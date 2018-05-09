美國退出「伊核協議」的底氣：原油產量創近50年新高

美國不顧英法德等國反對，一意孤行退出「伊核協議」，並將對伊朗採取「最高級別」的經濟制裁。這背後的重要原因，可能是其國內石油產量激增創記錄，對中東能源依賴度已經很低了。能源接近「自給」的美國，將對國際原油市場、地緣政治產生怎樣的影響？

有油任性

據美國能源資訊署（EIA）周二公布的數據，美國今年原油產量預計為平均每天 1072 萬桶，高於 1970 年創下的 960 萬桶 / 天的記錄；明年原油產量預計將達到 1186 萬桶 / 日。

美國政府則重申，其原油產量今年 10 月將達到 1100 萬桶 / 天，將超越俄羅斯和沙烏地阿拉伯，成為世界第一大產油國。

同時，美國原油和石油產品凈進口量，也已經降至 1958 年以來的低點。EIA 表示，到 2019 年，美國凈進口原油和石油產品將減少至每天 150 萬桶。值得注意的是，2017 年中國原油對外依存度升至 67.4％，和美國 2006 年的歷史峰值相當。

還有一點很重要，美國的石油戰略儲備量高達 7 億桶。2014 年 3 月中旬，美國能源部宣布，向市場釋出多至 500 萬桶原油，以應對當時的烏克蘭危機引發的能源市場動盪。2015 年 8 月中旬，美國首度允許國內原油有限度地銷往墨西哥。當時這個時間段，國際原油價格跌勢最猛。

美國原油產量激增，和川普政府的大力支持分不開。

今年一月，川普政府宣布計劃開放美國幾乎所有的海上區塊進行石油鑽探，從明年起進行美國史上規模最大的油田租賃拍賣交易，在未來五年開放 90% 的海上區塊進行石油鑽探。

國際油價攀升至 70 美元附近，也刺激美國原油生產商擴大生產。

美國不再「維穩」中東了

美國能源接近「自給」，任性退出「伊核協議」，但其他國家需要為美國的決定埋單了。

首先，如果美國國內的能源供應可以取代進口，不再認為中東對其安全和繁榮至關重要，那麼美國對中東和平與穩定的投入就會減少。實際上，在頁岩氣革命之前，它對敘利亞內戰的反應更加積極和堅決。

其次，美國退出「伊核協議」將導致中東地區衝突的風險增加，全球原油供應穩定的不確定性增強，地緣政治因素未來可能進一步刺激國際油價上揚。WTI 原油價格從年初至今上漲了超過 16%。

今天國際油價更是大漲，布油漲幅近 3%，最高 77.19 美元；WTI 原油也再次衝破 70 美元關口，最高 71.16 美元，雙雙創 2014 年末以來新高。

此外，美國對伊朗實施制裁，將迫使伊朗重要的原油客戶，例如中國和印度尋找新的進口來源。而伊朗讓出的巨大市場市佔率，將是美國極力爭奪的目標。伊朗四月原油出口超過 260 萬桶 / 天，是 OPEC 組織中僅次於沙烏地阿拉伯和伊拉克的第三大原油生產國。

伊朗石油主要出口到歐洲，和中國、印度、韓國和日本等亞洲國家。中國是伊朗石油的最大買家，購買了超過四分之一的伊朗出口石油。從去年 11 月以來，中國成為美國石油的最大買主。

此外，豐富的能源將成為美國的重要的外交武器和地緣政治工具：扭轉能源流動方向，影響市場價格，獎勵友好國家，懲罰他人。