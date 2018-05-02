台灣大攜台東縣府啟動公益平台合作 張善政期望媒合案加倍速成長

台灣大 (3045-TW) 基金會今 (2) 日攜手台東縣政府啟動公益平台合作，整合雙方在公益上的兩個平台資源，成為全國首個公益雙向媒合平台，基金會董事長張善政強調，希望擴大志工及公益團體的經濟規模，讓媒合案加倍成長。

張善政指出，台灣大基金會微樂志工是台灣第一個同時具有網站及行動 APP 的公益媒合平台，推出 4 年投入資源近 600 萬元，上架志工活動達 517 個，近 3.3 萬人次下載使用。

他表示，微樂志工平台推出以來已獲得超過 218 家公益社團採用，註冊志工總數超過 6000 人，未來將持續運用行動科技核心資源，擴大公益活動號召力，吸引更多人一起行善。

張善政說，透過微樂志工公益媒合平台，只要 3 秒就能完成媒合與報名程序，讓志工很快找到「適合自己的公益活動」，公益團體也可在短時間內找到「對的志工」，這次是微樂志工與 TT-Volunteer 的合作是首度與地方政府的「雙向媒合」。

他強調，這次跟台東縣政府合作，成功介接微樂志工與 TTVolunteer 兩個平台，將台東的志願服務活動需求及志工招募訊息串連到微樂志工平台，有助於縮短作業人力與媒合時間，將訊息擴散到台東以外的縣市。

張善政說，做公益也要把經濟規模做大，把台東縣外面民眾的助力帶到台東，透過雙方平台介接媒合，除了做公益之外，也可以進一步發展台東的觀光，因為，台東有太多事可以做，來做公益之外，也可以多留幾天觀光一下。

他表示，除了志工平台介接，台灣大旗下也有購物平台，未來與台東縣府的合作可以更多，期望透過平台，可以讓媒合案加倍成長，媒合案愈來愈多。