容是關於那些被美國政府認為是有關核武開發和其他敵對活動。

「如果新協議沒有達成，那麼，過渡期過後制裁令將全面生效。」梅努欽強調。

也就是說，川普退出 2015 伊核協議、重啟對伊制裁、威脅要對盟國施加嚴厲懲罰的真正目的是逼迫伊朗和歐洲盟國達成這份所謂的新協議。

聽起來耳熟嗎？川普在不久前推出了史上最嚴厲的進口鋼鋁關稅措施，後來卻相繼給其進口鋼材主要來源國加拿大、巴西、歐盟國家等予以豁免。而中國卻不在豁免名單中，反而還受到了來自美國越來越多的貿易打擊政策。

這一次，川普政府又使出了類似的招數。梅努欽說，美國可以向那些能夠證明他們已經大幅減少從伊朗購買產品（主要是原油）的國家予以豁免權。他並沒有說明「大幅減少」具體的定義。

最終意圖

為什麼美國一定要威逼利誘其他國家同意新協議呢？關於這一點，梅努欽也沒忘記解釋：美國政府已經開始與其他產油國進行磋商，以確保全球原油市場的供應和油價的穩定。

至此，美國的真正意圖浮出水面：川普政府試圖削減伊朗原油出口。

伊朗是 OPEC 第三大產油國，全球第五大產油國。2015 年伊朗簽署伊核協議的主要原因之一就是本國原油產量及出口因嚴厲制裁而下降，繼而危及國家財政。

目前主要產油國正在實施的減產協議讓伊朗頗為受益。在經歷了一系列的曲折談判之後，伊朗為自己爭取到了巨大利益：產油國們同意伊朗成為唯一的增產國，但也給出了限制：只能恢復到被制裁前的水平為止。

自從減產協定生效以來，伊朗的原油產量和出口規模目前已恢復到制裁前的水平，4 月出口達到 260 萬桶 / 日的紀錄高位。

這對於過去十年來原油產量暴增的美國來說顯然不是好事——美國正忙於將數以億噸計的原油推向市場，特別是伊朗原油的主要出口目的地歐洲，積極搶占 OPEC 和俄羅斯原油的市場市佔率。這是當前原油市場格局巨變的其中一個組成部分。

過去七年間，美國原油產量從 550 萬桶 / 日增至 1000 萬桶 / 日，接近 1970 年創下的紀錄高位。美國能源署（EIA）數據顯示，截至 4 月 20 日當周，原油出口達到創紀錄的 230 萬桶 / 日。國際能源署 (IEA) 預測，未來十年全球原油供給增長中料有逾 80% 來自美國。

梅努欽補充稱，美國已經與各方進行了對話，他們願意增加原油供應，以抵消伊朗制裁所造成的供應下降。幾乎是同時，沙烏地阿拉伯表示將努力減輕原油市場的任何供應短缺所帶來的影響。

美國金融部落格 Zerohedge 評論稱：

川普的目標不是懲罰伊朗，也不是把伊朗趕出國際社會，而是用威脅和施壓的手段促使油價飆升。

美國對伊制裁將持續，直到伊朗核武器項目停止。而根據伊朗官方和其他獨立觀察人士，伊朗的核計劃和項目已經停止了。對此，Zerohedge 有一段精妙的評論：

這意味著川普故意豎了一個「稻草人」，這樣一來他之後就可以擊倒這些「稻草人」，通過修改針對伊朗的核協定，他可以再造出一個新的伊核協議。這一次只會是「川普的伊核協議」，而不是「歐巴馬的伊核協議」。

『新聞來源／華爾街見聞』