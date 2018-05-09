商務部部長鍾山：共同推進中日韓合作和東亞經濟一體化

在李克強總理出席第七次中日韓領導人會議併對日本進行正式訪問期間，5月9日上午，陪同訪問的中國商務部部長鍾山在東京會見日本經濟産業大臣世耕弘成。

鍾山錶示，中日是世界第二、第三大經濟體，雙方經貿聯系緊密，互補性強。中日關系穩定發展，符合雙方共同利益，也有利於地區穩定、世界繁榮。今年是中日和平友好條約締結40周年，我們要把握時機，落實好兩國領導人共識，加強雙方發展戰略對接，推進科技創新、高端製造、共享經濟、養老醫療等領域務實合作，推動兩國經貿關系提質升級。

鍾山就深化兩國務實合作提出三點建議。一是著眼雙邊，共同落實好此訪領導人達成的重要共識。積極推動雙方在貿易、投資、服務貿易等領域開展廣泛深入合作。在今天雙方簽署《關於加強服務貿易合作的備忘錄》和《關於中日第三方市場合作的備忘錄》之後，抓緊推進相關合作事項的落實，促進服務領域互利合作，推動雙方第三方市場合作早見成效。二是立足區域，共同推進中日韓合作和東亞經濟一體化。中方願與日方共同努力盡早達成全面、高水平和互惠的中日韓自貿協定，推動RCEP談判。中方願積極辦好下一屆中日韓經貿部長會議。三是放眼全球，共同維護和支持多邊貿易體製，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共赢的方向發展。中方再次邀請和歡迎日方積極參加首屆中國國際進口博覽會。

來源：證券時報APP

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