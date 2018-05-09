聯眾國際(06899-HK)涉網遊平台設賭 公安部協調境內外偵破

據新華社報道，記者昨日從公安部獲悉，針對近期網絡遊戲涉賭問題明顯上升、嚴重侵害人民群眾合法權益的情況，公安部督辦指導各地連續偵破一大批利用網遊平台開設賭場重大案件，成功摧毀多個以合法經營資質為掩護，通過棋牌、娛樂遊戲設賭牟利的網絡遊戲平台，有力打擊震懾了此類賭博犯罪活動。

涉7省30市 賭資流水逾10億

其中，上月公安部指揮河南、北京、廣西等地公安機關聯合行動，成功偵破北京聯眾公司棋牌事業部利用網遊平台開設賭場案，抓獲聯眾公司執行副總裁秦某、棋牌事業部負責人徐某、大客戶部負責人周某及「銀商」張某等36名疑犯，凍結涉案資金逾6,500萬元(人民幣，下同)。

經初步審查，2010年以來聯眾公司棋牌事業部下屬「德州撲克」項目涉賭資金收入累計達3.35億元(約合港幣4.1億元)。今年1月底，公安部指揮吉林公安機關成功偵破涉及7省30市的利用「德友圈」App開設賭場案，抓獲四川成都某網絡公司多名主要疑犯，涉案賭資流水逾10億元。同月，公安部指揮浙江公安機關一舉打掉利用「797」網遊平台開設賭場犯罪團夥，協調境內外聯合抓捕疑犯52名，凍結資金3.3億元。目前，仍有一批重大案件正在偵辦中。

公安部有關負責人表示，公安機關將持續深入依法打擊和懲治黃賭違法犯罪，在打擊傳統賭博違法犯罪的同時，密切關注新型網絡賭博犯罪活動趨勢特點，進一步提升精確打擊能力，堅決打掉一批網絡遊戲賭博犯罪團夥，有力擠壓網遊平台涉賭活動生存空間。同時，積極會同相關部門深化源頭治理、強化行業監管，推動網絡遊戲市場良性健康發展，切實維護良好社會治安環境和國家經濟安全。

聯眾國際(06899-HK)股份今早暫停買賣，以待於切實可行情況下盡快刊發一份內幕消息公告，內容涉及於中國相關媒體發佈的宣稱有關公司若干僱員涉嫌從事不合法活動之報導。

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