美元強勢，新興市場地動山搖？

為了支撐本國貨幣，阿根廷央行在 4 月 27 日率先行動，升息 300 基點，將基準利率由之前的 27.25% 升為 30.25%。5 月 3 日再升 300 基點，4 日更一口氣把基準利率提高到 40%，以求披索穩住陣腳。 新聞來源: 鉅亨網 2018-5-7

今年以來，24 個主要新興市場國家中，僅哥倫比亞、馬來西亞、泰國、中國、墨西哥及台灣等國倖免於難，其他國家貨幣兌美元都出現不同程度的貶值，阿根廷披索及土耳其里拉兌美元貶值幅度更都超過 10%。美元是否成功扭轉 2017 年以來的貶勢？新興市場股債匯市又將面臨新一輪的地動山搖嗎？

1. 新興市場差異大，阿根廷超脆弱

新興市場短期債務脆弱度排名

* 短期美元債務採一年內到期之美元計價債券。資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/5/7。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

美國升息、美元走強、新興市場匯率轉弱，令不少投資人想起 1994 年的墨西哥金融危機或 1997 年的亞洲金融風暴，擔憂匯率貶值與資金外逃，會再度引起新一輪的金融危機。從新興市場各國短期美元債務佔外匯儲備比重來看，阿根廷、烏克蘭、斯里蘭卡、哥斯大黎加、多明尼加、委內瑞拉及阿拉伯聯合大公國近一年到期美元計價債券佔外匯儲備比重皆超過 35%。而且除了斯里蘭卡外，其他國家近期經常帳餘額都是負值，若美元成本升高，這些國家都面臨債券大規模違約及貨幣貶值的風險。

儘管某些新興市場國家看似風險甚高，但此 6 國佔新興市場債券投資比重約 13%（JP Morgan 新興市場債券指數），其他新興市場債券主要持有國家的違約風險仍低（墨西哥、俄羅斯、菲律賓、巴西、中國及印度的短期美元債務佔外匯儲備比重都低於 7%）。鉅亨基金交易平台建議新興市場債券基金投資人不需太過緊張，仍需視各基金個別投資狀況來調整持有比重。

2. 避險情緒刺激短期美元走強

避險情緒與美元年增率走勢相仿

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/5/7。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。花旗風險情緒指數採 6 個月移動平均值。

升息與美元計價短期債券比重過高是新興市場匯率走弱的原因，但此兩者都不是突然出現或發生，美元突然快速升值的兇手另有其人。從上圖可看出，衡量投資人避險情緒的花旗風險情緒指數（高於 0.5 時，代表投資人傾向避開風險）與美元表現密切相關，當投資人避險情緒扭轉並大幅升高時，美元指數年增率往往也跟隨走高。從去年 7 月以來，花旗風險情緒指數不斷升高，並於 4 月突破關鍵的 0.5 大關，美元指數年增率也瞬間擺脫下降趨勢，避險情緒確實是近期美元轉強的重要原因。

3. 美元貶值趨勢還未結束

中美貿易戰、中東地緣政治風險、美俄關係惡化，都是投資人避險情緒上升的原因。但從最新的美中貿易談判來看，貿易摩擦可望透過漫長談判化解；美俄關係也在美國無進一步擴大制裁下，停止惡化。目前僅剩且機率較高的風險性事件只剩美國退出伊朗核協議，但在全球仍有每日 380 萬桶閒置產能的情況下，對油價也只會帶來短暫影響，對全球衝擊有限。

從更長的歷史範圍來看，標準化貿易加權美元指數下跌週期約為 2 年（1985 年 3 月至 1987 年 4 月、2002 年 2 月至 2004 年 1 月）。雖然此輪美元指數於 2015 年 3 月觸頂，但此輪美元升值程度遠超越過去（此輪標準化美元指數巔峰為 3.7 個標準差，1985 年及 2002 年分別為 2.1 及 2.2 個標準差）。目前美元累積貶幅明顯不足，待投資人避險情緒下滑後，美元指數重回弱勢並緩慢貶值機率較高。

美元長線貶勢恐未結束

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/5/7。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。標準化公式：（貿易加權美元指數減該指數過去 60 個月平均值）/ 該指數過去 60 個月標準差。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

增股減債，債券瞄準高評級

度過第一季的寒冬後，全球主要國家製造業採購經理人指數都出現回復的趨勢，全球經濟同步復甦並未結束。在全球經濟成長加速且央行開始升息的當下，建議投資人調整股債比例，增加股票型基金配置並減少債券型基金比重，債券型基金中也可納入高評等債券基金，以緩衝股票型基金的高波動。

鉅亨精選基金

>> 瀚亞投資 - M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)

>> 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 (原名：貝萊德全球股票入息基金)(基金之配息來源可能為本金)

鉅亨網投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，鉅亨網投顧已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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