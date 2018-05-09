港股越波動 衍生產品交投越活躍

香港交易所(00388-HK)首季業績報告中指，2018年第一季市場較為波動，推動衍生產品交投上升。期交所的衍生產品合約交易費增加71%，一方面是由於平均每日成交合約張數增加，另一方面是2018年第一季買賣的衍生產品合約大多是交易費用較高的合約包括恒生指數(恒指)產品。衍生權證、牛熊證及權證交易費及交易系統使用費上升107%，反映平均每日成交金額增加102%。

股票期權合約的交易系統使用費增加 214%，是由於平均每日成交合約張數增加，以及正股股價上升後，許多股票期權調整到交易費用較高的類別，令每張合約的交易費用上升。

聯交所上市費增加124%，是由於2018年第一季新上市的衍生權證及牛熊證數目較2017年第一季倍增。

營運支出增加26%，是由於衍生權證及牛熊證上市費的百分比增幅高於股本證券，令從上市科分配的費用增加。

業務發展最新情況按新上市數目計算，2018年第一季聯交所的結構性產品市場繼續非常活躍。季內新上市的衍生權證及牛熊證數目同創季度新高。2018年第一季的衍生產品合約交易量強勁增長，於2018年1月29日的成交合約達2,198,314張，創單日成交新高。

2018年第一季期貨及期權平均每日成交合約張數按年計增加了76%，是歷來首次超過130萬張。若干大藍籌股票期權成交增加，帶動股票期權平均每日成交合約張數上升96%。由於2018年第一季期權未平倉合約累積速度加快，衍生產品未平倉合約於2018年3月27日創新高，升至18,348,438張。

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