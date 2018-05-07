搶攻行動影音商機 台灣大myVideo APP下載數突破350萬 推優惠活動

台灣大哥大 (3045) 搶攻行動影音商機，旗下 OTT 影音串流服務平台 myVideo APP 下載數突破 350 萬，台灣大哥大宣布，即日起至 5 月底，myVideo 將首度在台北市、新北市的各大捷運轉運站及熱門站點共 29 站，以及雙北地區的怡客咖啡、漢堡王、美麗華、京華城、誠品等，免費招待會員看好片。台灣大哥大指出，myVideo 4 月初推出「整個城市都是電影院」線上活動，帶動整體看片次數成長 25%。5 月除結合線上線下服務、擴大場域吸引新客體驗外，也引進眾多熱門強片包括《黑豹》數位珍藏版、《水底情深》、《意外》、《15:17 巴黎列車》、以及《東離劍遊紀：生死一劍》等。除電影館，戲劇館觀看次數也隨著引進韓國、中國大陸各地話題戲劇而較去年同期成長 10 倍。



根據資策會最新調查指出，隨全台 4G 網路普及化，民眾手機上網行為以「影音、音樂、遊戲」等娛樂性活動需求最高，其中又以「瀏覽影音」達 89% 為最。而 myVideo 累積付費會員突破 200 萬，今年 3 月 myVideo APP 更空降 Apple Store、Google Play 商店的分類排行榜冠、亞軍。

