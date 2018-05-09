0.84億港元收購食品公司，嘉士利多元化擴張再添助力

不許百度，30秒內說出一款餅乾的名字。

90後和00後最先想到的可能是奧利奧、好吃點，但在年齡稍長一點的消費者記憶深處嘉士利早餐餅乾才是無法忘懷的美味。經濟實惠不說還十分價美物廉，咬上一口酥脆香甜。

嘉士利早餐餅乾 圖源：網絡

現有業務發展穩健

除了早餐餅乾系列外，嘉士利同時也向市場提供薄脆餅乾、夾心餅乾和威化餅乾系列產品。從嘉士利近5年來營收情況來看，國民老牌嘉士利這幾年過得還不錯。不僅營業額保持正增長態勢，每年實現歸母淨利潤大體上也處於上升狀態。

嘉士利近5年財務狀況 製圖：筆者

根據嘉士利2017年財報，儘管在剛過去的一年裡嘉士利遭遇了消費者市場整體放緩和原材料及包裝材料成本增加的雙重困境，但依然通過合理的成本控制保證了收益的增長。但嘉士利顯然並不滿足於此，在2016年嘉士利集團60週年慶典上，嘉士利定下了以品牌拉動為手段，到2020年實現總資產超10億元（人民幣，下文不特別註明），年銷售規模超30億元的目標。

借收購完成多元化擴張

在如今高度成熟的休閒零食市場上開發培養一個新品牌頗為不易，在短短幾年時間內要藉力品牌效應實現銷售規模翻番增長，最直截了當的方法當屬收購。而實際上，嘉士利也是這樣做的。昨日晚間，嘉士利就收購東莞錦泰和思朗食品（淮北）發佈公告，總代價0.84億元（港幣）。

相關資料顯示，東莞錦泰和思朗食品都從事銷售餅乾、膨化食品等休閒食品，其主打“思朗”品牌系列已有20年曆史，暢銷國內外市場並成功進入了國際品牌超市和國內知名大型超市。不僅“思朗”商標被評為中國馳名商標，“纖麩”消化餅系列更是帶動了國內食品行業粗糧消化餅的開發生產。

思朗纖麩消化餅 圖源：網絡

由於東莞錦泰和思朗食品2017年都處於虧損狀態，分別虧損了240萬元和950萬元。在收購議價上，嘉士利佔有一定的優勢。更重要的一點是，錦泰和思朗所經銷的功能性餅乾和粗糧無糖品類餅乾填補了嘉士利在此類產品上的短板，既能幫助集團有效增收，又避免了同質產品集團內競爭，集團資源可發揮最大效益。

此外，錦泰和思朗在以往經營過程中在華南、華中、華東地區鋪設有銷售渠道，佔有一定的市場份額。嘉士利收購上述兩家公司後，既能增強自身在華南、華中、華東三區的市場佔有率，同時也能通過互相借用銷售渠道從協同效應中獲利。

能否實現破30億小目標？

儘管如此，筆者並不認為嘉士利能夠在2020年實現銷售破30億的小目標。一來收購雖然增加了嘉士利的產品種類，但被收購前兩家都存於虧損狀態。同樣的產品，被嘉士利收購後能夠扭轉業績還要打上一個問號。

二來2017年時嘉士利遭遇的原材料及包裝成本上升的問題並未從根本上得到解決，嘉士利自身都承認運營成本的增長還將持續。何況國內餅乾及蛋糕市場結構也在不斷調整中，消費升級的大前提下，消費者們越來越注重產品質量，以往依靠性價比脫穎而出的嘉士利恐難繼續保持市場競爭優勢。

最關鍵的一點是休閒食品市場上的競爭對手實在是太多了！國內的暫且放下不提，國際品牌就數不勝數，從上世紀就進入中國市場的麥斯威爾、趣多多到眼下的網紅食品好麗友派、好多魚、格力高百奇、不二家棒棒糖，消費者看的眼花繚亂能分給嘉士利的關注自然縮減。

市面上琳瑯滿目的休閒食品 圖源：網絡

作者：熊思怡

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