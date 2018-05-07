連虧3年投資人不埋單 平安好醫生上市第二天跌破發行價

上週五 (5 月 4 日) 風風光光上市的港股平安健康醫療科技 (1832-HK)(又稱平安好醫生)，今 (7) 日上市第二天，股價跌破發行價港幣 54.80 元，報港幣 49 元，大跌近 10%，每手浮虧港幣 580 元。

新浪財經報導，自 4 月 30 日香港上市新規正式生效後，首檔「獨角獸」平安好醫生於 5 月 4 日登陸港交所，創下 2018 年以來港股最大規模 IPO。上市首日，平安好醫生開盤價報港幣 57.30 元，較發行價上漲 4.6%，隨後受恒生指數下挫影響，最終收盤價報港幣 54.80 元，險守發行價格。

平安好醫生招股書顯示，其業務主要包括家庭醫生服務、消費型醫療、健康商城、健康管理及健康互動業務，2017 年四大板塊的營業收入占比分別為 13.0%、35.0%、48.0%、4.0%。

招股書顯示，平安好醫生 2015 年、2016 年、2017 年分別虧損 3.24 億元、7.58 億元和 10.02 億元，連續 3 年累計虧損超 20 億元。公司預計 2018 年將繼續產生大額虧損淨額。對於虧損，公司的解釋是，目前公司處於流量獲取階段，需要獲取足夠使用者，改變用戶習慣。

平安好醫生今 (7) 日股價一度大跌近 10%，至港幣 49 元，跌破發行價港幣 54.80 元，截至上午 11:30，股價回穩至港幣 51.70 元或 - 5.66%，仍低於發行價。