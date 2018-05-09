豐田汽車警告稱年度營業利潤將因日圓升值而下滑

豐田汽車(7203.T)周三預測本財年營業利潤將下滑4.2%，因預計日圓升值將抵銷掉全球汽車銷量微增及成本降低的利好。

豐田預估2019年3月底結束的本財年營業利潤降至2.3萬億(兆)日圓，這略高於湯森路透I/B/E/S調查23位分析師的預估中值2.19萬億日圓。

豐田的財測是假設本財年日圓兌美元匯率約在105日圓，上一財年為111日圓。

獲利受到沖擊將使豐田汽車更難持續投資於各種最新技術及產品，而此刻全球各汽車業者正爭相研發自動駕駛車輛、電動汽車以及聯網技術。

豐田在剛結束的上一財年實現2.4萬億日圓營業利潤，連續第五年超過競爭對手大眾汽車(VOWG_p.DE)和戴姆勒(DAIGn.DE)，營業利潤率達到8.2%，與戴姆勒的8.15%差不多，但低於印度車商Maruti Suzuki India Ltd的11.3%，後者的利潤率在全球主要汽車商中排第一。

豐田截至明年3月一年的集團總銷售目標為1,050萬輛，略高於去年的1,044萬輛。

截至2017年12月的一年，豐田是全球第三大乘用車制造商，僅次於日產-雷諾-三菱聯盟(7201.T), (RENA.PA) (7211.T)和大眾汽車。

豐田預計它最大的市場北美銷量將小幅下降至280萬輛，亞洲銷量料升至167萬輛，去年為154萬輛。

(路透東京5月9日)

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