華爾街不斷提升阿里雲估值 已達到670億美元

據TechWeb消息，最近，摩根士丹利將阿里雲2024年的營收預期上調到285億美元，同時維持阿里巴巴的買入評級，目標股價230美元。兩年時間内，阿里雲的估值從390億美元一路提升到現在的670億美元。

在剛剛披露的財報中，財年營收達到了133.9億元，大幅超出預期。摩根士丹利分析師認為，到了2024年，阿里雲營收規模將達到285.83億美元。類比亞馬遜AWS的估值比例，分析師給出目前的估值為670.94億美元，這比2016年華爾街給出的390億美元估值有大幅增長。

據阿里財報，阿里雲在過去12個季度均保持著營收規模翻番。今年第一季度阿里雲營收為43.85億元，比去年同期增長103%。2018財年營收為133.9億元。在中國市場上，阿里雲市場佔有率幾乎是所有追隨者的總和。在國際市場上，阿里雲排在亞馬遜和微軟之後，名列第叁。

在規模增長之外，分析師還關注到客戶結構和産品結構的調整。摩根士丹利的報告指出，阿里雲新財報披露共推出316款新産品和功能，其中有60多項都專注於人工智能、安全等高附加值的領域。例如，在今年2月的MWC展會期間，阿里雲發布了超級計算集群、圖像搜索、智能客服雲小蜜、大數據PaaS産品Dataphin等8款雲計算和人工智能産品。

美國另一知名投行雷蒙德-詹姆斯也認為，當前阿里雲計算業務增長迅速且利潤率穩定。考慮到雲計算業務強勁的增長以及在中國市場的主導地位，未來將成為阿里集團主要的利潤來源。

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