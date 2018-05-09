香港新經濟股上市後全跌破發行價 分析師：泡沫是核心因素

2017 年以來，號稱港股「新經濟四劍客」的眾安在線、閱文集團、易鑫集團、雷蛇在上市前就出現超額認購，但上市後，4 家公司股價迅速跌破發行價，5 月 4 日上市的平安好醫生也於上市第二天跌破發行價。

截至 5 月 8 日，眾安線上、閱文集團、易鑫集團、雷蛇股價較上市最高股價跌幅均超 4 成，其中易鑫集團股價暴跌約 61%。從市值方面來看，5 家新經濟公司市值距離此前高位已累計跌掉了港幣 1782 億元，約人民幣 1400 億元。

《21 世紀經濟報導》指出，互聯網金融人士認為，成長性指標是上述新經濟股上市後暴跌的核心因素。但有券商人士認為，從資料上看，上述其他公司的成長性也都不差，因此「泡沫」才是核心，泡沫過多、估值虛高勢必出問題。

互聯網醫療第一股平安好醫生 (1833-HK)5 月 4 日以港幣 57.30 元開盤，較發行價上漲 4.6%，但上市後第二個交易日開盤後直線跌破發行價 54.80 港元。5 月 8 日依然以破發價港幣 53 元開盤後，報收 53.8 港元，漲幅 1.99%，未回到發行價。

值得注意的是，平安集團拆分旗下子公司上市一直備受關注。據招股書顯示，平安好醫生共進行過 2 輪融資，2016 年 4 月底，完成 A 輪融資 5 億美元；2017 年 12 月 Pre-IPO 輪融資，軟銀旗下的 SoftBank Vision Fund 投資 4 億美元，因此平安好醫生成為中國互聯網醫療領域最大的「獨角獸」。

除平安好醫生外，「新經濟四劍客」的眾安在線 (6060-HK)、閱文集團 (0772-HK)、易鑫集團 (2858-HK) 與雷蛇 (1337-HK) 上市至今持續暴跌，股價出現腰斬。

這些上市前被熱捧的港股都背靠互聯網巨頭，但估價虛高、泡沫過多等原因並不是無跡可尋。業內人士評價，平安好醫生的靜態估值約港幣 200 億元左右，股價破發行價一點都不奇怪。

眾安線上作為國內首家互聯網保險公司註冊資本金人民幣 10 億元，受到阿里巴巴 (BABA-US)、騰訊 (0700-HK)、中國平安 (601318-CN)3 大國內巨頭的加持。據招股書顯示，螞蟻金服持股比例為 19.9%，騰訊持股比例為 15%，平安保險持比例同為 15%，並獲得超額認購更達到 392 倍。

此外，去年自 9 月 28 日以發行價港幣 59.7 元上市，股價持續多日暴漲 57% 後，最高盤中價達港幣 97.8 元，總市值曾高達約港幣 1400 億元。但自那以後，股價出現持續下跌，目前市值僅為港幣 766 億元，減少近 5 成。

除眾安在線外，閱文集團與易鑫集團作為「騰訊系」港股於去年火爆上市，上市前也備受投資人青睞。

2017 年 11 月 8 日，騰訊旗下的閱文集團在港交所掛牌上市，開盤上漲約 63%，股價曾一度站上港幣 100 元，市值接近港幣千億元。但從目前股價來看，截至 5 月 8 日收盤，股價港幣 66.1 元，較發行價港幣 110 元，下跌 40%，市值縮水近港幣 400 億港元。

易鑫集團背後的股東更加強大，包括易車網 (BITA-US)、騰訊、京東 (JD-US)、百度 (BIDU-US) 以及順豐 (002352-CN) 創始人王衛，股權融資總額達到約人民幣 100 億元。如此豪華的股東陣容，未能阻擋易鑫集團上市後的持續下跌，易鑫集團以港幣 7.7 元的發行價上市，雖然首日股價曾達到最高價格人民幣 10.18 元，但此後股價一路下跌。

電競概念股雷蛇市值最高近港幣 500 億元。據招股書顯示，雷蛇以港幣 3.88 元發行。但股價高開低走，從上市以來最高價港幣 5.49 元持續下跌，5 月 8 日收盤價為港幣 2.49 元，下跌約 54.64%。

有互聯網金融人士拋出觀點認為，「成長型指標」是影響眾安、閱文、趣店、拍拍貸等港美概念股的核心，現在不適合投資 pre-IPO 類型股票。

但有券商業內人士持不同觀點。就各家財報來看，易鑫 2017 年全年總收入達到人民幣 39 億元，年增 162%；經調整後的營業利潤為人民幣 4.89 億元，年增 225%；經調整後全年淨利潤達到人民幣 4.64 億元，年增 366%。

眾安線上 2017 年全年實現保費收入人民幣 59.54 億元，年增 74.7%，2017 年在互聯網非車險的市佔率達 31.6%。閱文集團 2017 年營收為人民幣 41 億元，年增 60.2%；淨利潤為人民幣 5.56 億元，年增 1416%。

雷蛇在 2017 年營收年增 32.1%，達到了 5.179 億美元，毛利提升到了 29.2%，較去年的 27.9% 略微提升。

甫上市的平安好醫生，在 2015 年、2016 年及 2017 年平安好醫生分別實現收入 2.79 億元、6.02 億元和 18.68 億元，營收保持快速增長趨勢。主營業務在 2017 年高達 46.4%。

此外，平安好醫生近 3 年收入快速增加，CAGR(年複合增長率) 達到 160%，目前來看，電商和內在業務營收占比持平，收入的快速增長依靠醫藥電商的收入增加，而內在平台的付費業務總收入從 2015 年人民幣 2.77 億元增長到 2017 的人民幣 9.71 億元，CAGR 為 87.2%。

華盛資本證券內容負責人 Gary 表示，其實上述公司的成長性 (營收) 並不差，因為真正造成這些新經濟股上市後暴跌的核心原因，不是「成長」而是「泡沫」。

Gary 表示，從現在股票走勢來看，從去年 10 月以來，這幾家股票清一色上市不出 5 天熊途漫漫，這是長期趨勢，而非受短期影響，所以還是公司自身的原因。