鴻任整合行銷攜手台灣大、三星電子推「iiBOS保險雲」APP服務

鴻任整合行銷今 (8) 日宣布攜手台灣大哥大 (3045) 與台灣三星電子，推出整合保險、零售、智慧停車、健康等產業的「iiBOS 保險雲」APP 服務。準區塊鏈架構的「iiBOS 保險雲」以行動裝置、物聯網、台灣大雲端平台為基礎，結合先進的電子辨識、生物辨識、多方影音同步傳輸及完整資安架構，同步串接跨產業的線下、線上服務機制，期許協助國內 600 餘家保經代業者，迎接全新型態的商務服務模式。鴻任整合行銷黎貴森董事長表示，當傳統保險產業以物聯網技術及雲端服務平台為基礎，攜手零售產業與健康產業發展創新的商務模式時，事實上也代表著嶄新的、混合的、跨界的銷售通路即將爆發，意味著生生不息的產業生命力，而「iiBOS 保險雲」服務是台灣真正第一個具有準區塊鏈架構、橫跨智慧保險、智慧零售、智慧停車三大產業之行動投保服務。



台灣大哥大企業用戶事業群營運長吳傳輝表示，「iiBOS 保險雲」建構在全球第一個通過雲端安全聯盟 CSA 與歐盟雲端服務星級驗證 ECSA 雙重國際認證的 IaaS 雲端平台，不僅確保服務的穩定度，資料更落地於全台最高規格，通過 ISO27001、ISO27011、ISO27018 等資安認證的雲端 IDC 資料中心，更享有如多層次 DDoS 防禦服務、即時監控 SOC、IPS 入侵防護等全方位的電信等級資安防禦。



「iiBOS 保險雲」除行動投保功能，更首創「加入即回饋點數」機制，用戶可於「iiBOS 保險雲」內建商城兌換優惠商品，並轉換為客戶服務、客戶黏著的工具。「iiBOS 保險雲」特別與零售及健康產業的領導廠商結盟，建立跨產業大聯盟的服務，包括萊爾富超商、日藥本舖、微笑運動用品、飛躍文創、知名手搖茶連鎖 Blue Deer、日本水素相關商品的光未來與開元國際、智慧停車服務商鼎鼎企管 (Parkpay)、智慧住宅專家歐加智能，以及可偵測心跳、心電圖的芯醫。

