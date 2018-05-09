IMF：需求旺盛及供樓能力增強 本港樓市爆破可能極低

國際貨幣基金組織(IMF)認為，亞太地區的經濟前景依然強勁，仍是全球經濟最有活力的地區。經濟前景面臨的風險目前處於平衡狀態，但中期內偏於下行。佔主導地位的下行風險包括全球金融狀況收緊、轉向保護主義政策以及地緣政治緊張局勢加劇帶來的風險。由於存在很多不確定性，宏觀經濟政策應採取保守態度，著眼於積累緩衝和增強韌性。政策制定者還應推進結構性改革，以應對中長期挑戰，如人口老齡化和生產率增長下降，並確保亞洲能夠從全球經濟數字化加強趨勢中充分獲益。

IMF預計亞洲經濟在2018年和2019年將增長5.6%，通脹仍將疲軟。在美國財政刺激措施的推動下，強勁、基礎廣泛的全球經濟增長和貿易預計將為亞洲的出口和投資提供支持，而寬松的金融狀況也應該能夠支撐國內需求。

中國的增長率預計將放緩到6.6%，在一定程度上反映了當局收緊金融、住房和財政政策的措施。IMF亞洲及太平洋部主管李昌鏞稱李昌鏞認為，增長放緩屬於中國經濟增長要經歷的自然過程，但從微觀層面看仍有強勁的增長動能存在，金融科技企業以及新興服務業等都處於高增長。IMF亦預計今年香港經濟表現維持強勁，上調今年增長預測至3.6%。

但IMF亞洲及太平洋區域研究處處長Koshy Mathai則提醒，目前中美兩國處於貿易緊張關係，在當下全球複雜的貿易關係中，如果緊張局面一直持續，未來不單中美兩國自身受到影響，將會有更多貿易關聯國家受到衝擊，而在這場衝突中將不會有贏家。

李昌鏞指，利率低水平是目前全球存在的情況，而美國加息後會令到低息環境逐漸改變。IMF駐香港特區分處代表陳方楠，美加息對香港樓市的確會有影響，但目前樓市供需存在不平衡，市面上需求十分強勁，而目前居民對供樓的承擔能力增強，因此香港樓市出現爆破可能性非常低。

文：鄒舒惠

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